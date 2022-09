Jak edytować pliki PDF: narzędzia darmowe, płatne i online [PORADNIK]

Jak edytować pliki PDF? Możesz skorzystać z płatnych narzędzi, które na to pozwalają, jak również darmowych alternatyw, wśród których można znaleźć pozycje naprawdę godne uwagi. Co więcej istnieją też serwisy, które przyjdą ci z pomocą.

Spis treści

W 2007 roku firma Adobe otworzyła format PDF (skrót od angielskich wyrazów Portable Document Format) i przekazała jego pełną specyfikację organizacji AIIM. W 2008 roku został on uznany za obowiązujący standard. Od tego czasu na rynku zaczęło masowo pojawiać się oprogramowanie związane z PDF. Niestety - tylko nieliczne programy umożliwiają edytowanie takich plików.

Jak edytować pliki PDF: edytory PDF

Co więc zrobić, gdy otrzymamy plik PDF i chcemy go edytować? Jak sobie poradzić, gdy oryginalny dokument zapisany w tym formacie gdzieś zniknął? Rozwiązaniem tych problemów jest edytor PDF.

Niektóre edytory PDF pozwalają na załadowanie dokumentu i jego opisywanie. Polega to na tym, że oryginalna treść dokumentu nie może być zmieniona, ale za to można w dowolnym miejscu nanieść swoje notatki i komentarze, korzystać z markera, przekreślać tekst, czy też usuwać wybrane strony. Wiele z tych narzędzi jest darmowych i niektóre są naprawdę dobre, lecz nie rozwiązują najważniejszego problemu, czyli nie pozwalają na edycję oryginalnej treści. Na szczęści są też jednak aplikacje, które to umożliwiają. Pytanie tylko, czy trzeba na nie wydać pieniądze? Odpowiedź brzmi: nie. Można bowiem skorzystać z różnych narzędzi znacznie tańszych, usług online, jak również narzędzi całkowicie darmowych. Wybór zależy wyłącznie od Ciebie - i Twoich potrzeb.

Jak edytować pliki PDF: narzędzia Pro

Narzędzia profesjonalne istnieją na rynku od lat, toteż ich wybór jest największy. Mamy tutaj ogólnie pakiety narzędzi biurowych zawierających edytory PDF, jak i samodzielne narzędzia tego typu. Które wybierzesz - to zależy wyłącznie od Twoich indywidualnych preferencji. Oto kilka wartych uwagi przykładów:

Adobe Acrobat Pro - narzędzie dostępne w modelu subskrypcyjnym, przeznaczone przede wszystkim dla firm, które dokonują często edycji plików PDF. Dostępne są dwa rodzaje subskrypcji: Standard (15,98 euro/mies.) oraz Pro (24,59 euro/mies). Przed zakupem można skorzystać z okresu próbnego, aby dokładnie poznać możliwości aplikacji. Wszystkie opcje znajdziesz tutaj.

- narzędzie dostępne w modelu subskrypcyjnym, przeznaczone przede wszystkim dla firm, które dokonują często edycji plików PDF. Dostępne są dwa rodzaje subskrypcji: (15,98 euro/mies.) oraz (24,59 euro/mies). Przed zakupem można skorzystać z okresu próbnego, aby dokładnie poznać możliwości aplikacji. Wszystkie opcje znajdziesz tutaj. Foxit PDF Editor - narzędzie dostępne w trzech rocznych subskrypcjach. Pierwsza to PDF Editor Pro+ i kosztuje 153,68 euro. Druga - PDF Editor Pro - to wydatek 102,11 euro. Trzecia to po prostu PDF Editor i tu należy zapłacić 81,48 euro. Istnieją także opcje jednorazowego zakupu - i korzystania z aplikacji do końca życia. Wszystkie opcje znajdziesz tutaj.

- narzędzie dostępne w trzech rocznych subskrypcjach. Pierwsza to i kosztuje 153,68 euro. Druga - - to wydatek 102,11 euro. Trzecia to po prostu i tu należy zapłacić 81,48 euro. Istnieją także opcje jednorazowego zakupu - i korzystania z aplikacji do końca życia. Wszystkie opcje znajdziesz tutaj. PDF Architect Pro - narzędzie będące w założeniu tańszą alternatywą dla konkurencji. Jakie zatem ma ceny? Oferowane są trzy wersje: Standard, Professional oraz Pro+OCR. Płaci się rocznie, a ceny za jednego użytkownika to odpowiednio: 69, 89 i 129 euro. O tym, co potrafią poszczególne edycje, możesz przekonać się na tej stronie.

Jak edytować pliki PDF: darmowe narzędzia

Darmowe narzędzie potrafią zazwyczaj to samo, co darmowe, jednak mają pewne ograniczenia - na przykład ilość dokument, które można przerobić lub pozostawienia na nich znaku wodnego czy logo. Są jednak również takie, które nie wprowadzają takich dodatków. Spośród nich warto polecić:

PDF-XChange Editor - darmowa wersja komercyjnego programu, mająca 70% jego funkcji. A ponieważ funkcji tych jest 250, otrzymujesz szerokie pole do popisu. Program pobierzesz z tej strony.

LibreOffice Draw - Draw jest częścią darmowego pakietu biurowego Libre Office, który umożliwia edytowanie plików PDF. Co więcej - możesz wybrać go jako domyślny prorgam do otwierania dokumentów zapisanych w tym formacie. A cały, darmowy pakiet pobierzesz stąd.

PicoPDF - całkowicie darmowa aplikacja do edycji plików PDF. Otrzymujesz tu wszystkie narzędzia niezbędne do dokonywania zmian w plikach. Program pobierzesz ze strony producenta.

Jak edytować pliki PDF: narzędzia online

Usług online, które zapewniają możliwość edytowania plików PDF, jest wiele. A ponieważ cały czas pojawiają się nowe strony do konwersji, jest z czego wybierać. Dlatego polecamy trzy opcje, ale nie znaczy to, że inne witryny są gorsze - po prostu wymienienie wszystkich zajęłoby zbyt dużo miejsca.

PDFEscape - edytowany tu plik nie może zawierać więcej niż 100 stron i "ważyć" więcej niż 10 MB. W oknie, które się otworzy wskaż ścieżkę do pliku i poczekaj aż zostanie załadowany. Następnie otworzy się strona ukazująca dokument i oferująca po lewej stronie zestaw narzędzi do edytowania. Masz m.in możliwość wstawiania tekstu, obrazków lub linków oraz zaznaczania na inne kolor, dodawania adnotacji i skracania dokumentu.

PDF Candy - dodawanie tekstu, scalenie dokumentów, zmiana PDF w .doc czy .html i inne. Jednym słowem mamy tu wszystko. Obsługa jest dziecinnie prosta i poradzą sobie z nią nawet początkujący.

PDF24Tools - kolejne narzędzie online, dysponujące licznymi możliwościami. Pochodzi od godnej zaufania firmy, która działa na rynku już od wielu lat.