Jak korzystać z tego samego konta WhatsApp na dwóch telefonach?

Chcesz korzystać z tego samego konta WhatsApp na dwóch różnych urządzeniach bez konieczności wylogowywania się z pierwszego? Oto prosty sposób.

Na stronie FAQ WhatsAppa możemy przeczytać, że nie ma opcji posiadania konta WhatsApp z dwoma numerami telefonów. Jeżeli posiadasz drugi smartfon i nie chcesz dezaktywować konta na pierwszym, ta wiadomość może być demotywująca. Znamy jednak sposób, który pozwala obejść ten problem. Co prawda, nie będziesz mógł korzystać z tej samej aplikacji na dwóch telefonach, ale pozwoli Ci on uzyskać dostęp do swojego konta na obydwóch urządzeniach. Oto co możesz zrobić:

Otwórz przeglądarkę na drugim telefonie i wejdź na stronę internetową WhatsApp.

Przejdź do ustawień przeglądarki (trzy kropki w prawym górnym rogu) i włącz Wersję na komputer.

Kliknij na WhatsApp WEB, aby zobaczyć stronę z kodem QR.

Otwórz aplikację WhatsApp na pierwszym telefonie, w którym została zainstalowana i przejdź do Ustawienia > WhatsApp Web > Połącz urządzenie.

Zeskanuj kod QR z drugiego telefonu.

Teraz możesz korzystać z Whatsappa na obu urządzeniach.

Zobacz także: Jak nagrać ekran w Windows 10?