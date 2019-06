Jak kontrolować swoją prywatność online?

Bezpieczeństwa nigdy dość, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi regułami zachowania bezpieczeństwa swoich danych przy korzystaniu z internetu.

W sieci roi sięod cyberprzestępców, a wiele serwisów i usług sprzedaje Twoje dane bez Twojej wiedzy, dlatego praktycznie niemożliwa jest całkowita kontrola nad tym, kto ma do nich dostęp i w jaki sposób je wykorzystuje. Ale możesz pamiętać o kilku prostych zasadach, dzięki którym zwiększysz swój poziom bezpieczeństwa.

Scam w e-mailach

Z pewnością w skrzynce e-mailowej masz dziesiątki wiadomości, które lądują w koszu lub folderze "Spam". Jednak cyberprzestępcy są sprytni i często tytułują swoje e-maile tak, że nawet, gdy widzisz je w spamie, otwierasz choćby z ciekawości. Na przykład dostajesz wiadomość, że "Twoje konto zostało zablokowane". Może ona dotyczyć zarówno sieci społecznościowej, jak i dostępu do jakiejś usługi, a nawet bankowości elektronicznej. W treści takiego maila jest zazwyczaj ogólnikowa informacja o blokadzie (plus ewentualnie jakiś powód) oraz możliwość odzyskania dostęp/naprawy problemu - w tym celu należy kliknąć na znajdujący się w wiadomości link. Przekioeruje on zazwyczaj do fałszywej strony - nierzadko niemal nie do odróżnienia od prawdziwej. Gdy wpiszesz swój login i hasło do logowania - przekazujesz je scammerowi, co w praktyce oznacza jego stratę. Dlatego nigdy nie klikaj bezmyślnie w linki w wiadomościach! Jeśli otrzymasz informację, że np. Twoje konto na Facebooku zostało zablokowane, wejdź na jego stronę i spróbuj zalogować się normalnie.

Pamiętaj również o tym, że żadna szanująca się nigdy nie prosi w mailu o hasło ani dane związane z finansami! Podobnie uważaj na "niesamowite oferty" od bliżej nieznanych firm. O ile w przypadku np. operatorów sieci komórkowych oferta najnowszego telefonu za złotówkę może być prawdziwa, o tyle taka sama oferta od bliżej nieznanej firmy jest bardzo podejrzana.

Nie udzielaj dobrowolnych informacji

Gdy tworzysz konto w usłudze lub na stronie, wypełniaj tylko wymagane pola. Nie ma najmniejszego sensu i celu podawania swojego adresu fizycznego, numeru telefonu, drugiego imienia, itp. Jeśli masz zamiar kupować coś online, wówczas - jeśli jesteś przesadnie ostrożny - podaj adres swojego miejsca pracy. Dobrym rozwiązaniem jest nieużywanie swojego prawdziwego konta bankowego do płatności, a korzystanie zamiast tego z PayPal lub Apple Pay czy Google Pay. Jeśli nie możesz lub nie chcesz ich używać, pomyśl o założeniu konta specjalnie w celu zakupów i trzymaj tam mniejszą kwotę lub nawet przelewaj tam kwotę, którą masz zamiast zapłacić. W ten sposób nawet jeśli konto zostanie przejęte, nie stracisz dużej sumy.

Kilka adresów e-mail

Poczta e-mail jest darmowa, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby założyć kilka kont, dedykowanych różnym celom, jak sieci społecznościowe, fora, zakupy, itp. Eksperci ds bezpieczeństwa zalecają również, aby nie używać tego

samego adresu e-mail do wszystkich kont online. Zobacz nasz osobny artykuł o tym, jak skutecznie i anonimowo wysłać maila?

Używaj menadżera haseł

Powód, dla którego większość internautów używa tego samego hasła do wszystkich kont i usług, jest prosty - łatwo zapamiętać jedno hasło, gorzej z kilkoma, nie mówiąc o kilkunastu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest menedżer haseł. Nie tylko pozwala na bezpieczne ich przechowywanie, ale również większość tego typu aplikacji ma własne generatory silnych, bardzo trudnych do załamania haseł. Co więcej - niektóre mają także mechanizmy, dzięki którym automatycznie wypełniają za Ciebie loginy i hasła na konkretnych stronach, dlatego są również ułatwiającym życie rozwiązaniem.

Korzystaj z sieci VPN

Sieć VPN gwarantuje Ci bezpieczne, szyfrowane połączenie z Internetem. Jest to szczególnie przydatne, gdy korzystasz z publicznego hotspotu - otwarte sieci Wi-fi są zazwyczaj słabo zabezpieczone, mają także czasem nieprzyjemne niespodzianki, pozostawione przez hakerów. Obecnie koszt VPN jest niewielki - przy planach na 2-3 latach miesięcznie wychodzi mało odczuwalna kwota, za którą zyskujesz bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Poza tym wielu dostawców VPN oferuje w ramach jednej subskrypcji ochronę kilku urządzeń, w tym smartfonów, więc interes jest jak najbardziej opłacalny.

Sprawdź ustawienia prywatności

Jeśli używasz sieci i serwisów społecznościowych, jak Facebook, Instagram, Twitter i podobne, koniecznie wejdź w ustawienia każdej z nich i sprawdź ustawienia prywatności - domyślne nie zawsze są ustawione optymalne. Jeśli masz dzieci poniżej 13 roku życia, odradzimy używanie przez nie aplikacji społecznościowych. Jeśli masz starsze, które z nich korzystają, niech zmienią ustawienia kont tak, aby publikowane przez nie posty były widoczne tylko dla znajomych.

Sprawdź, czy Twoje dane nie wyciekły do sieci

Wiele dużych firm pada ofiarą włamań i wycieku danych (o czym informujemy aż nazbyt często), dlatego warto upewnić się, czy Twoje dane, przekazane np. podczas rejestracji, nie znalazły się w wycieku danych. Jak to zrobić? Odwiedź stronę Have I been pwned? i wpisz w okienku swój adres e-mail. Jeśli serwis, do którego logujesz się za jego pomocą lub rejestrowałeś przy jego użyciu, padł ofiarą ataku, zobaczysz, w jakich wyciekach Twoje dane trafiły do sieci. Dzięki temu wiesz, gdzie należy zmienić hasło, aby z obecnego nie skorzystał cyberprzestępca.

Nie ma sposobu na całkowite zabezpieczenie danych online - jednak powyższe porady pomogą Ci przynajmniej w pewnym stopniu kontrolować, co mogą widzieć inni oraz jakich danych NIE dostanie haker w swoje ręce.