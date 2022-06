Jak na stałe wyłączyć Windows Defender? [PORADA]

Windows Defender jest wbudowanym elementem systemu operacyjnego Windows, ale można go wyłączyć. Pokazujemy, jak to zrobić.

Spis treści

Microsoft do systemu Windows 10 dołącza własny pakiet bezpieczeństwa - narzędzie Windows Defender. W wielu przypadkach jest to bardzo ciekawy dodatek, który pozwoli zaoszczędzić trochę pieniędzy na zakupie antywirusa. Jednak jeżeli zdecydujesz się jednak na instalację innego oprogramowania antywirusowego można wyłączyć Defendera stosując się do poniższych kroków. Należy wiedzieć jednak, że skrajnie nierozsądnym działaniem jest nieposiadanie jakiegokolwiek oprogramowania zabezpieczającego.

Proces dezaktywacji Windows Defender wiąże się ze zmianami w rejestrze systemowym dlatego ważne jest, aby wykonać pełną kopię zapasową systemu i wszystkich danych, a także utworzyć kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do jakiegokolwiek działania. Co prawda wykonywaliśmy ten proces wielokrotnie i nigdy nic się nie stało, ale zawsze warto mieć zabezpieczenie, które uchroni użytkowników przed katastrofą.

Zobacz również:

Źródło: techadvisor

Jak sprawdzić, czy Windows Defender pracuje?

Windows Defender w systemie operacyjnym Windows 10 posiada małą ikonę tarczy w pasku zadań. Wcześniejsze wersje systemu Windows posiadały podobiznę zamku.

Jeżeli ikona Windows Defendera znajduje się w pasku zadań oznacza to, że program działa w tle.

W przypadku, gdy Windows Defender został wyłączony lub nie funkcjonuje w poprawnie, zauważysz koło niego żółtą tarczę. Należy kliknąć na ikonę, aby zobaczyć, jakie kroki trzeba wykonać, aby w pełni chronić komputer.

Czasami Windows Defender jest nieco nadgorliwy i pokazuje, że należy wykonać jakąś czynność, aby zabezpieczyć komputer, a później prosi nas o konfigurację usługi OneDrive.

W przypadku, gdy ikona Defendera nie znajduje się na pasku zadań, można wyszukać go w menu Start i uruchomić z tamtego miejsca.

Jeżeli Windows Defender jest wyłączony, program będzie utrzymany w czerwonej kolorystyce, która ma zwrócić uwagę użytkownika. Czerwony kolor może także wskazywać na konieczność aktualizacji bazy definicji.

W przypadku, gdy Windows Defender działa bez zarzutu, program wyświetla zielone barwy na ekranie.

Jak trwale wyłączyć Windows Defender?

Aby uzyskać dostęp do narzędzia, które pozwoli na całkowite wyłączenie Windows Defender, należy wykorzystać polecenie Uruchom.

W tym celu należy nacisnąć przycisk Windows + R. Ta kombinacja klawiszy uruchomi małe okno w lewym dolnym rogu. Wpisz w nie regedit i kliknij Ok. Potwierdź uprawnienia administratora systemu Windows.

System Windows uruchomi Edytor rejestru. Należy przejść do ścieżki:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender

W folderze powinien znajdować się jeden plik o nazwie (Domyślna). Aby wyłączyć Windows Defender, należy dodać drugi wpis. W tym celu trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy w puste pole i wybrać z menu kontekstowego opcje Nowy > Wartość DWORD (32 bitowa).

Plik należy nazwać DisableAntiSpyware . Należy zwrócić uwagę również na wielkości znaków. To ważna kwestia. Po utworzeniu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na DisableAntiSpyware i kliknąć Modyfikuj. W polu oznaczonym jako Dane wartości należy wpisać wartość 1 i kliknąć Ok.

Od teraz Windows Defender w systemie Windows 10 jest całkowicie wyłączony. W przypadku chęci ponownej aktywacji Defendera należy zmienić wartość DisableAntiSpyware na 0 i kliknąć Ok.

Po wyłączeniu Windows Defendera należy uruchomić ponownie system oraz zainstalować oprogramowanie antywirusowe.