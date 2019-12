Jak korzystać z WhatsApp na PC i tablecie

Czy wiesz, że możesz korzystać z aplikacji WhatsApp na komputerze i tablecie?

Spis treści

Używanie WhatsApp na komputerze stacjonarnym lub laptopie jest nawet wygodniejsze - lepiej pisać na prawdziwej klawiaturze, a na monitorze widać więcej, niż na wyświetlaczu smartfona. Poniżej prezentujemy, w jaki sposób skonfigurować aplikację na komputerze, laptopie czy tablecie. Ogólna zasada jest taka sama - wejdź na stronę web.whatsapp.com, a następie uruchom aplikacje WhatsApp na swoim telefonie. Możesz to zrobić zarówno na iOS, jak i Androidzie, a nawet Windows Phone.

Konfiguracja WhatsApp w przeglądarce komputera

W aplikacji WhatsApp na smartfonie wejdź do menu. Znajdziesz tam opcję "WhatsApp Web". Jeśli jej nie ma - zaktualizuj aplikację i sprawdź ponownie. Jest to prosty skaner kodów kreskowych - nie musisz dzięki temu instalować osobnego oprogramowania do ich odczytywania. Otwórz teraz web.whatsapp.com i przytrzymaj skaner w aplikacji na wyświetlonym kodzie (musisz skierować telefon tylnym aparatem do monitora). Aplikacja powinna zeskanować i odczytać kod. Uwaga - musisz zezwolić WhatsApp na dostęp do telefonu.

WhatsApp współpracuje bezproblemowo z następującymi przeglądarkami: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera, Firefox. Uwaga - Internet Explorer nie jest obsługiwany. Po odczytaniu kodu zobaczysz informację, że w trakcie używania komunikatora przez przeglądarkę telefon musi być cały czas włączony.

A co poza tym? Dokładnie to samo, co na telefonie - masz dostęp do czatów i ich historii, możesz wysyłać zdjęcia, emotikony, wiadomości głosowe. Wylogowanie następuje automatycznie, gdy wylogujesz się ze smartfona. Można także w tym celu użyć menu po lewej stronie - kliknij na trzy kropki i wybierz Wyloguj.

Jedna uwaga - czat jest prowadzony przy użyciu smartfona, jeśli korzystasz więc z niego poprzez przeglądarkę, włącz połączenie WLAN, co pozwoli na zaoszczędzenie transferu danych. Pamiętaj również o tym, że pracująca w telefonie aplikacja wyczerpuje baterię smartfona. Dobrze na ten czas podłączyć ją do ładowania.

WhatsApp - instalacja na PC

Alternatywą dla używania WhatsApp przez przeglądarkę jest instalacja aplikacji na komputerze lub laptopie. Przygotowana przez producenta, współpracuje z systemami Windows 8 i Windows 10, jest także osobna edycja dla systemu macOS (wersja 10.10 i nowsze). Można pobrać ją z tej strony. Po instalacji dalsza metoda postępowania z aplikacją jest taka sama - z tym, że kod kreskowy jest wyświetlany w okienku aplikacji, a nie w przeglądarce.

WhatsApp na tablecie

Jeśli podłączysz tablet do WLAN, możesz wykonać pewną sztuczkę, aby WhatsApp w sieci Wi-fi wysyłała wiadomości bez kosztów. W tym celu:

Odwiedź WhatsApp w sklepie Google Play , używając do tego tabletu.

w sklepie , używając do tego tabletu. Zobaczysz komunikat, że ta aplikacja nie jest kompatybilna z twoim tabletem

Otwórz Google Chrome i wejdź na stronę WhatsApp

i wejdź na stronę WhatsApp Wybierz wersję desktopową (z adresu w poprzednim akapicie)

Pobierz instalator WhatsApp jako plik APK - w tym celu musisz wejść w Ustawienia tabletu i w dziale z opcjami bezpieczeństwa zgodzić się na instalowanie aplikacji spoza sklepu Play

tabletu i w dziale z opcjami bezpieczeństwa zgodzić się na instalowanie aplikacji spoza sklepu Play Otwórz aplikację w menedżerze plików lub kliknij na „Pobrane”

Zainstaluj aplikację, a następnie wpisz w niej numer swojego telefonu

Wybierz połączenie głosowe w celu weryfikacji

Otrzymasz sześciocyfrowy kod odblokowujący

Wprowadź otrzymany kod w aplikacji na tablecie

Gotowe!