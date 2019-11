Jak naprawić problem z launcherem Epic Games?

Osoby korzystające ze sklepu Epic Games, mogą natknąć się czasem na problem z launcherem. Co robić w takiej sytuacji?

Epic Games zdobywa sobie nowych użytkowników wieloma ciekawymi tytułami oraz - co tu ukrywać - rozdawaniem za darmo 1-2 gier tygodniowo. Jednak każdemu może przytrafić się sytuacja, gdy klika na launcher i nic się nie dzieje lub launcher się uruchamia, ale zostaje wyświetlony obrazek jak poniżej i... na tym koniec. Nie ma jednej zasady dla występowania tego problemu - czasem dzieje się tak po aktualizacji systemu do najnowszej wersji, zmianie podzespołów (np. karty graficznej), a także programu antywirusowego. Co robić w takim przypadku? Wyjaśniamy i doradzamy.

Epic Games - launcher nie chce się uruchomić

Pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać, jest sprawdzenie, czy program antywirusowy nie zaczął blokować aplikacji. Tu nie ma jednej, uniwersalnej instrukcji, jak to sprawdzić, ponieważ każde oprogramowanie ma odmienny interfejs. Musisz po prostu wejść w ustawienia i znaleźć tam listę blokowanych aplikacji oraz plików, a jeśli nie ma tam EpicGamesLauncher.exe, przyczyna nie leży w antywirusie. Jeśli natomiast widzisz go na czarnej liście - usuń go z niej (odpowiednia funkcja może być dostępna po kliknięciu na plik lub na pasku interfejsu). Po wykonaniu tej czynności spróbuj uruchomić launcher - powinien zadziałać.

Lista plików i blokowanych aplikacji w programie Avast

Druga opcja - która niekoniecznie zadziała, jednak często się sprawdza - to po prostu odinstalowanie launchera i zainstalowanie najnowszej wersji. Aby odinstalować istniejącą, wejdź w systemowe Ustawienia, a następnie do działu Aplikacje. Znajdź na liście Epic Games Launcher i wybierz opcję odinstalowania. Możesz to zrobić również za pomocą programów do optymalizacji komputera, jak CCleaner czy Glary Utilities, które mają opcje głębokiej deinstalacji - czyli odinstalowania wraz ze wszystkimi wpisami w rejestrze, plikami tymczasowymi, itp.

Po odinstalowaniu wejdź na stronę Epic Games Store i kliknij na Get Epic Games. Pobierz instalator i zainstaluj, a następnie spróbuj uruchomić launechr.

Epic Games - launcher zawiesza się w trakcie uruchamiania

Jeśli dwa powyższe sposoby nie pomogły, trzeba zagłębić się w pliki systemowe.

Wejdź do dysku C , a następnie zlokalizuje folder ProgramData

, a następnie zlokalizuje folder ProgramData Przeważnie element ten jest ukryty, a żeby go odblokować, wybierz na pasku interfejsu Widok

W sekcji Opcje kliknij na Zmień opcje folderów i wyszukiwania

kliknij na Na karcie Widok wejdź w Ustawienia zaawansowane

wejdź w Wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski i kliknij zatwierdzenie

i kliknij zatwierdzenie Folder ProgramData powinien być widoczny na dysku C

Wejdź do folderu Epic , a w nim do kolejnych - EpicGamesLauncher oraz Data

, a w nim do kolejnych - oraz Wejdź do folderu Manifests i usuń wszystkie znajdujące się w nim pliki z rozszerzeniem ".item"

i usuń wszystkie znajdujące się w nim pliki z rozszerzeniem ".item" Dla pewności możesz również skasować pliki z rozszerzeniem ".item w podkatalogach znajdujących w Manifests

Po skasowaniu plików uruchom launcher - powinien teraz działać bez problemu.