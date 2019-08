Jak naprawić problem z aktualizacją systemu macOS

Czasami zdarza się, że komputer Mac zawiesza się podczas aktualizacji systemu macOS. Pokazujemy, co zrobić w takiej sytuacji.

Instalowanie aktualizacji systemu macOS na komputerze Mac jest stosunkowo prostym dla użytkownika procesem, który najczęściej przebiega bez najmniejszych problemów. Komputer Mac samoczynnie co jakiś czas sprawdza dostępność aktualizacji i informuje o nich użytkownika za pomocą wyskakującego okna w Centrum powiadomień. W niektórych przypadkach może okazać się, że aktualizacja została już pobrana i przygotowana do instalacji. Sporadycznie zdarza się jednak, że po kliknięciu przycisku odpowiadającego za wywołanie procesu aktualizacji nie wszystko idzie zgodnie z planem.

W tym poradniku pokazujemy, co zrobić jeżeli komputer Mac zawiesi się podczas instalowania aktualizacji.

Pokazujemy również co zrobić, jeżeli komputer Mac wyświetla komunikat "macOS nie mógł być zainstalowany na Twoim komputerze".

Istnieje kilka powodów, przez które proces instalacji aktualizacji systemu macOS może zostać przerwany. Być może zabrakło prądu, a aktualizowany komputer nie był podłączony do UPS'a lub w przypadku komputera przenośnego posiadał rozładowaną baterię. Mogło okazać się, że na dysku zabrakło wolnej przestrzeni dyskowej, co jest dosyć popularne podczas aktualizacji modeli ze 128 GB nośnikiem SSD. Może okazać się również, że dysk komputer Mac jest uszkodzony. Przed aktualizacją warto sprawdzić jego stan przy użyciu Narzędzia dyskowego wbudowanego w system macOS.

Nie można pobrać aktualizacji systemu macOS

Czasami zdarza się, że komputer Mac ma problem z pobraniem aktualizacji. Oto kilka wskazówek, które powinny rozwiązać tę sytuację:

1. Sprawdź status usług Apple

Kiedy Apple wypuszcza nowe aktualizacje systemu wielu entuzjastów, redaktorów i dziennikarzy oraz zwykłych użytkowników w tym samym momencie chce pobrać aktualizację, aby jak najszybciej przetestować działanie nowych funkcji. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku premiery zupełnie nowej wersji systemu jesienią. Apple stara się przygotowywać na takie ewentualności, ale często serwery stają się przeciążone. W takiej sytuacji pobranie ważącej kilka gigabajtów aktualizacji może trwać wiele godzin. Innym problemem może być niestabilność łącza, która spowoduje, że komputer będzie musiał kilkukrotnie powtarzać cały proces.

Pierwszą rzeczą, którą można zrobić w przypadku problemów z zainstalowaniem aktualizacji systemu macOS jest sprawdzenie czy wszystkie usługi Apple działają poprawnie. Pomocna może okazać się dedykowana strona internetowa producenta, która informuje o statusie działania wszystkich usług. W przypadku aktualizacji oprogramowania komputer Mac należy sprawdzić czy usługa "macOS - uaktualnienia oprogramowania" działa poprawnie.

2. Przewodowe połączenie z internetem

Może okazać się, że aktualizacja zostanie pobrana znacznie szybciej, gdy komputer zostanie podłączony do internetu za pomocą przewodu Ethernet. Być może sieć Wi-Fi jest znacznie obciążona, zasięg jest słaby lub występują problemy z połączenie. W tym przypadku internet podłączony za pomocą kabla pozwoli na uzyskanie dostępu do szybszego i znacznie stabilniejszego łącza danych. Port Ethernet posiadają wszystkie stacjonarne komputery Mac oraz MacBook'i Pro z 2012 roku i starsze. Wszystkie inne urządzenia można podłączyć przewodowo do internetu przy użyciu specjalnych przejściówek z USB Typu A, USB-C lub Thunderbolt.

3. Anuluj pobieranie, zatrzymaj aktualizację komputera

Można anulować pobieranie aktualizacji systemu, ale sposób wykonania tej czynności będzie różnił się w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego.

