Jak naprawić iPhone'a, który się nie ładuje?

Przedstawiamy kilka wskazówek, które pozwolą na naprawienie iPhone'a lub iPad'a, który ma problem z ładowaniem.

Spis treści

Zdarzają się sytuacje, w których iPhone lub iPad nie chce się ładować nawet pomimo podłączenia do źródła zasilania lub umieszczenia na kompatybilnej ładowarce bezprzewodowej. Może okazać się, że urządzenie informuje, że się ładuje, ale w rzeczywistości poziom baterii nie wzrasta. Czasami kabel Lightning lub USB Typu C jest luźny, co powoduje problemy z połączeniem.

W tym artykule pokazujemy, co zrobić, aby własnymi domowymi metodami naprawić iPhone'a lub iPad'a, który nie chcę się ładować. Sprawdzamy wszystkie darmowe metody, które powinny pomóc w rozwiązaniu problemu.

Źródło: macworld

Co zrobić, aby rozwiązać problem z ładowaniem?

Na samym początku należy sprawdzić, czy przewód jest odpowiednio połączony do zasilacza oraz czy zasilacz jest podłączony do prądu. Jeżeli tak się dzieje należy sprawdzić, czy w gniazdku jest prąd. Jeżeli iPhone/iPad nadal się nie ładuje polecamy podłączenie do jego zasilacza innego urządzenia, aby sprawdzić, czy ładowarka jest sprawna.

W kolejnym kroku użytkownik powinien podłączyć iPhone'a/iPad'a do komputera, aby sprawdzić, czy przewód USB również jest sprawny. Jeżeli urządzenie nie będzie widoczne dla komputera może to oznaczać, że kabel jest uszkodzony lub problem leży w porcie Lightning/USB Typu C umieszczonym w urządzeniu.

Źródło: apple

Proponujemy sprawdzenie, czy w porcie Lightning nie znajdują się zanieczyszczenia. Jeżeli złącze jest zabrudzone do jego czyszczenia zalecamy sprężone powietrze. Ze względu na budowę w czasie użytkowania urządzenia (szczególnie iPhone'a, którego trzymamy w kieszeniach) w porcie Lightning gromadzi się znaczna ilośc kurzu, która może powodować problemy z połączeniem z kablem. Dotyczy to również urządzeń z portem USB Typu C.

W tym samym momencie dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie innego przewodu Lighting (jeżeli jest to możliwe), aby wyeliminować ewentualne uszkodzenie kable. Oryginalne przewody od Apple mają problemy z izolacją, która nie jest bardzo trwała. Należy sprawdzić, czy przewód nie jest w którymś miejscu pęknięty - może to być przyczyną uszkodzenia kabla.

Jeżeli użytkownik wykonał wszystkie powyższe kroki, a urządzenie nadal się nie ładuje należy podłączyć je do ładowarki i odczekać co najmniej kilkanaście minuty. Kolejnym krokiem jest ponowne uruchomienie telefonu/tabletu i ponowna próba ładowania baterii.

Źródło: macworld

W przypadku, gdy na urządzeniu z systemem iOS pojawi się komunikat "Akcesorium może nie być obsługiwane" problem leży w ładowarce lub przewodzie.

Skuteczniejsze rozwiązania

Po wstępnej diagnozie należy przejść do bardziej zaawansowanych kroków. Jeżeli wykonanie powyższych kroków nie przyniosło oczekiwanych rezultatów i urządzenie nadal się nie ładuje prawdopodobnie konieczna będzie wizyta w serwisie, ale można jeszcze spróbować tymczasowego rozwiązania, które może pomóc naładować urządzenie.

Podłącz iPhone'a/iPad'a do ładowarki. Można spróbować lekko podważyć przewód, ale trzeba robić to bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić gniazda lub przewodu. Zbyt mocne przyciśnięcie może złamać końcówkę przewodu Lightning.

Źródło: macworld

Problemy z ładowaniem iPhone'a Xs i Xs Max z iOS 12

Jeżeli użytkownik korzysta z najnowszych w dalszym ciągu modeli iPhone'a - Xs oraz Xs Max może okazać się, że cierpi z powodu tak zwanego Chargegate. Wada została odkryta jesienią zeszłego roku po uruchomieniu sprzedaży, a nazwa została nadana przez The Sun. Problem polega na tym, że po podłączeniu przewodu lub położeniu uśpionego iPhone'a Xs/Xs Max na ładowarce bezprzewodowej urządzenie nie wydaje żadnego dźwięku, a proces ładowania nie rozpoczyna się. Niektóre urządzenia nawet po wybudzeniu nie chcą się ładować.

Część użytkowników poradziła sobie z tym problemem najpierw odblokowując urządzenie, a dopiero później podłączając przewód do ładowania. Odkryliśmy również, że porty Lightning w najnowszych iPhone'ach Xs i Xs Max są nieco wybredne i nieraz należy kilkukrotnie podłączyć przewód, aby rozpocząć proces ładowania. Pomiędzy próbami można również go obrócić.

Na szczęście problem z ładowaniem iPhone'a Xs i Xs Max leżał po stronie oprogramowania i został już naprawiony za pomocą aktualizacji oprogramowania. Proponujemy sprawdzenie, czy urządzenie pracuje pod kontrolą najnowszego oficjalnie dostępnego systemu. Podczas pisania artykułu był to iOS 12.4.

Wizyta w serwisie

Jeżeli wszystkie powyższe kroki i porady nie pomogły w rozwiązaniu problemu konieczna będzie wizyta w serwisie. W tym celu należy skontaktować się z Apple lub zanieść urządzenie do jednego z autoryzowanych serwisów. Należy pamiętać, aby przed oddanie telefonu do naprawy wykonać pełną kopię zapasową oraz wyłączyć funkcję Find my iPhone.

Źródło: macworld

Serwis początkowo wykona wszystkie kroki, które wykonywał wcześniej użytkownik, ale posiada dostęp do zaawansowanych narzędzi i będzie mógł dokładnie zidentyfikować problem oraz naprawić urządzenie wymieniając wadliwe podzespoły. Może się okazać, że uszkodzony został port Lightning lub nawet układy odpowiedzialne za ładowanie, które umieszczone są na płycie głównej. Jeżeli urządzenie podlega rocznej ograniczonej gwarancji producenta lub posiada ubezpieczenie naprawa powinna zostać wykonana nieodpłatnie. W innym przypadku polecamy uzyskanie informacji o ewentualnych kosztach naprawy przed jej rozpoczęciem. Możliwe, że jej koszt będzie na tyle wysoki, że naprawa stanie się nieopłacalna.