Jak korzystać z PS4 Remote Play?

Remote Play pozwala grać w gry z PlayStation 4 na odległość. Pokazujemy, jak skonfigurować to rozwiązanie.

Sony PlayStation 4 jest niewątpliwie najpopularniejszą obecnie konsolą do gier na rynku. W przeciągu 6 lat od premiery w 2013 roku na sprzedano ponad 90 milionów sztuk PS4 oraz wydajniejszego modelu Pro. Sony przez ostatnie lata wprowadził w konsoli szereg zmian zarówno sprzętowych, jak i programowych. Jedną z funkcji, która pozostała niezmieniona jest Remote Play. Rozwiązanie to pozwala na granie w ulubione gry na PlayStation 4 z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do szybkiego łącza internetowego.

Źródło: techadvisor

Pomimo tego, że PlayStation 4 dostępne jest na rynku od dłuższego czasu, a producent pełną parą przygotowuje się do przyszłorocznej premiery konsoli PlayStation kolejnej generacji to jedynie niewielka część użytkowników słyszała i korzysta z funkcji Remote Play.

W poniższym artykule wyjaśniamy wszystkie najważniejsze informacje o Remote Play oraz pokazujemy co trzeba zrobić, aby używać tego rozwiązania na komputerze PC, Mac oraz smartfonach z systemem iOS lub Android. Remote Play może współpracować również z nieco zapomnianą już konsolą przenośną PS Vita.

PlayStatation 4 Remote Play - wymagane elementy

Zanim wyjaśnimy, jak skonfigurować i używać PlayStation 4 Remote Play na komputerach PC i urządzeniach mobilnych na początek trzeba dowiedzieć się, jakie są wymagania techniczne oraz czy używane oprogramowanie jest kompatybilne z funkcją.

Aby uzyskać dostęp do PlayStation 4 z dowolnego miejsca należy posiadać:

Konsolę PlayStation 4 z oprogramowaniem w wersji 3.50 lub nowszym (zalecane jest najnowsze dostępne oprogramowanie)

Kontroler DualShock 4

Kabel USB

Konto w usłudze PlayStation Network

Połączenie z internetem o stałej przepustowości 5 Mb/s (zalecane powyżej 12 Mb/s)

Urządzenie umożliwiające dostęp do funkcji PlayStation 4 Remote Play (komputer PC, Mac, urządzenie z systemem iOS, Android lub PS Vita)

Warto zaznaczyć także, że użytkownicy, którzy planują uzyskać dostęp do konsoli PlayStation 4 dzięki Remote Play za pośrednictwem komputera PC lub Mac i jednocześnie chcą rozmawiać z przyjaciółki podczas rozgrywek powinni zaopatrzyć się w zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem, który znacznie ułatwi wieczorne granie.

PlayStation 4 Remote Play - jak włączyć?

Pierwszym krokiem, który umożliwi skorzystanie z funkcji PlayStation 4 Remote Play jest jej aktywacja w oprogramowaniu posiadanej konsoli. Aby umożliwić sobie zdalny dostęp do PlayStation 4 z dowolnego miejsca na ziemi należy uruchomić konsolę i wybrać Ustawienia > Ustawienia połączenia zdalnego odtwarzania (Ustawienia Remote Play) i upewnić się, że pole wyboru "Włącz zdalne odtwarzanie" (Enable Remote Play) jest zaznaczone.

Konsola PlayStation 4 wykorzystywana jako urządzenie do zdalnego odtwarzania treści powinna być także skonfigurowana jako podstawowa, aby mieć możliwość zdalnego dostępu do ulubionych gier. Nie jest to obowiązkowy krok, ale zalecamy go, ponieważ znacznie ułatwi cały proces konfiguracji. Opcja ustawienia konsoli jako podstawowej jest przez większość użytkowników zaznaczana podczas konfiguracji początkowej. Aby sprawdzić czy PlayStation 4 zostało skonfigurowane jako podstawowa konsola należy udać się do Ustawienia > Zarządzanie kontami > Aktywuj jako podstawowe PS4 i upewnić się, że wybrana została opcja Aktywuj.

Kolejnym krokiem jest zezwolenie funkcji Remote Play na zdalne uruchomienie konsoli, gdy znajduje się ona w trybie spoczynku. Nikt nie chce zostawiać przecież konsoli uruchomionej przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Aby włączyć opcję zdalnego uruchamiania konsoli należy przejść do Ustawienia > Ustawieni oszczędzania energii >Funkcje ustawień dostępne w trybie spoczynku i upewnić się, że opcje "Pozostań połączony z Internetem" oraz "Włączanie PS4 z sieci" są włączone.

