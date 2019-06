Jak naprawić uszkodzone Touch ID w iPhone i iPad

Touch ID dostępny jest w wielu urządzeniach. To poręczne rozwiązanie, które dba o nasze bezpieczeństwo. Niestety może się zdarzyć, że nie działa poprawnie.

Wiele urządzeń od Apple - wszystkie modele iPhone'a od 5s do 8 Plus, większość iPad'ów oraz nowe laptopy posiadają czytnik linii papilarnych. Technologia ta została nazwana przez giganta z Cupertino Touch ID. Jest to poręczny, szybki i bezpieczny sposób na odblokowanie urządzenia, ale jak w przypadku większości rzeczy nie zawsze działa poprawnie.

Co zrobić, jeżeli czytnik linii papilarnych w Twoim urządzeniu nie działa poprawnie?

Źródło: macworld

Touch ID w rzeczywistości działa tak samo, jak czytniki linii papilarnych w urządzeniach innych firm, więc jeżeli masz problem z innym sprzętem też możesz zastosować poniższe wskazówki.

Jeżeli od skonfigurowania czytnika linii papilarnych minęło już sporo czasu, a wcześniej skanowanie odbywało się poprawnie powinieneś usunąć wszystkie zapisane w pamięci odciski palców i przystąpić do ponownego skanowania. Takie kroki warto zastosować raz na jakiś czas, ponieważ mogą one przyczynić się do wzrostu dokładności i zwiększenia szybkości odczytu Twoich linii papilarnych.

Źródło: macworld

W przypadku, gdy kupiłeś nowy telefon, w którym już od momentu pierwszego uruchomienia nie działa czytnik linii papilarnych powinieneś oddać go do sklepu lub wymienić na inny egzemplarz.

Źródło: macworld

Wyczyść skaner

Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś wykonać to czyszczenie skanera. Czytnik linii papilarnych skanuje Twój palec, więc wszelkie zabrudzenia skutecznie mu to utrudniają. W konsekwencji czas potrzebny na skanowanie się wydłuża, a skuteczność spada. W niektórych przypadkach czytnik linii papilarnych może zupełnie odmówić współpracy.

Ważne, abyś nie czyścił czytnika linii papilarnych z wykorzystaniem cieczy. Polecamy użycie ściereczki z mikrofibry - takiej, jakiej używasz do czyszczenia monitorów lub okularów. Dokładnie wyczyść skaner i sprawdź, czy działa poprawnie.

Zaktualizuj system

Jeżeli czyszczenie czytnika nie pomogło warto sprawdzić, czy Twoje urządzenie pracuje pod kontrolą najnowszego dostępnego systemu operacyjnego. W przypadku urządzeń mobilnych przejdź do Ustawienia > Ogólne > Aktualizacja oprogramowania.

Apple często przy okazji aktualizacji iOS naprawia wiele błędów i wprowadza różnego rodzaju usprawnienia, o których nie zdajemy sobie nawet sprawy.

Jeżeli chcesz zaktualizować komputer Mac, który ma problem z Touch ID kliknij logo Apple w lewym górnym rogu ekranu > Ten Mac.. > Aktualizacja oprogramowania.

Prawidłowe ustawienie palca

Może okazać się, że Twoje problemy z czytnikiem linii papilarnych wynikają ze złego sposobu jego wykorzystania. Aby skaner działał prawidłowo musisz całkowicie zakryć go swoim palcem. Spróbuje nie naciskać na niego zbyt mocno oraz nie przesuwać ręki podczas skanowania, które powinno zająć mniej, niż dwie sekundy.

Problemy z etui

Źródło: techadvisor

Możliwe, że Twoje problemy z czytnikiem linii papilarnych związane są z etui, które chroni Twoje urządzenie przed uszkodzeniami. W przypadku iPhone'a problem ten zdarza się rzadko, ale jeżeli korzystasz z urządzenia, które posiada czytnik linii papilarnych z boku lub na pleckach istnieje prawdopodobieństwo, że pokrowiec utrudnia do niego dostęp. Możliwe, że poprzez etui nie możesz dobrze dotknąć czytnika linii papilarnych. Jeżeli korzystasz z urządzenia wraz z dodatkowymi akcesoriami odepnij je, wyjmij urządzenie z pokrowca i sprawdź, czy czytnik linii papilarnych działa poprawnie.

Wyłącz i włącz czytnik w ustawieniach

Źródło: macworld

Możesz spróbować również całkowicie wyłączyć czytnik linii papilarnych z poziomu ustawień urządzenia i uruchomić go ponownie. W przypadku iPhone'a przejdź do Ustawienia > Touch ID.

Dodaj więcej odcisków

Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić to dodanie większej ilości odcisków palców. Możesz dodać maksymalnie do pięciu odcisków palców, a następnie użyć dowolnego z tych palców, aby odblokować urządzenie. Nie musisz określać, który odcisk jest domyślny. Możesz również zmieniać ich nazwy według własnych upodobań.

Sprawdź, czy masz suche dłonie

Pisaliśmy już, że czytnik linii papilarnych powinien być czysty, aby działał jak najlepiej. Dotyczy się to także Twoich rąk. Skanery szczególnie nie lubią, gdy próbujesz odblokować telefon mając mokre ręce. Mogą one odmówić współpracy również w przypadku, gdy kremowałeś ręce lub używałeś innych kosmetyków. Skaleczenia w obrębie palców oraz znacznie wysuszona skóra również mogą mieć wpływ na skuteczność działania Touch ID lub innego czytnika linii papilarnych.

Źródło: techadvisor

Jeżeli wydaje Ci się, że wypróbowałeś już wszystkie sposoby domowej naprawy czytnika linii papilarnych powinieneś oddać swoje urządzenie do serwisu, który zweryfikuje, dlaczego skaner nie działa.