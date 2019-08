Jak naprawić problem z rozłączaniem się Wi-Fi

Rozłączanie się z siecią Wi-Fi lub zrywanie połączenia może być bardzo frustrujące. Pokazujemy, co zrobić, aby zapobiec problemom z niestabilną łącznością Wi-Fi.

Jeżeli telefon komórkowy, laptop lub inne urządzenie traci połączenie z siecią Wi-Fi przygotowaliśmy kilka pomocny rozwiązań, które powinny wyeliminować problem.

Źródło: techadvisor

Dlaczego urządzenie zrywa połączenie z siecią Wi-Fi?

Zrywanie sygnału Wi-Fi lub samoczynne odłączanie się od sieci jest popularnym problemem, który potrafi uprzykrzyć życie. Urządzenie może rozłączać się z siecią jeżeli sygnał jest zbyt słaby. Możliwe, że router znajduje się za daleko lub po drodze są jakieś zakłócenia np. działająca kuchenka mikrofalowa, która korzysta z tych samych częstotliwości radiowych.

Jeżeli mimo wszystko użytkownik uważa, że siła i jakość sygnału nie jest głównym problemem przedstawiamy kilka rozwiązań, które powinny pomóc rozwiązać problemy z łącznością Wi-Fi.

Jak naprawić problem z losowym zrywaniem połączenia z Wi-Fi?

Metoda 1. Upewnij się, że urządzenie posiada aktualne oprogramowanie

Na początku proponujemy sprawdzić czy urządzenie, które ma problem z połączeniem pracuje pod kontrolą najnowszego dostępnego oprogramowania układowego. W systemie Android należy przejść do Ustawień > System > Aktualizacja oprogramowania. W przypadku iPhone'a należy otworzyć Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia.

Gdy użytkownik korzysta z komputera z systemem Windows należy otworzyć Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update.

W komputerach Mac należy kliknąć logo Apple w lewym górnym rogu > Ten Mac... Uaktualnienia.

Metoda 2. Ponowne uruchomienie modułu Wi-Fi

W przypadku komputera PC lub laptopa można spróbować zrestartować kartę sieciową. Aby to zrobić należy kliknąć Win + R, wpisać ncpa.cpl i w kliknąć Uruchom. Potem należy wybrać adapter Wi-Fi i kliknąć Wyłącz. Następnie należy nacisnąć jeszcze raz i wybrać opcją Włącz.

W przypadku urządzeń z Androidem można wyłączyć Wi-Fi z poziomu paska powiadomień lub Ustawień. W urządzeniach z systemem iOS można wyłączyć Wi-Fi z poziomu ustawień lub Centrum powiadomień wysuwanego poprzez przeciągnięcie po ekranie od dołu do góry.

Metoda 3. Ustawienie statycznego adresu IP

Ustawienie statecznego adresu IP jest nieco bardziej skomplikowane od wykonania powyższych kroków, ale nadal nawet mniej zaawansowanych użytkownik powinien sobie bez problemu dać radę. Aby ustawić statyczny adres IP konieczny jest dostęp do menu konfiguracyjnego routera. W ustawieniach należy ustawić, aby router zawsze podawał konkretnemu urządzeniu ten sam adres IP - statyczny, co może pomóc jeżeli występują problemy z połączeniem z Wi-Fi.

Każdy router posiada inne menu konfiguracyjne dlatego nie przedstawiamy dokładnej instrukcji. Aby dowiedzieć się, jak ustawić statyczny adres IP w danym typie routera polecamy skorzystać z instrukcji obsługi lub znaleźć informacje przy użyciu wyszukiwarki Google wpisując model posiadanego routera.

Potrzebny jest też adres MAC urządzenia, któremu chcemy przypisać stały adres IP. Niektóre routery pokazują również nazwy urządzenia, ale to adres MAC jest podstawowym identyfikatorem. Można go znaleźć na obudowie urządzenia lub w ustawieniach karty sieciowej.

Po uzyskaniu adresu MAC i dostępu do menu konfiguracyjnego routera można przystąpić do nadania stałego adresu IP dla określonego urządzenia. Należy wiedzieć, że adres IP musi znajdować się w tej samej podsieci, co router. Najczęściej sieć lokalna będzie posiadała prefiks 192.168.0.xxx. Ostatnia cyfra odnosi się do danego urządzenia i można ją zaadresować z puli od 0 do 254. Trzeba wiedzieć, że wybrany adres zarezerwowany jest dla routera. Najczęściej będzie to 192.168.0.1, ale może być to także inny adres IP.

Metoda 4. Aktualizacja sterowników karty sieciowej

Tą czynność można wykonać jedynie w komputerach PC i laptopach.

Aby zaktualizować sterowniki karty sieciowej należy uruchomić Menedżer urządzeń i przejść do sekcji Karty sieciowe. Kolejnym krokiem jest wybranie karty sieciowej (w naszym przypadku Intel Dual Band Wireless AC 7265). Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Aktualizuj sterownik.

Metoda 5. Wyłączenie trybu oszczędzania karty sieciowej

Ponownie jest to wskazówka, która ma zastosowanie jedynie w systemie Windows, ale można również wyłączyć tryby oszczędzania energii w tablecie oraz smartfonie, jeżeli były one aktywne.

W systemie Windows jeżeli włączony jest tryb oszczędzania energii karta sieciowa wyłączy się automatycznie, jeżeli uzna, że nie jest wykorzystywana. Może to spowodować, że połączenie zostanie przerwane.

Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii karty sieciowej należy otworzyć Menedżer urządzeń i wybrać kartę sieciową, po czym kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości. W sekcji Zarządzanie energią należy odznaczyć opcję "Zezwalaj komputerowy na wyłączanie tego uradzenia w celu oszczędzania energii".

Metoda 6. Skorzystaj z narzędzia rozwiązywania problemów z siecią

System Windows 10 posiada znacząco ulepszone narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią. Potrafi ono rozwiązać większość typowych problemów z siecią. Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią w systemie Windows 10 należy otworzyć Ustawienia > Sieć i Internet oraz z zakładki Stan wybrać Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią. Po jego uruchomieniu należy stosować się do wskazówek pojawiających się na ekranie.

Metoda 7. Wyłączenie funkcji Wi-Fi Sense

Funkcja WI-Fi Sense może spowodować przerwania połączenia z siecią Wi-Fi w przypadku wielokrotnej próby połączenia się z inną siecią. Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest wyłączenie Wi-Fi Sense.

Aby to zrobić należy przejść do Ustawień > Sieć i Internet > Wi-Fi > Zarządzanie ustawieniami Wi-Fi. Trzeba odznaczyć opcję Połącz z sugerowanymi otwartymi punktami dostępowymi oraz Połącz z sieciami udostępnionymi przez moich znajomych.

Uwaga: Wi-Fi Sense nie jest juz dostępne w nowszych wersjach systemu Windows 10. Wersje 1803 i nowsze nie są wyposażone w tą funkcję.

Metoda 8. Zresetuj stos TCP/IP w systemie Windows 10

Ostatnią rzeczą, jaką można zrobić jest zresetowanie stosu TCP/IP. Aby to zrobić należy przytrzymać Win + R. Po otworzeniu się okna uruchom wpisać cmd. Przed otwarciem terminala użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie, że jest administratorem systemu. Następnie trzeba wpisać ciąg tekstu "netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled" i potwierdzić klawiszem enter. Kolejnym krokiem jest wpisanie "netsh int tcp set global rss=enabled". Wykonanie tego polecenia również trzeba potwierdzić enterem. Kolejnym krokiem jest zrestartowanie komputera.