Jak naprawić 100% wykorzystanie dysku w systemie Windows?

Przedstawiamy najczęstsze powody użycia dysku oraz sposoby ich naprawy w Windows 10 oraz najnowszym Windows 11.

Istnieje kilka rzeczy, które mogą powodować 100 procentowe wykorzystanie dysku w systemie operacyjnym Windows 10 oraz Windows 11. Niestety, ale problem może wcale nie być tak łatwy do rozwiązania, jak mogłoby się wydawać.

Przedstawiamy najczęstsze i najpopularniejsze powody, przez które wykorzystanie dysku wzrasta do 100 procent oraz możliwości ich naprawy.

Dysk SSD PCIe NVMe

Kiedy proces lub kilka procesów w tym samym czasie wymagają zbyt dużego wykorzystania zasobów dysku twardego, cały komputer może zauważalnie zwolnić. Dotyczy to głównie urządzeń z klasycznymi dyskami HDD, które oferują mniejsze transfery oraz znacznie wyższy czas dostępu do plików, ale zdarza się to również w przypadku wykorzystania dysków najnowszych i najszybszych modeli dysków SSD.

Zbyt duże zużycie dysku powoduje spowolnienia, opóźnione reakcje lub ich całkowity brak. To w konsekwencji doprowadza wielu użytkowników do Menedżera zadań, który informuje o 100 procentowym użyciu dysku.

Znalezienie problemu jest dopiero początkowym krokiem. Należy sprawdzić, dlaczego zużycie dysku nagle wzrosło i przywrócić wszystko do normy.

Metoda 1 - Zrestartuj swój komputer

Zaczynamy od najprostszego rozwiązania, którym jest zrestartowanie komputera. Brzmi to banalnie, ale znaczną część problemów z systemem Windows można rozwiązać właśnie za pomocą ponownego uruchomienia komputera. Przed przystąpieniem do ponownego uruchomienia polecamy zapisać wszystkie pliki, aby nie stracić danych.

Polecamy użycie opcji Uruchom ponownie. Możliwe, że podczas ponownego uruchomienia zainstalowane zostaną aktualizacje oprogramowania. To one mogły powodować zwiększone użycie dysku. System Windows przygotowuje się do instalacji systemu Windows w tle, co wymaga wykorzystania znacznych ilości zasobów sprzętowych.

Możliwe również, że komputer w danym momencie wykonuje kopię zapasową lub przeprowadza okresowe skanowanie antywirusowe. Działania te wpływają niekorzystnie na wydajność komputera oraz znacząco obciążają dysk.

Jeżeli użytkownik korzysta z komputera wyposażonego w dysk HDD polecamy zakup znacznie szybszego nośnika SSD. Obecne ceny są już bardzo przystępne. Dysk o pojemności 500 GB wykorzystujący interfejs SATA kosztuje mniej, niż 300 zł.

Metoda 2 - Menedżer zadań

Kolejnym krokiem (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś) jest sprawdzenie, który proces obciąża dysk komputera. W tym celu należy uruchomić Menedżer zadań. Aby to zrobić wystarczy wcisnąć klawisze Ctrl + Shift + Esc. W sekcji procesy znajduje się zakładka Dysk. Po jej kliknięciu u góry pojawią się procesy, które w największym stopniu obciążają dysk twardy komputera.

W naszym przypadku wykorzystanie dysku wynosi zaledwie 1 procent, ponieważ korzystamy z nowoczesnego komputera PC wyposażonego w dysk SSD NVMe.

W przypadku, gdy użytkownik odkryje, która aplikacja negatywnie wpływa na wydajność może ją zamknąć. Często jednak będzie to usługa systemu Windows. W takim przypadku polecamy użyć wyszukiwarki sieciowej, aby otrzymać dokładniejsze rozwiązanie problemu i informacje, co zrobić, aby zużycie dysku zmalało.

Jeżeli Menedżer zadań nie wskazuje żadnych nieprawidłowości, a zużycie dysku nadal wynosi 100 procent należy przejść do kolejnych kroków.

Metoda 3 - Sterowniki pamięci masowej

Może okazać się, że system Windows korzysta z niekompatybilnych sterowników pamięci masowej. Możliwe jest również, że usługa Windows Update zaktualizowała sterownik na wersje, która nie obsługuje kontrolera pamięci masowej znajdującego się w komputerze. Microsoft jest świadomy, że nie wszystkie podzespoły idealnie współpracują z systemem Windows. Nie da się tego uniknąć przy tak dużej ilości sprzętu.

Błąd w oprogramowaniu firmware w niektórych dyskach SSD powoduje, że system Windows uważa, że nie wykonał zadania i powtarza je wielokrotnie. Jak nie trudno się domyśleć powoduje to wzrost zużycia zasobów dyskowych. Sytuacja przyczynia się również do skrócenia żywotności nośników SSD.

Microsoft przygotował specjalną poprawkę, która polega na wyłączeniu trybu "MSI" w przypadku korzystania z popularnych sterowników AHCI. Instrukcja krok po kroku znajduje się na oficjalnej stronie wsparcia Microsoft.

Metoda 4 - Zaktualizuj system

Podobnie, jak w przypadku restartu komputera również aktualizacja systemu za pomocą Windows Update potrafi czynić cuda i magicznie naprawić komputer.

Aby sprawdzić, czy komputer pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Windows z zainstalowanymi poprawkami należy uruchomić Ustawienia. W tym celu można wykorzystać kombinacje klawiszy Windows + I lub menu Start. Następnie należy przejść do Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update. Pojawi się przycisk Sprawdź aktualizacje lub Zainstaluj aktualizacje.

Metoda 5 - Wyłączenie funkcji systemu Windows

Windows to bardzo rozbudowany system operacyjny, który posiada mnóstwo funkcji nieprzydatnych podczas normalnego użytkowania na potrzeby domowe lub biurowe. Rzadko zdarza się, że funkcje systemu Windows powodują wysokie zużycie dysku, ale w Internecie nie brakuje wpisów, które informują, że po wyłączeniu usług wszystko wraca do normy.

Internauci donoszą, że wyłączenie funkcji wyszukiwania oraz innych powoduje znacznie zmniejszenie zużycia zasobów dyskowych. Rozwiązanie to jest ostatnią deską ratunku przed reinstalacją systemu lub wymianą dysku.

Nie polecamy stosowania tej metody, ale można ją wykorzystać tymczasowo, aby sprawdzić, czy problem ustał.

Aby wyłączyć funkcje systemu Windows należy nacisnąć klawisze Windows + R. W wyskakującym oknie Uruchamianie trzeba wpisać service.msc i kliknąć OK.

Otworzy się kolejne okno, w którym wyświetlą się wszystkie usługi. Uwaga opcja ta dostępna jest jedynie w systemie Windows 10/Windows 11 w wydaniach Pro, Edu oraz Enterprise.

Funkcje można również wyłączyć wpisując w wyszukiwarce Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. Opcja ta zaszyta jest w Panelu ustawień.

Metoda 6 - Reinstalacja systemu

Jeżeli powyższe kroki nie przyniosły rezultatu ostatecznym rozwiązaniem jest reinstalacja systemu Windows wraz z usunięciem wszystkich danych i programów. Przed przystąpieniem do tego kroku należy wykonać pełną kopię zapasową wszystkich danych.

Aby zainstalować system Windows od nowa należy przejść do Ustawień > Aktualizacje i odzyskiwanie > Odzyskiwanie i wybrać Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego.