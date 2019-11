Jak kupować na AliExpress

AliExpress czyli świetny sposób na tanie zakupu z Chin. Pokazujemy, jak założyć konto i kupować na tym popularnym portalu. Informujemy również na co uważać podczas zakupu.

Spis treści

AliExpress to chiński portal aukcyjny na którym da się kupić praktycznie wszystko. Jest to strona należąca do holdingu Alibaba, który jest największą platformą e-commerce w Chinach. AliExpress powstało jako odnoga witryny Alibaba.com. Bardzo szybko okazało się, że nowy portal jest strzałem w dziesiątkę i stał on się samodzielnym sklepem online.

Obecnie AliExpress jest jednym z największych portalów aukcyjnych na świecie. Przez niektórych konsumentów nazywany jest wschodnim odpowiednikiem Amazonu.

Należy wiedzieć, że AliExpress podobnie, jak nasze polskie Allegro nie sprzedaje produktów bezpośrednio. Portal jest jedynie miejscem, gdzie umieszczane są oferty od wielu sprzedawców, którzy w dużej mierze pochodzą z Chin. AliExpress przeznaczone jest dla indywidualnych odbiorców, którzy pragną rozpocząć import z Chin małej ilości produktów na użytek własny. Dla odbiorców hurtowych dedykowany jest portal Alibaba, z którego wywodzi się AliExpress.

Co ciekawe pomimo faktu, że AliExpress pochodzi z Chin i właśnie tam posiada swoje biura, to chińscy konsumenci nie mogą skorzystać z tej platformy.

Witryna AliExpress.com dostępna jest obecnie w dwunastu językach. Nie zabrakło języka polskiego, ale trzeba wiedzieć, że polska witryna wykorzystuje tłumaczenie maszynowe, które czasami najdelikatniej mówiąc nie jest dokładne. W przypadku jakichkolwiek problemów proponujemy przełączyć witrynę na wersję angielską i ewentualnie skorzystać z Tłumacza Google.

Rejestracja w portalu

Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, aby móc kupować na AliExpress jest założenie konta. W tym celu otwieramy witrynę AliExpress i wybieramy zakładkę Konto i Przyłącz się. Co ważne nie musimy tworzyć ręcznie nowego konta. AliExpress umożliwia logowanie przy wykorzystaniu konta Facebook'a, Google, Twitter'a, Pinterest, a także Instagram. Wybranie tej opcji znacząco skróci cały proces.

Decydując się na ręczną rejestracje potrzebujemy podać adres e-mail i hasło. Po potwierdzeniu adresu konta pocztowego należy uzupełnić podstawowe dane o użytkowniku oraz adres do wysyłki. Bardzo istotne jest, aby bardzo dokładnie i bezbłędnie wpisać wszystkie dane, co uniknie niepotrzebnych nerwów i problemów z wysyłką towaru.

Po zalogowaniu i otwarciu zakładki konto okaże się, że strona przełączyła się na język angielski. W tym miejscu wyświetli się podsumowanie wszystkich informacji. Na panelu pokaże się lista wszystkich zamówień od czasu założenia konta, ilość zamówień oczekujących na płatność, ilość zamówień oczekujących na wysyłkę, ilość zamówień oczekujących na dostawę oraz ilość zamówień oczekujących na naszą informację zwrotną.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że sprzedający otrzymuje od AliExpress pieniądze dopiero gdy użytkownik potwierdzi otrzymanie towaru lub minie termin ochrony, o którym nieco później.

Z poziomu konta użytkownika można uzyskać dostęp do pełnej historii zamówienia. Z tego panelu będziemy także kontaktować się ze sprzedawcami w razie jakichkolwiek problemów. Po wybraniu zamówienia można także przejść do śledzenia przesyłki o którym w dalszej części tekstu.

Po rejestracji portal automatycznie przełączy się na język polski, a domyślną walutą stanie się Złoty Polski (PLN). Posiadając kartę walutową polecamy przełączenie na dolary lub euro. Pozwoli to zaoszczędzić nawet kilka procent wartości zamówienia.

Jak kupować na AliExpress

AliExpress oferuje szerokie spektrum produktów od spinek do włosów przez akcesoria dla psów, aż po wszelkiego rodzaju elektronikę. Części z produktów nie znajdziemy na polskim rynku.

