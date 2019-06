Jak korzystać z Tik Tok

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy poradnik dla początkujących. Dowiesz się, co to Tik-Tok - aplikacja społecznościowa, o której wszyscy mówią.

Spis treści

Tik-Tok stał się znienacka czymś w rodzaju sensacji. Zabawna aplikacja mobilna do udostępniania materiałów wideo szybko zyskała na popularności i zbudowała ogromną społeczność twórców i widzów dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi oraz bardzo rozbudowanym funkcjom. W rzeczywistości Tik-Tok był jedną z najczęściej pobieranych aplikacji na świecie w 2018 roku zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i Android.

Jeżeli chcesz zapoznać się z tym, jak działa aplikacja przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik po podstawowych funkcjach i możliwościach Tik-Tok. Jeżeli sprawdzasz aplikację, ponieważ Twoje dzieci z niej skorzystają dowiedz się, czy Tik-Tok jest bezpieczny z oddzielnego artykułu.

Co zrobić, aby zacząć korzystać z Tik-Tok?

Przed rozpoczęciem zabawy musisz pobrać aplikację Tik-Tok z Google Play lub App Store. Kolejnym krokiem jest założenie darmowego konta. Po uruchomieniu aplikacji Tik-Tok dotknij opcji zarejestruj się. Możesz zarejestrować się przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu. Alternatywnie możesz skorzystać z logowania za pomocą konta Google, Facebook lub Twitter. Po zakończeniu procesu rejestracji zostaniesz automatycznie przeniesiony do ekranu głównego aplikacji, na którym rozpocznie się odtwarzanie najnowszego filmu. Wystarczy, że raz dotkniesz głównej części ekranu, aby go zatrzymać.

Interfejs powinien być dla Ciebie znany i intuicyjny, jeżeli korzystałeś wcześniej z jakiejkolwiek aplikacji do obsługi mediów społecznościowych, jak Instagram lub Snapchat. Wzdłuż dolnej części ekranu znajduje się pasek z przyciskami nawigacyjnymi oraz funkcyjnymi, które oznaczone są jako Dom, Odkryj, Utwórz (znak +), Skrzynka odbiorcza oraz Ja.

Wzdłuż dłuższej części ekranu w prawym dolnym rogu znajdziesz również rząd ikon, a u góry znajduje się opcja, która pozwoli Ci na zapisanie się do twórcy aktualnie odtwarzanego filmu. Niżej znajdziesz ikonę Serca, (do wykorzystania dla filmów, które lubisz), Komentarz oraz Udostępnij. Niżej pokazywana jest ścieżka muzyczna, jaka używana jest w danym filmie. Jest to dosyć ważny element, niż mogłoby się wydawać, ponieważ użytkownicy Tik-Tok często dokonują rożnych wariacji i układów do tego samego podkładu muzycznego i później porównują je między sobą.

Skrzynka odbiorcza to miejsce, w którym będą znajdować się wszystkie wysłane do Ciebie przez innych użytkowników wiadomości. Opcja Ja pozwoli Ci przejść do Twojego osobistego profilu. Sekcja ta jest bardzo podobna do tej znanej z Instagrama. Możesz tam zmienić awatar, sprawdzić statystyki, a także zobaczyć wszystkie filmy dodane do ulubionych.

Główne miejsce na pasku nawigacyjnym zajmuje ikona z plusem, która pozwala Ci szybko dodać własne wideo. Dotknij tego przycisku, aby nakręcić pierwsze wideo.

Jak nagrać film na Tik-Tok?

Tworzenie filmów wideo na platformie Tik-Tok jest naprawdę proste i intuicyjne, chociaż aplikacja oferuje wiele możliwości, dlatego warto poświęcić kilka minut, aby się z nimi zapoznać. Po kilku pierwszych nagraniach dojdziesz już do wprawy. Musisz pamiętać jednak, że usuwanie dodanych opcji edytowania jest trudniejsze, gdy dodasz już kolejną warstwę, więc upewnij się, że efekt jest zadowalający przed wprowadzaniem kolejnych zmian.

