Jak kupować na Shein?

Shein to międzynarodowa platforma sprzedażowa, skupiająca się na modzie. Kusi tanimi cenami i bardzo dużym wyborem. Jeśli chcesz zrobić tam zakupy, pokazujemy krok po kroku, jak tego dokonać!

Spis treści

Shein - co trzeba o nim wiedzieć?

Shein to taki chiński supermarket odzieżowy online. Zasada jego działania jest podobna do AliExpress, Wish czy choćby sklepów działających na Allegro. Jak możemy przeczytać na stronie:

SHEIN jest międzynarodową platformą B2C E-handlu szybką modą. Firma koncentruje się głównie na odzieży damskiej, jakkolwiek również oferuje odzież męską, ubrania dziecięce, akcesoria, obuwie, torby i inne modne przedmioty. SHEIN działa głównie w Europie, Ameryce, Australii i na Bliskim Wschodzie jak również na innych rynkach konsumenckich. Marka została założona w październiku 2008 roku i od tego momentu wiernie podtrzymuje założenie filozoficzne mówiące, że „każdy może korzystać z piękna mody”. Działalność biznesowa SHEIN obejmuje terytoria więcej niż 220 krajów i regionów świata

W sieci można sprawdzić opinie o Shein - i są one różne. Jedni klienci chwalą platformę za niskie ceny, zgodność towaru z zamówieniem oraz szybkie realizacje, inni wręcz przeciwnie - narzekają na długie oczekiwanie, zamówione produkty okazują się niezgodne z opisem, itp. Komu zatem wierzyć? Moim zdaniem najlepiej raz-dwa spróbować samodzielnie. Nie są to duże pieniądze, a człowiek wyrobi sobie swoją opinię. Ja osobiście zamawiałem kilka razy i zawsze towar przychodził zgodnie z zamówieniem, aczkolwiek okres oczekiwania wynosił 3-8 tygodni, więc w tym aspekcie jest akurat różnie.

Shein - jak zamawiać?

Procedura zamawiania jest bardzo prosta. Najlepiej zacząć od razu od założenia na platformie swojego konta. Można zrobić to, podając swój adres e-mail i ustalając oraz potwierdzając hasło. Warto również zaznaczyć preferowane kategorie ubrań. Następnie klikasz na Rejestruj. Warto zauważyć, że dla nowych klientów przygotowane są zniżki wynoszące kilkanaście-kilkadziesiąt złotych.

Gdy ma się już konto i wraca na Shein, wówczas można użyć do logowania nie tylko ustalonych danych, ale wykonać czynność za pomocą swojego konta na Facebooku lub konta Google.

Zanim przejdziemy do samej procedury zamawiania, warto przyjrzeć się swojemu profilowi - Personal Centre. Tutaj ustawiamy wszystko - włącznie z domyślnymi rozmiarami, jakie nas interesują. Otrzymuje się tu także pocztę od działu Obsługi Klienta oraz widzi wszystkie zamówienia wraz z ich szczegółami i statusem. Oczywiście nie będzie ich, jeśli dopiero zaczynasz swoją zakupową przygodę.

No właśnie - przejdźmy do samego procesu zamawiania. Jak i w każdym innym sklepie, musisz tutaj wyszukać odzież, którą chcesz nabyć. Pomaga w tym podział na kategorie - a jeśli Shein kojarzy Ci się wyłącznie z ubraniami, czeka Cię zaskoczenie - znajdziesz tam również wiele innych rzeczy.

Przejrzyj zatem co tylko chcesz, a gdy masz już upatrzony produkt na oku, postępuj następująco:

w przypadku ubrań wybierz rozmiar i kolor z dostępnych opcji. Jeśli nie znasz się na rozmiarach, najedź po prostu na dowolny i zobaczysz podpowiedź

Po ustaleniu parametrów kliknij na Dodaj do koszyka. Jeśli chcesz kupić coś jeszcze - postępuj jak wcześniej i dodawaj każdy towar do zamówienia. Gdy masz już wszystko, wówczas przychodzi oczywiście do płatności. Kliknij na ikonkę koszyka w prawy, górnym rogu i wybierz Zobacz torbę.

Następnie wybierz opcję Płatność w kasie bezpieczna (oryginalna pisownia). Aby płacić na Shein, nie musisz mieć konta walutowego czy PayPal. Można zapłacić za pomocą swojej karty debetowej, BLIK-a, Google Pay oraz wspomnianego PayPal. Jest to także ostatnia chwila, aby zmienić adres wysyłki oraz wprowadzić kody zniżkowe, wykorzystać punkty Shein lub użyć karty podarunkowej.

Pozostaje tylko podać dane płatnicze i transakcja zostaje zakończona.

Potwierdzenie transakcji przyjdzie do Ciebie na podany podczas rejestracji adres kontaktowy.

I to już wszystko, co trzeba wiedzieć na temat zakupów na Wish. Jeśli chcesz sprawdzić konkurencyjną platformę Wish, zapraszam do osobnego poradnika Jak kupować na Wish?