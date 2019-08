Jak namierzyć lokalizację telefonu komórkowego lub numeru telefonu?

Wiele osób zastanawia się, czy jest możliwe namierzanie telefonu za pomocą internetu? Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, jednak nie w taki sposób, w jaki próbują nas do siebie przyciągnąć strony reklamujące tego typu usługę.

Spis treści

Lokalizacja telefonu - uwaga na oszustów

Jeśli wpiszesz do wyszukiwarki internetowej takie frazy jak: lokalizacja telefonu, namierzanie telefonu czy jak zlokalizować telefon komórkowy, otrzymasz tysiące linków do witryn, dzięki którym możesz - teoretycznie - przeprowadzić lokalizowanie telefonu. Jednak smutna wieść - 90% z nich to witryny fałszywe, które oferują pomoc w zamian za wysłanie SMS-a lub zalogowanie się do systemu. System ten jest reklamowany jako stworzony specjalnie w celu lokalizacji numeru, jednak w rzeczywistości to sprytny sposób na wyłudzenie danych użytkownika lub przesłanie mu kosztownej wiadomości tekstowej.

Dlaczego? Po pierwsze - numer telefonu (MSISDN) to numer abonenta sieci komórkowej przechowywany na karcie SIM. Kartę taką można bez problemu przełożyć do innego telefonu, nie ma więc najmniejszej gwarancji, że jest ona w poszukiwanym. Po drugie - telefon może być po prostu wyłączony, a wówczas żaden lokalizator telefonu nie pomoże. Po trzecie - jedynie operatorzy mogą namierzyć telefon za pomocą GPS, jednak wymaga to zgody właściciela aparatu, która najczęściej podpisywana jest przy umowie abonamentowej. Wówczas namierzanie numeru telefonu istotnie jest możliwe, co najczęściej wiąże się z dodatkową opłatą do abonamentu.

Jak namierzyć telefon?

Namierzanie telefonu komórkowego jest jednak możliwe, ale wymagane są do tego odpowiednie aplikacje, które należy zainstalować na smartfonie oraz komputerze. W ten sposób lokalizacja telefonu komórkowego nie powinna nikomu sprawić problemów. Warto jednak przypomnieć ponownie, że będzie to lokalizacja aparatu, a nie numeru.

Aplikacje do namierzania telefonu

Prey to darmowa lokalizacja telefonu dla wszystkich popularnych systemów - Windows, Mac OS X, Android, iOS, Linux. Może pozwolić nie tylko na identyfikację smartfona, ale ma również zastosowanie do tabletów czy laptopów. Jedyną czynnością, jaką należy wykonać po instalacji, jest rejestracja swojego konta na serwerze producenta, a następnie dodanie do niego posiadanego sprzętu. Jak zlokalizować telefon komórkowy przez internet? Jeśli zdarzy się, że zostanie on zgubiony lub skradziony, aplikacja wysyła sygnał przez sieć, który pozwala umiejscowić jego położenie. Oczywiście zadziała to tylko wówczas, gdy dane urządzenie będzie podpięte do sieci - przez kabel lub Wi-fi. Prey pozwala również na rejestrowanie aktywności zaginionego sprzętu, a także na zablokowanie aplikacji Outlook i Thunderbird. Ponadto, jeżeli urządzenie posiada kamerkę, może wykonać zdjęcie osoby aktualnie go używającej.

Prey

Darmowa lokalizacja telefonu jest możliwa dla trzech urządzeń. Wersja freeware posiada również ograniczoną liczbę raportów - 20 na miesiąc. Edycje Personal (koszt: 5 dolarów/m-c) oraz Home (15 dolarów/m-c) umożliwiają obsługę większej ilości raportów, urządzeń, a także zdalne kasowanie plików na urządzeniu.

Airdroid to inna propozycja jak namierzyć telefon. Niestety - usługa ta nie jest darmowa. Program ten również wymaga instalacji - użytkownik tworzy konto w programie, a gdy zaloguje się na stronę serwisu, może zarządzać swoimi urządzeniami mobilnymi. W czynnościach tych znaleźć można m.in. edycję kontaktów oraz kopiowanie/usuwanie plików i sms-ów. To nic nie kosztuje, choć w wersji bezpłatnej limit transferu danych to 100 MB na miesiąc. Wersja płatna umożliwia zdalne uruchamianie aparatu i kamery, a także ustawienia dzwonka i to, co nas w tym przypadku interesuje najbardziej, czyli lokalizację telefonu.

AirDroid

Kontrola rodzicielska

Jeśli zastanawiasz się, jak zlokalizować telefon swojego dziecka, tu z pomocą przychodzą liczne aplikacje do kontroli rodzicielskiej. W wielu z nich lokalizacja numeru telefonu jest jedną z podstawowych funkcji, podobnie jak alarmowanie SMS-em, gdy dziecko przekroczy wyznaczoną "strefę bezpieczeństwa" (oczywiście telefon musi mieć włączoną geolokalizację). O tym, którą aplikację tego typu warto zainstalować w smartfonie pociechy, pisaliśmy w innym artykule - zachęcamy do zajrzenia do niego, aby dowiedzieć się, w którą warto zainwestować.

Kontrola rodzicielska powiązana z lokalizacją smartfona znajduje się w wielu pakietach bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych, jak np. Norton Family Premier (który z kolei jest zawarty w pakiecie Norton Security Premium). Rozwiązanie tego typu, pozwalające na ochronę urządzenia, a jednoczesne kontrolowanie lokalizacji dziecka, oferują także i inne pakiety dużych firmy zajmujących się bezpieczeństwem, m.in. ESET i Avast.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby aplikację do Kontroli Rodzicielskiej zainstalować na przykład na swoim. Dzięki temu w przypadku zgubienia urządzenia będzie można łatwiej namierzyć. Można również zainstalować ją na telefonie osoby dorosłej. Oczywiście musi ona wyrazić na to zgodę i mieć świadomość, jak działa dana aplikacja.

Moduł antykradzieżowy

W chwili obecnej niemal wszyscy liczący się producenci oprogramowania antywirusowego mają w swoich pakietach moduł antykradzieżowy - Anti-Theft - umożliwiający lokalizację skradzionego/zaginionego telefonu. Takim dysponuje AVG AntiVirus dla systemu Android - funkcja Anti-Theft współpracuje z witryną internetową producenta. Dzięki niej, korzystając z innego urządzenia, można zlokalizować i wyśledzić zgubiony telefon lub tablet w serwisie Google Maps. Możesz nawet zdalnie zablokować swoje urządzenie lub uruchomić alarm z pełną głośnością. Jeśli sądzisz, że Twoje urządzenie przenośne przepadło na dobre, możesz je zdalnie wyczyścić, aby Twoje prywatne dane nie dostały się w niepowołane ręce. Podobne rozwiązanie oferują mobilne antywirusy firm Avast, Avira, Bitdefender, F-Secure, Kaspersky i inni. Zakres wszystkich obejmuje zdalne blokowanie urządzenia oraz kasowanie danych na odległość.