Portal podobnie, jak inne tego typu strony posiada podział na główne kategorie i podkategorie. Każda z kategorii posiada swoją stronę główną na której pokazują się aktualne promocje i promowane oferty.

Na potrzeby tego artykułu zakupimy zakupimy kabel USB Typu A do Lightning (Apple).

Aby szybko wyszukać interesujący nas artykuł korzystamy z wyszukiwarki. Dodatkowo można sortować po najlepszym dopasowaniu, ilości zamówień oraz dacie wprowadzenia oferty do systemu. Nie zabrakło również tradycyjnego sortowania po cenie. Radzimy zaznajomić się z sortowaniem. Dzięki niemu cały proces znacząco się skraca.

Dodatkowo można wykorzystać również pomocnicze filtry. Dzięki nim widzieć będziemy jedynie aukcje z "szybką wysyłką", darmową dostawą lub oceną poniżej 4 gwiazdek.

Po wybraniu danego produktu przechodzimy na jego stronę. W tym miejscu każdy sklep może personalizować swoją aukcję. Na górze pojawiają się różnego rodzaju banery, które pomogą przejść do ofert danego sklepu.

W naszym przypadku sprzedawca w jednej aukcji sprzedaje różne warianty tego samego produktu. Jest to ważne, ponieważ czasami producenci sprzedają zupełnie różne sprzęty na jednej aukcji. Przykładowo kable USB Typu C, microUSB i Lightning z tej samej serii.

Zakupy możemy dodawać do koszyka lub kupować bezpośrednio z aukcji. Kupowanie z koszyka jest wygodniejsza jeżeli decydujemy się na kupno kilku produktów. Dzięki koszykowi zapłacimy za nie raz niezależnie od tego czy pochodzą od jednego sprzedawcy.

Dostawa i śledzenie

W górnej części aukcji pokaże się także informacja o dostawie. Większość produktów z AliExpress oferuje darmową dostawę do Polski. Niekiedy trzeba jednak za nią zapłacić. Cena waha się od kilkunastu groszy do kilku złotych. Uwaga na aukcje, gdzie wysyłka kosztuje kilkadziesiąt złotych i jest droższa od kupowanego produktu.

Czasami sprzedawcy oferują droższe formy dostawy, które są szybsze od darmowego wariantu. Jak widać na zrzucie z ekranu nie są to opłacalne wybory. Najdroższa wysyłka kosztuje prawie 9 razy więcej, niż kupowany przedmiot, a paczka trafi do nas i tak po ponad dwóch tygodniach.

Niekiedy darmowe opcje dostawy nie posiadają możliwości śledzenia. To normalne i nie ma się czym przejmować. Nawet w przypadku, gdy sprzedawca oferuje możliwość trackingu paczki rozwiązanie to nie zawsze działa najlepiej. Polecamy stronę 17TRACK, która działa znacznie skuteczniej od AliExpress.

Finalizacja transakcji i płatność

Po znalezieniu produktu, który chcemy kupić, wybraniu odpowiedniego wariantu i przesyłki wystarczy kliknąć Kup Teraz. portal przekieruje nas do koszyka. W tym miejscu należy wybrać adres wysyłki. Powinien on pojawić się automatycznie. Jeżeli tak się nie stało trzeba kliknąć w Dodaj nowy adres i wpisać dokładny adres dostawy. Od razu można ustawić go jako domyślny.

Z prawej strony w podsumowaniu zamówienia widoczne są kupony. Jeżeli posiadamy aktywny kupon możemy z niego skorzystać. Czasami może zdarzyć się, że otrzymamy kod promocyjny od sprzedawcy. Można wpisać go w polu powyżej.

Kolejnym krokiem jest wybór płatności. AliExpress ze względu na popularność portalu w naszym kraju podpisało umowę z Przelewy24. Dzięki temu za zakupy z AliExpress zapłacimy tak samo, jak w polskim sklepie. Rozwiązanie to polecamy w przypadku płatności w złotówkach. Wybierając rozliczenie w innej walucie należy wybrać opcję karty. Można wybrać również PayU, a na niektórych aukcjach PayPal i tradycyjny przelew bankowy.

Na samym dole znajduje się podsumowanie zamówienia. Jeżeli wszystko się zgadza trzeba kliknąć Złóż Zamówienie.

