Jak działa funkcja "Zaloguj się, używając konta Apple"?

Usługa "Zaloguj się, używając konta Apple" stanowi barierę bezpieczeństwa, jeśli nie masz pewności co do nowej aplikacji lub jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Oto artykuł, w którym dowiesz się, jak tę funkcję skonfigurować.

Spis treści

Czym jest usługa Zaloguj się, używając konta Apple?

Jeśli masz iPhone'a, być może znasz już usługę Zaloguj się, używając konta Apple - narzędzie ochrony prywatności, które zapewnia użytkownikom systemu iOS większe bezpieczeństwo podczas korzystania z aplikacji i witryn WWW innych firm. Zamiast logować się za pomocą Facebooka, Google'a lub tworzyć zupełnie nowe konto, możesz użyć swojego identyfikatora Apple ID do weryfikacji danych uwierzytelniających. Warto zaznajomić się z tym rozwiązaniem, szczególnie biorąc pod uwagę zbliżającą się konferencję Apple WWDC 2021, na której prawdopodobnie, zobaczymy kilka nowych produktów z nadgryzionym jabłkiem.

Zaloguj się, używając konta Apple został wprowadzony po raz pierwszy na WWDC 2019 i pojawiło się w iOS 14, macOS Big Sur i iPadOS 14. Miało to miejsce w momencie, gdy prywatność stała się gorącym tematem politycznym wielu firm. Funkcja zasygnalizowała zaangażowanie giganta technologicznego w ochronę danych użytkowników. Od tego czasu, Apple dodał więcej kontroli prywatności do iOS, w tym możliwość odmowy śledzenia użytkownika przez aplikacje w witrynach internetowych.

Jeśli jeszcze nie próbowałeś skorzystać z funkcji Zaloguj się, używając konta Apple - w tym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć: jak ona działa i jak z niej korzystać. Ponadto, dowiesz się, jak w dwóch prostych krokach sprawdzić ustawienia prywatności.

Jak korzystać z usługi Zaloguj się, używając konta Apple?

Aby użyć funkcji Zaloguj się, używając konta Apple, stuknij odpowiedni przycisk w korzystającej z tej funkcji aplikacji lub witrynie internetowej, sprawdź wprowadzone dane, a następnie w szybki i bezpieczny sposób zaloguj się za pomocą funkcji Face ID lub Touch ID bądź kodu urządzenia.

Po otwarciu aplikacji lub witryny internetowej - jeśli obsługuje ona funkcję Zaloguj się, używając konta Apple - po prostu stuknij w komunikujący to przycisk. Zaakceptuj lub odrzuć wszelkie uprawnienia, o które prosi aplikacja. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie dotyczącymi Twojego Apple ID. Możesz edytować swoje imię i nazwisko oraz udostępnić lub ukryć swój adres e-mail. Wybierz opcję Kontynuuj. Wprowadź swój kod dostępu, gdy pojawi się odpowiedni komunikat. Możesz też potwierdzić operację za pomocą Face ID lub Touch ID. Jeśli nie masz żadnego z tych trzech, możesz użyć swojego hasła do Apple ID.

Tak długo, jak jesteś zalogowany na swoim urządzeniu, będziesz zalogowany do aplikacji. Aby się wylogować, po prostu znajdź ustawienia w aplikacji lub witrynie i wybierz opcję Wyloguj. Jeśli chcesz się ponownie zalogować, musisz powtórzyć ten proces.

Korzystanie z funkcji Zaloguj się, używając konta Apple | Źródło: apple.com

Jak działa usługa Zaloguj się, używając konta Apple?

Funkcja Zaloguj się, używając konta Apple wykorzystuje urządzenie z systemem iOS do weryfikacji Twoich danych uwierzytelniających, a nie loginy kont społecznościowych (co może narażać Cię na śledzenie w sieci). W przypadku opcji Ukryj mój e-mail, system tworzy losowy adres e-mail - rozpoznasz go po unikalnym ciągu alfanumerycznym, po którym następuje @privaterelay.appleid.com.

