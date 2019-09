Jak namierzyć telefon z Androidem?

Utrata smartfona z Androidem - na skutek zgubienia lub kradzieży - nie oznacza, że nie możesz go odzyskać. Pokazujemy, w jaki sposób skutecznie namierzyć telefon z tym systemem operacyjnym.

Aby zapobiec utracie urządzenia, należy przygotować się na taką ewentualność wcześniej. Poniższa porada będzie działać, ale pamiętaj - wymaga, aby telefon był włączony. Tylko w ten sposób da się namierzyć jego lokalizację oraz wykorzystać funkcje wymazywania i blokowania danych. W sytuacji, gdy telefon został zgubiony i wyczerpała się w nim bateria lub osoba, która go ukradła, wyłączyła go - nie będzie to możliwe. Dlatego dobrze pomyśleć o wykonaniu raz na jakiś czas kopii zapasowej danych z telefonu, które możesz przechowywać np. w chmurze.

Sam Android ma wbudowany mechanizm identyfikacji. Aby go wykorzystać, musisz przed rozpoczęciem operacji zalogować się na swoje konto Google. Dostępne są także aplikacje firm trzecich, jak Prey, którego od konkurencji odróżnia dostępność na wszystkie platformy.

Jak namierzyć telefon z systemem Android?

Aby wykorzystać wspomniany mechanizm Google, potrzebna będzie aplikacja Find My Device. Dostęp do serwisu masz również poprzez stronę internetową google.com/android/find. Poprzednio aplikacja ta nazywała się Device Manager. Jest najłatwiejszym sposobem na wyśledzenie urządzenia, które zostało utracone.

Jeśli Twój zaginiony telefon jest wyłączony, wówczas możesz sprawdzić historię jego lokalizacji, odwiedzając stronę myaccount.google.com/activitycontrols i wybierając Zarządzanie aktywnością. Jednak uwaga - funkcja ta musi być włączona PRZED utratą telefonu. Jeśli więc czytasz ten tekst, chcąc wiedzieć na wszelki wypadek, co robić po zgubieniu smartfona, przejdź na stronę i włącz tę funkcję od razu.

W historii aktywności zobaczysz na mapie miejsca, gdzie "zameldowało się" urządzenie. Możesz wybrać tam określony zakres czasowy raportu. Jeśli bateria została wyczerpana lub urządzenie zostało wyłączone, dowiesz się dzięki temu, gdzie miało to miejsce - w przypadku zgubienia smartfon wciąż może się tam znajdować! Warto zauważyć, że do lokalizacji urządzenia korzysta z Wi-fi i sygnałów sieci mobilnej, a nie z GPS-a, dlatego dokładność lokalizacji może nie być perfekcyjna.