W macOS Mojave wydanym po raz pierwszy we wrześniu 2018 roku zmieniono sposób aktualizacji oprogramowania. Są one obecnie dostępne z poziomu Preferencji systemowych > Uaktualnienia. Wcześniejsze wersje systemu macOS (OS X) aktualizowane są z poziomu sklepu z aplikacjami Mac App Store.

Aby zatrzymać proces pobierania aktualizacji oprogramowania należy kliknąć znak x, który pojawia się obok paska pokazującego postęp pobierania. Widoczny jest on na poniższym zrzucie ekranu.

W przypadku systemów starszych niż macOS Mojave należy przejść do App Store. Klikając w opcje Uaktualnienia należy przytrzymać przyciski Option/Alt uprzednio klikając na aktualizację oprogramowania. App Store powinien umożliwić wtedy anulowanie całego procesu.

4. Pobieranie aktualizacji bezpośrednio ze strony Apple

W przypadku problemów technicznych z Mac App Store można alternatywnie skorzystać z witryny Apple, aby pobrać aktualizację oprogramowania. Nowsze aktualizacje można znaleźć tutaj. Aby znaleźć wybraną aktualizację można użyć wyszukiwarki znajdującej się na stronie.

Jak rozpoznać, że komputer Mac zawiesił się podczas aktualizacji?

Jeżeli komputer Mac zawiesił się podczas procesu instalacji najłatwiej rozpoznać to po pasku postępu, który utknął w miejscu przez długi czas. Komputery Mac potrafią instalować aktualizacje przez kilkadziesiąt minut, ale nawet mniej wydajnie urządzenia sprzed kilku lat z wolnymi dyskami HDD radzą sobie z przeprowadzeniem procesu w mniej niż 2 godziny. Na ekranie może pojawić się też symbol piłki plażowej, który wskazuje, że komputer wykonuje czynności w tle.

Alternatywnie komputer może wyświetlić czarny, biały lub szary ekran bez żadnych dodatkowych informacji. W przypadku niektórych modeli ekran może wyświetlać kolor, który sprawi, że urządzenie wygląda, jakby było wyłączone. Dotyczy to głównie komputerów all-in-one iMac.

W tej sytuacji restart nie jest dobrym pomysłem. Jeżeli użytkownik nie wie czy komputer instaluje aktualizacje w tle nie powinien decydować się na wymuszony restart komputera, ponieważ ewentualne przerwanie instalacji aktualizacji może wyrządzić spore szkody w oprogramowaniu. Możliwa jest utrata wielu cennych danych. Z tego właśnie powodu zawsze podkreślamy, że ważne jest regularne wykonywanie kopii zapasowych. Polecamy ich wykonywanie również przed instalacją aktualizacji. Komputery Mac posiadają wbudowane w system narzędzie do wykonywania kopii zapasowych Time Machine, które jest skuteczne oraz bardzo proste w użyciu.

Jeżeli użytkownik nie jest pewny czy komputer działa polecamy sprawdzić czy wydaje jakiekolwiek dźwięki. Podczas instalacji aktualizacji komputer wykorzystuje dużą część mocy obliczeniowej, więc prawdopodobne jest, że układ chłodzenia będzie aktywny.

1. Dowiedz się czy komputer naprawdę się zawiesił?

Zanim użytkownik stwierdzi, że jego komputer zawiesił się podczas instalacji aktualizacji musi być świadomy kilku rzeczy.

Proces instalacji aktualizacji może być bardzo czasochłonny. Wszystko zależy od rodzaju aktualizacji oraz komputera, który jest aktualizowany. Starsze urządzenie z mniejszą ilością pamięci operacyjnej oraz wolnym dyskiem HDD będzie potrzebowało znacznie więcej czasu na zainstalowanie aktualizacji.

Pisaliśmy, że komputer powinien zaktualizować się w mniej niż 2 godziny. Aby zyskać całkowitą pewność, że komputer zawiesił się podczas instalowania aktualizacji proponujemy zostawić go na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Jeżeli przez ten czas nic się nie wydarzy można założyć, że komputer się zawiesił.

Należy pamiętać, że pasek postępu wyświetlający się podczas instalowania aktualizacji jest najlepszym sposobem na dowiedzenie, się ile czasu zajmie aktualizacja. Komputer Mac pokazuje oszacowany czas, jaki jest niezbędny na dokończenie instalacji. Trzeba wiedzieć, że czasami jest on mocno niedoprecyzowany. Komputer może pokazywać, że potrzebuje 30 minut, a w rzeczywistości proces potrwa jeszcze godzinę lub dłużej.

To, że pasek postępu po kilkunastu minutach nadal wskazuje, że do ukończenia procesu potrzebne jest na przykład 30 minut nie znaczy, że komputer się zawiesił.

2. Sprawdź logi, aby dowiedzieć się czy komputer nadal instaluje aktualizację

Aby to zrobić należy przycisnąć Command + L. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowych informacji o procesie instalacji aktualizacji oprogramowania. Wyświetli również nieco więcej danych na temat czasu potrzebnego do ukończenia całego procesu. Zaoferuje to użytkownikowi lepsze i dokładniejsze informacje na temat całego procesu oraz pokaże, jakie pliki są w chwili obecnej instalowane.

3. Zaczekaj

Jeżeli okaże się, że instalacja nie utknęła w miejscu należy być cierpliwym i zaczekać jeszcze kilka godzin.

Co zrobić, jeżeli komputer Mac zawiesi się podczas instalacji aktualizacji systemu?

Jeżeli użytkownik upewnił się, że komputer Mac nie instaluje aktualizacji oprogramowania tylko się zawiesił powinien wykonać następujące czynności:

1. Wyłącz komputer, odepnij go od zasiania, odczekaj kilka minut i uruchom ponownie

Na samym początku należy przycisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer. Następnie należy odłączyć go od zasilania, jeżeli to możliwe wyjąć baterię (MacBook'i i MacBook'i Pro sprzed 2012 roku) i odczekać kilka minut. Następnie można uruchomić komputer ponownie.

2. Przejść do Preferencji systemowych > Aktualizacja oprogramowania

W przypadku, gdy komputer pracuje pod kontrolą starszej wersji systemu macOS należy przejść do Mac App Store i uruchomić zakładkę Uaktualnienia.

Należy zweryfikować, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania. Pozwoli to uzyskać informację, czy aktualizacja faktycznie została przerwana.

3. Sprawdź dziennik logów aby zobaczyć czy pliki są zainstalowane

Gdy pojawi się pasek postępu podczas uruchamiania należy ponownie nacisnąć i przytrzymać Command + L. Możliwe, że komputer ponownie rozpoczął proces aktualizacji i tym razem przebiegnie on do końca bez żadnych dodatkowych komplikacji.

4. Spróbuj zainstalować aktualizację typu Combo

Tak, jak wspominaliśmy już wcześniej firma Apple udostępnia aktualizacje oprogramowania bezpośrednio na swojej stronie internetowej, więc można je stamtąd pobrać i spróbować zainstalować, jeżeli występują problemy z automatyczną aktualizacją.

Skorzystanie ze strony Apple jest bardzo dobrym pomysłem w przypadku problemów z aktualizacją automatyczną. Pliki Combo zawierają jedynie pliki niezbędne do wykonania aktualizacji systemu.

5 Instalacja w trybie bezpiecznym

Alternatywnie można spróbować również instalacji w trybie bezpiecznym. Aby to zrobić należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Shift, aby uruchomić komputer Mac w trybie bezpiecznym. Należy włączyć Mac App Store i spróbować aktualizacji

6. Usuń niepotrzebne pliki

Bardzo często przyczyną niepowodzenia podczas instalacji aktualizacji oprogramowania jest brak wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku. Jest to dosyć częsta przypadłość w podstawowych konfiguracjach MacBook'ów, które posiadają zaledwie 128 GB nośnik SSD.

System macOS posiada zabezpieczenie, które przed procesem instalacji sprawdza czy komputer posiada odpowiednią ilość wolnej przestrzeni dyskowej, ale nie jest to idealne rozwiązanie. Może okazać się bowiem, że użytkownik pobiera w tle jakiś pliki i podczas aktualizacji komputer nie posiada potrzebnej ilości wolnego miejsca.

