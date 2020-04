Jak dodać nowego użytkownika do Windows 10?

Z tego samego komputera może korzystać więcej niż jedna osoba, przy czym każdy użytkownik może posiadać własne, prywatne konto. Pokazujemy jak w prosty sposób dodać nowego użytkownika do Windows 10.

Spis treści

Jeśli dzielisz komputer lub laptop z partnerem lub innymi członkami rodziny, warto wiedzieć, że każdy z was może posiadać indywidualny profil użytkownika. W ten ograniczamy innym dostęp do naszych prywatnych plików, oprogramowania czy historii przeglądania. Oddzielne konto umożliwia także utrzymanie porządku na pulpicie oraz w poszczególnych folderach. Po założeniu oddzielnego profilu każdy użytkownik posiada swój własny pulpit, z którego może korzystać w dowolny sposób. Ponadto, dzięki kontom podrzędnym możemy ograniczać pewne uprawnienia, aby na przykład dzieci nie mogły instalować aplikacji i wykonywać innych czynności. Posiadanie indywidualnego profilu pozwala chronić nasze pliki i poufne informacje. Poza tym to duże ułatwienie, jeśli z jednego komputera bądź laptopa korzysta więcej osób. Poniżej pokazujemy, jak dodać nowego użytkownika do Windowsa 10.

Jak dodać nowego użytkownika do Windowsa 10?

Aby rozpocząć:

1. Zaloguj się na swoje konto, a następnie wybierz Start>Ustawienia>Konta

2. Po lewej stronie pojawią się różne opcje. Wybierz Rodzina i inne osoby

3. Pokażą się dwa różne typy kont, które można utworzyć: Twoja rodzina i Inni użytkownicy.

Twoja rodzina

Jak sama nazwa wskazuje, konta rodzinne są przeznaczone dla najbliższych i posiadają specjalne funkcje. Rodzice mogą skonfigurować profile dzieci, ograniczając czas dostępu oraz rodzaj treści, które najmłodsi mogą oglądać online. Aby założyć taki profil:

1. Wybieramy Dodaj członka rodziny

2. Następnie wybieramy konto osoby dorosłej lub dziecka

3. Zakładamy konto Microsoft. Tutaj możemy wybrać opcję: Osoba, którą chcę dodać, nie ma adresu e-mail

4. Klikamy przycisk Dalej. W przypadku tworzenia konta dziecka pojawią się opcję konfiguracji ustawień bezpieczeństwa. Można je zmieniać na stronie: account.microsoft.com/family

5. Po wybraniu Dodaj osobę dorosłą, wpisujemy adres e-mail użytkownika, co spowoduje utworzenie nowego konta

6. Aby zakończyć proces, należy kliknąć Potwierdź, po czym system Windows wyśle zaproszenie do nowego użytkownika, oferują mu możliwość dołączenia do rodziny.

Inni użytkownicy

Możesz dodać także innych użytkowników, spoza rodziny.

Należy:

1. Wybrać opcję Dodaj kogoś innego do tego komputera

2. Wprowadzić adres e-mail Microsoft tego użytkownika

3. Klikamy przycisk Dalej. W ten sposób konto zostanie utworzone.

Jeśli chcesz, aby dodani użytkownicy byli administratorami, musisz:

1. Przejść do menu Start, następnie do Panelu sterowania

2. Przejdź do Konta użytkowników> Zarządzaj innym kontem, a następnie wybierz nowo utworzone

3. Wybierz Zmień typ konta, po czym naciśnij opcję Administrator

4. Zakończ proces naciskając Zmień typ konta.

Jak usunąć konto?

Aby usunąć konto dodane do Windows 10, wystarczy:

1. Wybrać Ustawienia> Konta> Rodzina i inne osoby

2. Następnie kliknąć na dane konto i wybrać opcję Usuń.