Jak możesz sprawdzić temperaturę karty graficznej?

Wiedza o temperaturze karty graficznej jest niezwykle istotna - jej przegrzanie może spowodować restart komputera, a w najgorszym wypadku nawet jej trwałe uszkodzenie. Jest ona również istotna przy podkręcaniu parametrów.

Spis treści

Podczas normalnej pracy komputera, temperatura karty graficznej nie powinna wykraczać poza ustalone normy - jeśli tak się stanie, odpowiednie mechanizmy karty powinny wykryć przegrzanie i natychmiast zakończyć pracę systemu operacyjnego. Monitorowanie ciepła ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy karta graficzna poddana jest dużym obciążeniom (np. grasz w wymagające dużych mocy przerobowych gry, renderujesz klipy wideo w wysokich rozdzielczościach, itp.) lub chcesz podkręcić jej parametry (overclocking). Dobra informacja jest taka, że sprawdzenie temperatury jest dziecinnie proste, ale mamy też złą - system Windows nie oferuje takiej opcji domyślnie, dlatego niezbędne będą narzędzia firm trzecich. Na szczęście są one w większości darmowe, a dodatkowo oferują możliwość pomiaru temperatury procesora.

Jak sprawdzić temperaturę karty graficznej?

Jeśli używasz którejś z kart AMD Radeon z najnowszą wersją aplikacji Radeon Settings, będzie to proste. W 2017 AMD dodało tam Radeon Overlay, umożliwiający dopasowanie najlepszych ustawień grafiki oraz zawierający narzędzie Performance Monitoring, które monitoruje i wyświetla temperaturę karty graficznej oraz inne istotne informacje o podzespołach.

Uruchom narzędzie (skrót klawiszowy to Alt+R) i wybierz, które aspekty wydajności mają być wyświetlane na liście. Po ustaleniu, możesz w każdej chwili przywołać okienko za pomocą skrótu Crtl + Shift + 0. jesli nie grasz w żadną grę, możesz spojrzeć do narzędzia Wattman w Radeon Settings. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszki gdziekolwiek na pulpicie, a następnie wybierz Radeon Settings, skieruj się do zakładki Gaming > Global Settings > Global Wattman. Po obiecaniu, że nie wysadzisz swojej karty w powietrze, zyskasz dostęp do Wattmana, który będzie monitorować temperaturę i pokazywać ją w formie graficznej. Gotowe!

Jeśli nie używasz Radeona, a GeForce (karty z tej rodziny są używane w 75% komputerów gamingowych na świecie - dane wg statystyk Steam), z pewnością masz oprogramowanie GeForce Experience. Niestety - nie posiada ono narzędzia do monitorowania temperatury Twojej grafiki. Dlatego w tym przypadku niezbędne są narzędzia firm trzecich lub samych producentów kart graficznych - wielu z nich udostępnia narzędzia do overclockingu. Mają one zazwyczaj opcję wyświetlania na ekranie najważniejszych parametrów działania karty, w tym temperatury.

Istnieją dziesiątki aplikacji do monitorowania temperatury podzespołów. Szczególnie polecamy MSI Afterburner ze względu na jego wszechstronność. Doskonale współpracuje zarówno z kartami graficznymi Nvidia GeForce, jak i AMD Radeon, oferuje także kilka rozwiązań, które docenią wszyscy gracze.

Jeśli lubisz aplikacje o eleganckim wyglądzie, wówczas pobierz EVGA Precision X1. Jest jednak pewien minus - współpracuje tylko z kartami Nvidia.

W każdym programie musisz zagłębić się w ustawienia, aby aktywować narzędzie do monitorowania karty graficznej. Potem możesz z niego korzystać w trakcie rozgrywki, przywołując odpowiednim skrótem - powinien być podany w każdej z aplikacji.

A co, jeśli nie jesteś graczem, a chcesz mieć temperaturę na oku? Wtedy możesz wybrać jedno z wielu narzędzi monitorujących, które pobierają informacje od sensorów znajdujących się na podzespołach. Jednym z nich jest HWInfo - podaje informacje praktycznie o każdym podzespole, a możesz uruchomić je w dowolnej chwili. Inne solidne alternatywy to SpeedFan i Open Hardware Monitor.

Jaka powinna być prawidłowa temperatura karty graficznej?

Skoro już wiemy, czym zbadać temperaturę, dobrze jeszcze wiedzieć, jaka powinna być właściwa - inaczej wyniki wszystkich badań będą tylko cyferkami, które za dużo Ci nie powiedzą. Co gorsze, nie ma jednej właściwej odpowiedzi - wszystko zależy od danego modelu karty. Ale od czego Google? Możesz też sprawdzić odpowiednie informacje na stronie producenta. Zazwyczaj nowe karty graficzne są w stanie działać nawet przy 90 stopniach Celsjusza - co spotyka się przede wszystkim w laptopach gamingowych, pracujących pod dużym obciążeniem. W przypadku desktopów 90°C to zazwyczaj moment, w którym karta zamyka system, aby nie doszło do fatalnego w skutkach przegrzania. Zazwyczaj ciepło nie powinno przekraczać 80 stopni, a w przypadku kart z dwoma lub trzema wentylatorami 60-70°C.

Jeśli Twoja karta trafiła na rynek w przeciągu ostatnich 5 lat i osiąga 90°C lub zaobserwujesz nagłe skoki temperatury - pomyśl nad lepszym chłodzeniem.

Jak obniżyć temperaturę karty graficznej?

Jeśli karta szybko osiąga wysokie temperatury lub dochodzi do jej przegrzania, musisz to zmienić. Zanim jednak wydasz pieniądze na ulepszenia - na przykład wydajniejsze wentylatory - upewnij się, że ich potrzebujesz. Karty graficzne projektowane są z myślą o wydajności nawet przy wyższej temperaturze, więc jeśli system resetuje się w trakcie intensywnej sesji gamingowej lub renderowania wideo, spróbuj następujących czynności:

upewnij się, że wentylatory pracują normalnie, a w obudowie jest prawidłowa cyrkulacja powietrza. Jeśli masz na tyle miejsca, dodaj jeden wentylator, aby ją ulepszyć. Każdy komputer PC powinien mieć co najmniej dwa - a ponieważ wentylator nie jest drogim wydatkiem, warto spróbować, czy po jego zakupie i montażu sytuacja się polepszy

być może pasta termoprzewodząca na karcie wyschła i nie spełnia swojego zadania; zwłaszcza, jeśli karta ma kilka lat i nie była sprawdzana pod tym kątem. Nałożenie nowej możesz przeprowadzić samodzielnie lub zlecić to w serwisie - koszt nie będzie duży

jeśli karta graficzna jest duża, a obudowa mała, ciepłe powietrze może nie być odprowadzane wystarczająco szybko - i tego nie przeskoczysz; warto pomyśleć o zmianie obudowy na większą

Jeśli chcesz zainwestować w najlepszy system chłodzenia, pomyśl o zmianie systemu chłodzenia karty na ciecz - choć jest to dość skomplikowane i może kosztować. Jednak w efekcie temperatura znacznie spada, a w trakcie nawet najbardziej intensywnej pracy hałas generowany przez kartę jest zauważalnie mniejszy, niż przy wiatraczkach.