Radzimy przed kolejną próbą instalacji oprogramowania usunąć niepotrzebne pliki oraz wyczyścić kosz, aby zyskać dodatkowe miejsce na dysku.

7. Zresetuj NVRAM

Dobrym pomysłem może być zresetowanie pamięci NVRAM, w której komputery Mac przechowują informacje odnośnie uruchamiania i innych elementów takich, jak na przykład ostatnio ustawiona głośność i jasność ekranu. Chociaż nazwa może budzić postrach reset pamięci NVRAM jest naprawdę prosty. Wystarczy podczas uruchamiania komputera Mac wcisnąć i przytrzymać przyciski Option/Alt + P. Przy kolejnym uruchomieniu należy powtórzyć proces przytrzymując Option/Alt + R. Po ponownym uruchomieniu komputer powinien normalnie się uruchomić. Proces ten może potrwać chwilę dłużej, niż normalnie.

8. Użyj trybu odzyskiwania, aby ponownie zainstalować system macOS

Ostatnią deską ratunku może być skorzystanie z trybu odzyskiwania, który wbudowany jest w system macOS. Aby go uruchomić należy przytrzymać klawisze Command + R podczas uruchamiania systemu. Nawet w przypadku wymiany dysku na nowy tryb odzyskiwania systemu macOS zostanie automatycznie pobrany z internetu. Z jego poziomu można przywrócić system z utworzonej uprzednio kopii zapasowej Time Machine oraz zainstalować system od nowa usuwając wszystkie pliki oraz ustawienia. W trybie odzyskiwania znajduje się także Narzędzie dyskowe, które pozwala sprawdzić stand dysku twardego/nośnika SSD.

Polecamy spróbować przywrócić kopię zapasową Time Machine, która ponownie zainstaluje starszą wersję systemu macOS, ale bez nadpisanych przez nieudaną aktualizację plików. Po przywróceniu proponujemy sprawdzenie czy komputer posiada odpowiednią ilość wolnej przestrzeni na dysku i próbę ponownej aktualizacji do najnowszej wersji systemu.

9. Sprawdzenie czy inni użytkownicy mają problem

Jeżeli przy kolejnej próbie aktualizacji problem nadal będzie występować polecamy udać się do wyszukiwarki internetowej, aby sprawdzić czy inni użytkownicy nie mają tego samego problemu. Może okazać się, ze aktualizacja jest wadliwa lub niekompatybilna z którymś z komputerów Mac.

10. Instalacja systemu z zewnętrznego nośnika

Jeżeli nadal występują problemy z instalacją można spróbować zainstalować system z utworzonego wcześniej instalatora umieszczonego na dysku zewnętrznym.

11. Instalacja na zewnętrznym dysku twardym/nośniku SSD

Niewiele użytkowników wie, że instalacja systemu macOS możliwe jest również na dysku, który nie znajduje się fizycznie w komputerze. Apple zezwala na wykorzystanie przenośnych dysków na USB oraz Thunderbolt. To świetny sposób, aby sprawdzić czy przyczyną problemów nie jest dysk twardy znajdujący się w komputerze. To także dobre rozwiązanie na znaczne przyśpieszenie działania komputera bez konieczności wymiany wewnętrznego dysku. Więcej informacji znajduje się w tym artykule.

Co zrobić, jeżeli macOS nie może być zainstalowany na komputerze?

Możliwe, że po ponownym uruchomieniu komputer Mac pokaże komunikat informujący użytkownika, że macOS nie może być zainstalowany na jego komputerze. Informacja ta pojawia się również po kliknięciu przycisku Uruchom ponownie. Może to oznaczać, że użytkownik spróbował zainstalować najnowsze oprogramowanie, które nie wspiera już jego starszego komputera. Kompatybilność komputerów z najnowszym systemem macOS Catalina sprawdzisz tutaj.

Gdy taki komunikat pojawi się na ekranie komputer nie uruchomi już systemu operacyjnego. Każdorazowe ponowne uruchomienie wywoła ponownie instalator, a wyżej wymieniony błąd znowu pojawi się na wyświetlaczu.

Aby naprawić powyższy problem należy uruchomić tryb odzyskiwania i przywrócić komputer z kopii zapasowej programu Time Machine lub na nowo zainstalować system operacyjny macOS.