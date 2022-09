Jak dostosować ekran blokady w iOS 16 Beta? [PORADNIK]

W systemie iOS 16 ekran blokady można dostosować za pomocą unikatowych czcionek, kolorów i - po raz pierwszy - widżetów. Pokazujemy, jak spersonalizować ekran blokady iPhone'a w systemie iOS 16, który obecnie znajduje się jeszcze w wersji beta.

Spis treści

Fot. Apple

W systemie iOS 16 firma Apple całkowicie przebudowała ekran blokady, czyniąc go bardziej konfigurowalnym niż kiedykolwiek wcześniej i umożliwiając wyświetlanie widżetów bogatych w informacje. Aby zacząć, wystarczy odblokować iPhone'a za pomocą Face ID lub Touch ID, a następnie długo nacisnąć ekran blokady, aby przejść do galerii ekranu blokady.

Spersonalizuj ekran blokady i pokaż swoje zdjęcia w najlepszym wydaniu. Nowy, wielowarstwowy układ pomaga wyeksponować obiekt fotografii. A gdy ustawiasz ekran blokady, do wyboru masz style, które automatycznie zmienią na nim filtr kolorów, zabarwienie i czcionki. Możesz też wybrać kilka zdjęć, które będą się automatycznie zmieniać na ekranie blokady - czytamy na stronie Apple.

Galeria ekranu blokady

Jeśli masz Apple Watch, interfejs, który zobaczysz, będzie znajomy, ponieważ jest bardzo podobny do sposobu, w jaki działa dostosowywanie tarcz zegarka. Ekrany blokady są tu podzielone na Kolekcje (standardowe ekrany blokady Apple), Zdjęcia i Kolory. Możesz przesuwać palcem w lewo i w prawo, aby wybrać inny istniejący ekran blokady, a następnie nacisnąć długo jeden z nich, aby go ustawić.

Zobacz również:

Możesz też stuknąć przycisk Dostosuj, aby spersonalizować aktualnie wybrany ekran blokady, lub stuknąć niebieski przycisk +, aby utworzyć zupełnie nowy. Skupimy się na dostosowywaniu istniejącego ekranu blokady.

Fot. Apple

Dostosowywanie ekranu blokady

Stuknięcie opcji Dostosuj spowoduje wyświetlenie interaktywnego widoku ekranu blokady z kilkoma opcjami do dyspozycji w zależności od typu ekranu blokady. Jeśli dostosowujesz "kolorowy" ekran blokady, możesz stuknąć kolorowe kółko po lewej stronie, aby zmienić kolor i odcień, a także przeciągnąć palcem w lewo i w prawo, aby zastosować różne style do obrazu.

Jeśli dostosowujesz ekran blokady "Zdjęcie", dolne opcje pozwalają wybrać inne zdjęcie (lub wybrane zdjęcia, jeśli jest to tapeta losowa) z biblioteki zdjęć, ustawić filtr oraz włączyć lub wyłączyć efekt powiększenia/głębi perspektywy.

Fot. MacRurmors.com

Zauważ, że filtry dostępne po przeciągnięciu palcem w lewo i w prawo są generowane automatycznie dla wybranego zdjęcia, dlatego w tym miejscu zobaczysz różne opcje, w zależności od tego, czy jest to zdjęcie głębi, czy kolorowa tapeta (jeśli jest to zdjęcie, pamiętaj, że wybierając różne filtry, możesz także zastosować różne style czcionki do godziny i daty). Jeśli dostosowujesz ekran blokady z "Kolekcji" Apple, opcje w dolnej części ekranu są bardziej ograniczone.

U góry widoczne są ramki otaczające godzinę i datę, a także obszar przestrzeni pod godziną. Środkowa ramka oznacza, że możesz stuknąć, aby edytować styl godziny, natomiast ramki powyżej i poniżej można stukać w celu dodania opcjonalnych widżetów.

Fot. MacRurmors.com

Widżety, które można dodać nad godziną, obejmują inną strefę czasową, ustawiony alarm, następne wydarzenie z kalendarza, warunki pogodowe, dzwonki aktywności, następne przypomnienie oraz wybrane akcje. Widżety, które można umieścić poniżej godziny, zawierają więcej informacji i obejmują poziomy baterii urządzenia, Kalendarz, Zegar, Fitness, Dom, Wiadomości, Przypomnienia, Akcje i Pogodę.

Po zakończeniu dostosowywania ekranu blokady stuknij przycisk Gotowe, a następnie ponownie stuknij ekran, aby wyjść z galerii ekranu blokady. Zauważ, że możesz również dostosować bieżący ekran blokady, przechodząc do Ustawienia -> Tapety i ekrany blokady.

Fot. MacRurmors.com

Więcej na temat iOS 16 znajdziesz na stronie Apple.