Losowy adres e-mail może być używany tylko w jednej, określonej aplikacji. Aplikacja lub witryna będzie korzystać z wygenerowanego adresu e-mail, ale Apple będzie przekazywać wszelką korespondencję na Twój prawdziwy adres e-mail, chroniąc Twoją tożsamość. Możesz odpowiadać na dowolne wiadomości e-mail bez ujawniania swojego osobistego adresu. Przekazywanie wiadomości e-mail można wyłączyć w dowolnym momencie

Usługa twierdzi, że nie będzie korzystać z żadnych informacji o użytkowniku, z wyjątkiem tych, które są wymagane do zalogowania się i wylogowania z konta. Narzędzie wykorzystuje również uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jeśli nie widzisz omawianej opcji w swojej aplikacji lub na stronie internetowej, oznacza to, że aplikacja lub witryna jeszcze jej nie obsługuje.

Uwierzytelnianie dwupoziomowe dla konta Apple ID | Źródło: apple.com

Czy mogę zobaczyć aplikacje, które korzystają z funkcji Zaloguj się, używając konta Apple?

Tak. Oto jak to zrobić:

Otwórz aplikację Ustawienia na swoim modelu iPhone'a, iPada lub iPoda, a następnie stuknij swoje imię. Wejdź w pozycję Hasła i zabezpieczenia. Wybierz opcję Aplikacje korzystające z Apple ID.

Stamtąd - jeśli użyłeś opcji Zaloguj się, używając konta Apple - powinieneś zobaczyć listę aplikacji, które ową funkcję wykorzystują. Możesz stuknąć w każdą aplikację i zobaczyć (a także zmienić) jej preferencje oraz przeczytać politykę prywatności danej aplikacji lub strony internetowej. Stamtąd można również wyłączyć przekazywanie wiadomości e-mail, jak i również wyłączyć używanie Apple ID przez aplikację.

Zarządzanie aplikacjami, z których korzystasz za pomocą funkcji Zaloguj się, używając konta Apple | Źródło: apple.com

Czy mogę zmienić mój adres e-mail?

Tak. Jeśli korzystasz z funkcji Ukryj mój adres e-mail i chcesz dokonać zmian, oto jak to zrobić na swoim telefonie:

Otwórz Ustawienia. Stuknij swoje imię. Wybierz pozycję Użytkownik, telefony, e-mail. Dalej wybierz Edytuj przy Ukryj mój e-mail. Wpisz nowy adres e-mail, który ma być używany do przekazywania.

Wprowadzony nowy adres będzie obowiązywał we wszystkich aplikacjach, w których używana jest funkcja Ukryj mój e-mail.

Czym różni się logowanie za pomocą Apple ID od logowania za pomocą Facebooka lub Google?

Zaloguj się, używając konta Apple wizualnie przypomina ikony, które pozwalają zalogować się do aplikacji lub witryny w Google lub na Facebooku. Choć logowanie za pomocą Facebooka lub Google może wydawać się łatwiejsze, z tymi kontami powiązanych jest wiele Twoich danych osobowych, takich jak pseudonimy, miasto rodzinne czy data urodzin. Dane te mogą wydawać się mało znaczące, ale niektóre z tych informacji mogą zostać wykorzystane przez oszustów, na przykład podczas próby kradzieży konta bankowego.

Usługa daje Ci też większą kontrolę nad uprawnieniami, do których mają dostęp aplikacje i witryny. Możesz wybrać, które aplikacje mają pytać Cię o zgodę za każdym razem, gdy żądają danych o Twojej lokalizacji z sieci Wi-Fi i Bluetooth. Jest to przydatne, gdy na przykład chcesz wypróbować nową aplikację lub nie zamierzasz często z niej korzystać.