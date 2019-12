Jak można skopiować dysk twardy?

Chcesz zmienić dysk HDD na SSD, a nie chcesz przenosić wszystkich danych? Są dwa sposoby na skopiowanie całego dysku twardego.

Spis treści

Kopiowanie dysku twardego może okazać się dla Ciebie zaskakująco proste - jeśli użyjesz właściwego oprogramowania lub sprzętu. Jest to możliwe, nawet jeśli na nowym dysku jest mniej miejsca, niż na starym (częsta sytuacja przy zmianie HDD na SSD). Istnieją dwie metody kopiowania dysku. Pierwsza to nabycie specjalnej stacji kopiującej do dysków twardych. Takie urządzenie kosztuje co najmniej 100 zł. Podpina się do niego dwa dyski, naciska przycisk - i gotowe. Jednak nie zadziała to we wspomnianej sytuacji, gdy nowy nośnik ma mniejszą pojemność od starszego. Ale gdy nowy ma taką samą lub większą pojemność, rozwiązanie to jest wręcz genialnie proste.

Metoda druga do podpięcie obu dysków do tego samego komputera i skorzystanie ze specjalistycznego oprogramowania do klonowania. Jest ono tańsze niż stacja kopiująca, a także daje znacznie większą kontrolę nad procesem kopiowania. I możesz dzięki niemu przenieść dane z dysku większego na mniejszy pojemnościowo!

Czy Windows 10 pozwala na klonowanie dysków?

Nie bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Microsoft nie udostępnia w systemie Windows 10 żadnych narzędzi, które pozwalałyby na kopiowanie dysków. Ale bez problemu można tworzyć i usuwać partycje, a także kopiować pliki z dysku na dysk - co jednak nie wystarczy, gdy na dysku źródłowym znajdują się instalacje, w tym systemowa. Aby wykonać dokładną kopię oryginalnego dysku, która będzie zawierać pliki instalacyjne systemu oraz wszystkie elementy ukryte, których nie widzisz (np. tablice partycji lub ukryte partycje), potrzebne jest specjalne oprogramowanie lub wspomniana stacja kopiująca.

Kopiowanie dysku za pomocą stacji kopiującej

Stacja kopiująca dyski nie jest sprzętem powszechnie u nas spotykanym, co nie znaczy, że nie można dostać jej w polskich sklepach stacjonarnych i online. Ceny takiego urządzenia wahają się od 100 do nawet ponad 2 tys. złotych w zależności od możliwości - niektóre mają możliwości wymazywania danych z dysku, a także obsługę kilku formatów interfejsów. Standardowe urządzenie to prostokątna konsola, z wejściami SATA. Podpina się do nich oba dyski - źródłowy i docelowy, a następnie kopiuje.

Stacja kopiująca do dysków twardych Renkforce RF-3390044

Można także znaleźć stacje kopiujące do kart pamięci, dysków USB, pamięci flash oraz obsługujące adaptery SATA-IDE, co przyda się w przypadku, kiedy masz naprawdę stary dysk. Wracając do zwykłych dysków twardych - stacja zadziała bezproblemowo, jeśli nowy dysk ma taką samą lub większą pojemność. Dlatego gdy chcesz przenieść zawartość HDD na SSD, mogą być z tym problemy.

Kopiowanie dysku za pomocą oprogramowania

Istnieje kilka darmowych aplikacji, które umożliwią Ci skopiowanie dysku, jak Macrium Reflect Free, ale... szybko odkryjesz ograniczenia wersji darmowych. Jeśli chcesz mieć pełną swobodę działania - wówczas warto zapłacić za pełną wersje oprogramowania. Jednak zanim to zrobisz, a masz nowy dysk SSD, sprawdź najpierw, czy producent nie dodał oprogramowania (na płycie, pendrive, a nawet na stronie), które umożliwia klonowanie. W niektórych przypadkach można spotkać się nawet z załączoną przejściówką USB-SATA, co pozwala na skopiowanie dysku z laptopa (i komputera) bez konieczności wyjmowania go!

Do kopiowania całych dysków polecamy szczególnie dwa programy: Paragon Drive Copy 15 Professional (199 zł) oraz Acronis Disk Director (39,99 euro). Oba mają wszystkie funkcje niezbędne do tego, aby wykonać pełną kopię dysku twardego, jednak uprzedzamy - produkt Paragon co i rusz próbuje nam sprzedać kolejny program producenta, co jest nieco irytujące.