Jak nagrać ekran w Windows 10?

Obojętnie czy chcesz nagrywać tutoriale dla współpracowników, czy rozgrywki w ulubionej grze, pokażemy Ci jak łatwo możesz to zrobić.

Zastanawiasz się jak nagrać ekran komputera? Wystarczy, że użyjesz paska Xbox Game, czyli nakładki do gier, która umożliwia dostęp do narzędzi przechwytywania i nagrywania ekranu, a także do narzędzi społecznościowych Xbox bez konieczności otwierania nowej karty lub zamykania gier i aplikacji. Zwykle jest on zawarty w systemie Windows 10 już przy instalacji, ale jeśli nie masz go na swoim komputerze, możesz go znaleźć w sklepie Microsoft App Store.

Pasek Xbox Game z wyróżnionym przyciskiem przechwytywania

Jeżeli pasek jest zainstalowany, możesz uzyskać do niego dostęp w dowolnym momencie, naciskając i przytrzymując klawisz Windows, a następnie naciskając literę G (jeśli w przeszłości ręcznie wyłączałeś pasek gier Xbox, może być konieczne ponowne aktywowanie go w menu Start > Ustawienia > Gry > Pasek gier Xbox > zaznacz Włącz pasek gier Xbox). Twój ekran powinien pokazać mały, szary pasek menu zawierający kilka ikon pozwalających uzyskać dostęp do sterowania dźwiękiem, przechwytywania ekranu, narzędzi społecznościowych Xbox, itp.

alternatywny wygląd paska Xbox Game

Cztery główne przyciski na pasku, które nas interesują to:

Zrób zrzut ekranu

Nagraj to (ostatnie 30 s )

(ostatnie ) Nagrywaj od teraz

Włącz mikrofon podczas nagrywania

Dodatkowo możesz skorzystać z przycisku Przypnij, który pozwala przypiąć okno przechwytywania do pulpitu, dzięki czemu po zamknięciu nakładki pozostaje ono łatwo dostępne. W oknie przechwytywania dowiesz się również jaka aplikacja jest obecnie nagrywana.

Oto wszystkie skróty klawiszowe, które mogą Ci się przydać:

Rozpocznij/Zatrzymaj nagrywanie: Win + Alt + R

Włącz/wyłącz mikrofon podczas nagrywania: Win + Alt + M

Zapisz ostatnie 30 sekund: Win + Alt + G

Zrób zrzut ekranu: Win + Alt + Print Screen

Pasek Xbox Game oczywiście ma też swoje wady. Nie jest w stanie nagrać Eksploratora plików Windows. Dodatkowo może obsługiwać nagrywanie tylko w jednej aplikacji na raz, więc jeśli musisz nagrać wiele okien, możesz potrzebować innej opcji.