W kolejnym kroku zostaniemy przekierowany na stronę systemu płatności. Po udanej płatności trafimy z powrotem na AliExpress. Portal wyświetli numer zamówienia, a potwierdzenie zostanie wysłane również na pocztę elektroniczną.

To wszystko, co trzeba zrobić, aby kupić produkt z AliExpress, ale to nie koniec całego procesu.

Import z China a cło i VAT

Importując produkty z Chin narażamy się na dodatkowe opłaty celno-skarbowe. AliExpress i jego sprzedawcy robią co mogą, aby temu zapobiec, ale użytkownicy muszą się liczyć z możliwością poniesienia kosztów dodatkowych. W chwili obecnej z opodatkowania zwolnione są zakupy o wartości nieprzekraczającej 22 Euro. Co ważne w przypadku, gdy paczka wysyłana jest jako Gift czyli prezent od osoby prywatnej próg wzrasta do 45 Euro. Jak nietrudno się domyślić większość sprzedawców na AliExpress wysyła swoje produkty jako przysłowiowe "gift'y".

Paczki w Polsce sprawdzane są wyrywkowo, ale Ministerstwo Finansów planuje usprawnienie całego procesu. Wszystko dlatego, że z roku na rok lawinowo rośnie liczba przesyłek z Chin. Na ten moment zapowiedziano częstsze i dokładniejsze kontrole paczek, które nadane zostały w Chinach.

Podsumowując trzeba liczyć się z tym, że finalnie cena przesyłki może wzrosnąć nawet o 40 procent, a ostatnimi czasy coraz więcej paczek przechodzi kontrolę celną.

Paczka dociera do Polski, co dalej?

Po pewnym czasie - zazwyczaj od kilkunastu nawet do kilkudziesięciu dni paczka trafi do Polski. Bardzo prawdopodobne jest, że użytkownik w międzyczasie zapomni, że zamawiał cokolwiek z Chin. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie poddana kontroli celnej trafi do Poczty Polskiej, która odpowiedzialna jest za dostarczanie przesyłek z AliExpress w naszym kraju. Już niedługo może się to zmienić, ponieważ Alibaba podpisała umowę z InPost'em co oznacza, że w przyszłości można będzie odbierać przesyłki wprost z Paczkomatu.

W momencie nadejścia paczki do Polski może okazać się, że Poczta Polska wyślę powiadomienie SMS o nadchodzącej przesyłce, ale nie jest to regułą. Niektóre przesyłki dostarczane są jako paczki, inne jako listy, a jeszcze inne jako listy priorytetowe. Część oddziałów Poczty Polskiej nie dostarcza przesyłek z Chin bezpośrednio do domu. Co to oznacza? Nic innego, jak wycieczkę z Awizo na placówkę.

Przesyłki z AliExpress zawsze są bardzo dobrze zabezpieczone przed przeciwnościami losu. Chińscy sprzedawcy pakują produkty w kilka warstw folii, dzięki czemu nie zdarzyło się nam jeszcze, aby jakikolwiek produkt został uszkodzony.

Co kupować, a co nie?

To, że na AliExpress znajdziemy praktycznie wszystko nie oznacza, że wszystkie produkty są warte polecenia. Co zatem warto kupić na AliExpress? Polecamy przede wszystkim tanie rzeczy takie, jak pokrowce do telefonów, szczotki do włosów, dodatki do samochodów, czyli pokrowce na kluczyki, uchwyty czy przewody AUX. Zdecydować się można również na zakup elementów wyposażenia domu, ale trzeba wiedzieć, że są one przeważnie niskiej jakości. Jeżeli lubimy zakupy w ciemno można zdecydować się na kupno ubrań, których rozmiarówka jest często zaniżona.

Czego nie kupować na AliExpress? Przede wszystkim elektroniki. Jest narażona na uszkodzenie podczas transportu, cło oraz podatek VAT. Dodatkowo na AliExpress znajdziemy telefony bez dostępu do usług Google oraz z Chińskimi wersjami oprogramowania. Kolejnym problemem jest praktyczny brak jakikolwiek gwarancji.

Nie należy decydować się również na markowe produkty w okazyjnie niskich cenach. W 99 procentach przypadków są to podróbki niskiej jakości.

Na samym końcu umieszczamy perfumy i kosmetyki do ciała. Nie należy ich kupować, ponieważ ich skład jest niewiadomego pochodzenia, przez co mogą one zaszkodzić naszemu zdrowiu, a nawet życiu.