Jak korzystać z usługi na komputerach PC oraz Mac?

Po poprawnej konfiguracji konsoli należy zająć się odpowiednim przygotowaniem komputera PC lub Mac, który ma odbierać transmisje z PlayStation 4. Jest to zaskakująco proste. Oto wszystkie kroki, jakie trzeba wykonać na komputerze:

Pobrać i zainstalować klienta PlayStation 4 Remote Play dla komputerów PC lub Mac ze strony producenta

Uruchomić konsolę PlayStation 4

Uruchomić aplikacje PlayStation 4 Remote Play na komputerze PC lub Mac i wybrać opcje Start

Zalogować się za pomocą konta PlayStation Network - trzeba wykorzystać ten sam identyfikator co na konsoli PlayStation 4

Aplikacja automatycznie wyszuka konsolę PS4 i połączy z nią komputer z zainstalowaną aplikacją kliencką

Ostatnim krokiem jest połączenie kontrolera DualShock 4 z komputerem. Można wykorzystać kabel microUSB - USB Typu A lub łączność bezprzewodową Bluetooth

Na tak skonfigurowanym komputerze można już korzystać z funkcji PlayStation 4 Remote Play.

Źródło: techadvisor

Jak korzystać z usługi na urządzeniach mobilnych z iOS oraz Android?

Funkcja Remote Play od niedawna dostępna jest na urządzenia z systemem iOS oraz Android. Wcześniej Remote Play dostępny był na wyłączność jedynie na smartfonach Sony Xperia.

Proces parowania urządzeń mobilnych z PlayStation 4 za pomocą Remote Play jest podobny do tego na komputerach PC oraz Mac.

Oto wszystkie kroki, jaki trzeba wykonać, aby wykorzystać Remote Play na urządzeniach mobilnych:

Pobrać i zainstalować aplikację Remote Play z App Store lub Sklepu Play

Otworzyć aplikację PlayStation 4 Remote Play na smartfonie

Zalogować się za pomocą identyfikatora PlayStation Network w aplikacji na smartfonie - trzeba wykorzystać to samo konto, co na konsoli

Aplikacja automatycznie wyszuka konsolę PS4 i połączy z nią smartfon z zainstalowaną aplikacją kliencką

W tym momencie większość czytelników za pewne zastanawia się w jaki sposób można wykorzystać niewielki ekran smartfona do grania w tytuły przygotowane dla dużych telewizorów. Użytkownicy mogą wykorzystać dostępne przyciski dotykowe na ekranie, ale nie jest to najlepszy sposób na rozgrywkę. Dużo lepiej wykorzystać kontroler DualShock 4 dołączany w zestawie z konsolą.

Źródło: techadvisor

Oto, co trzeba zrobić, aby poprawnie sparować urządzenie mobilne z systemem iOS lub Android z padem DualShock 4:

Należy przytrzymać przyciski Share oraz PlayStation na kontrolerze DualShock 4, dopóki oświetlenie pada nie zacznie migać

Otworzyć ustawienia urządzenia i przejść do sekcji Bluetooth

Uruchomić moduł i wyszukać kontroler na liście dostępnych urządzeń

Wybrać DualShock 4 i sparować go z urządzeniem

Ja korzystać z usługi na konsoli PS Vita?

Podczas, gdy w 2019 roku prawie nikt nie pamięta już o konsoli mobilnej PlayStation Vita, podczas jej premiery główną cechą charakterystyczną była kompatybilność z PlayStation 4 Remote Play. PS Vita była pierwszym urządzeniem działającym z funkcją zdalnego dostępu do konsoli PS4.

W chwili obecnej większość użytkowników skorzysta zapewne z komputerów lub urządzeń mobilnych, ale Vita jest świetnym dodatkiem do PS4 Remote Play, ponieważ posiada wbudowanego pada DualShock.

Jak podłączyć się do PlayStation 4 za pomocą konsoli PS Vita? Cały proces jest nieco odmienny, niż w przypadku łączenia PS4 z komputerem lub telefonem.

Oto, co trzeba zrobić, aby poprawnie sparować PS Vita z PS4:

Należy przejść do Ustawienia > Ustawienia połączenia w ramach zdalnej gry (Remote Play) i wybrać opcję Dodaj urządzenie

Na ekranie wyświetlony zostanie 8 cyfrowy kod dostępu. Należy go zapamiętać

Na konsoli PS Vita trzeba uruchomić aplikacje Remote Play i wpisać uprzednio wyświetlony na PS4 8 cyfrowy kod

To wszystko, co trzeba zrobić, aby sparować konsolę PS Vita z PlayStation 4.