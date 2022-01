Jak dokonać konwersji muzyki z płyty CD do MP3 w Windows 10/Windows 11

Przenoszenie muzyki z nośników fizycznych, jak płyta CD na nośniki cyfrowe jest o wiele łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Pokażemy Ci, jak to zrobić.

Przekształcenie utworów które posiadasz na płycie CD w pliki MP3 jest bardzo łatwe. Możesz je wykonać za pomocą programu Windows Media Player. Jest to fantastyczny sposób na zebranie swojej kolekcji płyt w jednym miejscu i wysłanie jej np. do chmury, dzięki czemu będą dostępne wszędzie tam, gdzie posiadasz dostęp do internetu. Być może zakupiłeś nowy samochód, który nie posiada napędu CD, a chciałbyś odtwarzać swoje piosenki? To żaden problem. Wystarczy, że zgrasz je z płyty CD, dokonasz konwersji do plików MP3 oraz przeniesiesz na swój telefon, który podłączysz do auta za pomocą gniazda AUX lub Bluetooth. Alternatywnie możesz zgrać utwory MP3 na pendrive'a, którego włożysz do portu USB w samochodzie.

Napęd CD/DVD w starszym modelu MacBooka Źródło: Chris Yates / Unsplash

Musisz poświęcić kilka minut, aby poprawnie skonfigurować program Windows Media Player, aby upewnić się, że otrzymujesz odpowiednie pliki wyjściowe - domyślnym formatem jest plik WMA, który może nie być kompatybilny z każdym urządzeniem.

Jeżeli nie lubisz programu Windows Media Player lub z jakiegoś powodu nie posiadasz go zainstalowanego na swoim komputerze możesz również wykorzystać darmowy program VLC Media Player, który również pozwoli Ci zgrać utwory z Twoich płyt.

Jak zgrać muzykę z płyty CD na komputer?

W celu zgrania muzyki z płyt CD na swój komputer możesz wykorzystać narzędzie Windows Media Player, które powinno być domyślnie zainstalowane na Twoim komputerze. Pamiętaj, że przeważająca większość nowych komputerów nie posiada już napędu CD/DVD/Blu-Ray, więc będziesz musiał zdobyć się akcesoryjnego napędu zewnętrznego na USB. Na szczęście jego koszt nie jest zbytnio wygórowany. Firmowe napędu kupisz już za mniej, niż 150 zł.

Aby zgrać muzykę z płyty CD za pomocą Windows Media Player:

Włóż płytę do napędu podpiętego do Twojego komputera

Uruchom Windows Media Player

Na lewym panelu znajdziesz płytę, która sygnalizowana będzie za pomocą małej ikony, kliknij ją

Windows Media Player w Windows 10/Windows 11

Na górnym pasku wybierz opcję Ustawienia zgrywania, upewnij się, że zaznaczony format to MP3, jeżeli zależy Ci na jak najlepszej jakości możesz wybrać format FLAC (bezstratny), w ustawieniach jakości wybierz opcję 320 kb/s

Ustawianie formatu wyjściowego plików

Ustawianie jakości konwertowanych plików

Kliknij zgraj dysk CD i poczekaj, aż proces się zakończy

Jak zgrać muzykę z płyty CD za pomocą programu VLC?

VLC Media Player to darmowy program, który ogólnie rzecz biorąc jest lepszy, znacznie bardziej rozbudowany i niezawodny od preinstalowanego programu Windows Media Player. Aby zgrać utwory z płyty CD za pomocą VLC postępuj zgodnie z następującymi krokami:

Uruchom program VLC

Naciśnij menu Plik i wybierz Odtwórz płytę

Odtwarzacz multimedialny VLC

Kliknij strzałkę koło pola Odtwarzaj i wybierz opcję Konwertuje

Ustawienia VLC

Wybierz profil Audio - MP3

Kliknij przeglądaj i wybierz miejsce, gdzie chcesz zapisać muzykę ze swojej płyty, nazwij, jak plik ma się nazywać

Ustawienia konwersji plików z płyty CD