Najważniejszą kwestią jest informacja, że film nagrywa się tylko wtedy, gdy duży czerwony przycisk jest wciśnięty. Jeśli chcesz przełączać się między scenami po prostu puść przycisk, przejdź do następnego fragmentu, a następnie naciśnij i przytrzymaj go jeszcze raz.

Powiększanie i pomniejszanie odbywa się poprzez przesuwanie czerwonego przycisku w górę ekranu (powiększanie), a następnie cofanie (pomniejszanie) pamiętaj jednak o tym, aby przez cały czas naciskać przycisk, jeśli chcesz uchwycić akcję. Na głównym ekranie zobaczysz kilka dostępnych opcji, w tym ustawienie pod przyciskiem nagrywania na czas 60 sekund lub 15 sekund nagrywania. Istnieje również możliwość wyboru szybkości odtwarzania, która może pomóc w tworzeniu filmów komediowych z przyspieszoną akcją lub slo-mo. Dostępne są również ustawienia do obracania kamery, timery, dzięki którym można ustawić kamerę w odpowiedniej pozycji, filtry i kilka innych przydatnych efektów.

Aby dodać muzykę, którą można zrobić przed lub po nagraniu dotknij przycisku Dodaj dźwięk na ekranie głównym, który znajduje się w górnej części ekranu.

Gdy wybierzesz już odpowiedni utwór muzyczny możesz go zsynchronizować z nagranym już klipem wideo tak, aby wszystko odbywało się tak, jak chcesz. Kiedy będziesz zadowolony z efektu kliknij opcję Zapisz.

Do swojego klipu możesz także dotknąć ikonę Efekty, aby dodać różnego rodzaju wizualizacje do Twojego filmu. Na dole ekranu pojawi się wiele opcji do wyboru: Wizualne, Naklejka, Trans, Podziel, Efekt czasu.

Każdą z nich można zastosować do filmu wideo, stukając i przytrzymując lub stukając odpowiednią ikonę. Różnica polega na długości trwania efektu. Niektóre z nich, takie jak Wizualne pozwalają na ustawienie niestandardowego czasu trwania poprzez przytrzymanie przycisku aż do momentu, gdy użytkownik będzie zadowolony, natomiast Trans (transistions) trwa tylko przez określony czas, więc trzeba będzie dotknąć przycisku, gdy efekt ma się pojawić.

Możesz również dodawać napisy do filmu wideo dotykając opcji tekst. W tym miejscu możesz wpisać słowa, których chcesz użyć, zmienić kolor, czcionkę, tło i wyrównanie. Kiedy będziesz zadowolony z efektu kliknij przycisk Gotowe, a następnie dotknij tekstu, aby otworzyć kolejne okno edycji, gdzie możesz przesunąć utworzony tekst w dowolne miejsce na ekranie, zmienić jego kąt i rozmiar oraz jeśli dotniesz ikony zegara w prawym górnym rogu pola tekstowego możesz również zadecydować, kiedy oraz jak długo wyświetlany będzie tekst.

Na ekranie edycji, którego używasz, zobaczysz opcję Następny w prawym dolnym rogu ekranu. Dotknij tego przycisku, a zostaniesz przeniesiony na ekran Post, który coraz bardziej zbliża Cię do upublicznienia wideo. Tutaj możesz wpisać hashtagi (dobry pomysł, jeśli chcesz, aby ludzie znaleźli Twój klip, TikTok umieścił go w kolekcjach Discovery) plus imiona i nazwiska znajomych, którym uważasz, że spodobają się Twoje twórcze starania.

TikTok daje Ci możliwość wyłączenia komentarzy oraz ustawienia, kto może zobaczyć film.

Jeśli uważasz, że film wymaga jeszcze trochę pracy, możesz zapisać go w wersjach roboczych i udostępnić później w dogodnym dla Ciebie momencie. W przeciwnym razie stuknij przycisk Udostępnij, a rozpocznie się Twoja sława z Tik-Tok.