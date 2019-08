Jak naprawić problemy z Windows Update?

Automatyczne aktualizacje systemu Windows 10 sprawują się świetnie... w teorii. A bez najnowszych aktualizacji system jest bardziej podatny na ataki i zagrożenia. Jak naprawić problemy, które mogą zakłócać działanie mechanizmu Windows Update?

Spis treści

Jeśli Windows Update nie spisuje się zgodnie z oczekiwaniami, czyli nie pobiera lub/i nie instaluje aktualizacji w Twoim systemie, możesz pobrać je ręcznie z oficjalnej witryny Microsoftu. Jednak nie każdy ma czas i ochotę, aby za każdym razem to robić, prawda? Uwaga: jeśli po uruchomieniu Windows Update zobaczysz wiadomość, że Twój komputer lub laptop nie obsługuje Windows 10, oznacza to, że w porcie USB masz podpięte jakieś starsze urządzenie. Wyjmij je i uruchom program ponownie.

Reset Windows Update Tool

Można rozwiązać ten problem za pomocą przygotowanego przez Microsoft narzędzia - Reset Windows Update Tool. Znajduje się do pobrania na tej stronie. Plik ma nazwę wureset i jest archiwum w formacie .zip. Musisz je wypakować i uruchomić plik wureset_x64 file (lub x86 file, jeśli używasz systemu 32-bit) z uprawnieniami administratora.

Gdy pokaże się powyższe okienko, wyraź zgodę, naciskając Y i zatwierdzając wciśnięciem ENTER.

Reset Windows Update Tool

Z opcji wybierz numer 2 - Reset the Windows Update Components. Operacja może zająć kilka minut, w trakcie których usługa aktualizacji powinna zostać wyłączona i włączona. Reset komputera nie jest potrzebny.

Microsoft przygotował dla Windows 10 osobne narzędzie do diagnozowania i rozwiązywania problemów z Windows Update. Jet to niewielki plik wu10.diagcab. Po pobraniu wystarczy go uruchomić, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli problem zostanie znaleziony, narzędzie podejmie próbę jego naprawy.

Fix Windows Update

A co w sytuacji, gdy zostanie użyte narzędzie Reset Windows Update Tool, a nic się nie zmienia? Wówczas można po prostu spróbować innego. Przygotowali je nasi koledzy z niemieckiej redakcji PC Welt i trzeba uczciwie przyznać, że potrafi być skuteczniejsze, niż to od Microsoftu. Aplikacja Fix Windows Update jest w języku niemieckim, jednak nie trzeba go znać, aby wykorzystać jej możliwości. Pobierz ją z tej strony w formie pliku .exe - wybierz Direkt zum Download, a następnie Download Starten. Po pobraniu pliku kliknij dwa razy na instalator i wybierz Weiter, następnie Installieren, aby ją zainstalować i uruchomić.

Po uruchomieniu narzędzie samoczynnie rozpocznie pracę - kiedy skończy, możesz nacisnąć dowolny klawisz, aby zakończyć jej działanie, następnie wybierz Fertigstellen, aby wyjść.

Jak naprawić błędy 0x80073712, 0x800705B4, 0x80004005, 0x8024402F, 0x80070002, 0x80070643, 0x80070003, 0x8024200B, 0x80070422 oraz 0x80070020?

Microsoft oferuje interaktywny przewodnik dotyczący naprawy całej serii problemów z aktualizacją. Znajdziesz go tutaj. Wybierz wersję systemu i kieruj się wskazówkami na ekranie.

Jak naprawić błąd 0x800F081F?

Jeśli widzisz ten błąd, uruchom wiesz polecenia (wpisz do wyszukiwarki systemowej cmd, aby go znaleźć) jako administrator. Wpisz następujące sekwencje, aby naprawić swój obraz systemu. Każdą zatwierdzaj przez wciśnięcie ENTER.

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Jak naprawić błąd 0x80240016 error?

Błąd ten często pokazuje się w trakcie instalacji lub gdy restart jest potrzebny, aby wprowadzić zmiany. Jeśli wyskakuje w trakcie instalacji - ale jej nie przerywa - zignoruj go i zaczekaj, aż proces dobiegnie końca, a następie spróbuj zresetować maszynę i zobaczyć, czy aktualizacja została wprowadzona.

Jak naprawić błąd 0x80240030?

Błąd o tym kodzie pokazuje się, gdy ustawienia proxy lub firewalla uniemożliwiają połączenie się mechanizmu aktualizacji z serwerem. Tutaj znowu skorzystamy z wiersza polecenia:

netsh winhttp reset proxy

net stop wuauserv

net start wuauserv

Powyższe komendy zresetują ustawienia proxy i zrestartują usługę aktualizacji.

Co jeszcze może zakłócić działanie Windows Update?

Windows Update może zostać zakłócone przez źle ustawiony zegar i datę w systemie - w takiej sytuacji należy ustawić prawidłowe. Ponadto aktualizacja może zostać przerwana z powodu braku miejsca na dysku. Jeśli aktualizujesz system na laptopie, sprawdź, czy nie został włączony Tryb samolotowy - kliknij na Centrum Akcji i rozwiń je, jeśli ikonka tego trybu jest schowana.