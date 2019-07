Jak odbierać powiadomienia z telefonu na Windows 10?

Microsoft zaktualizował niedawno aplikację Twój Telefon, dzięki czemu możesz teraz odbierać i wysyłać wiadomości tekstowe ze smartfona Android na urządzeniu z Windows 10.

Spis treści

Użytkownicy sprzętów Apple od dawna korzystają z systemu iMessage, dzięki któremu mogą odbierać na urządzeniach Mac SMS-y i powiadomienia z iPhone. Dzięki zaktualizowanej aplikacji systemowej Twój Telefon, Windows 10 może robić to samo z telefonami działającymi pod kontrolą systemu Android. Oto, w jaki sposób powiadomienia mogą pokazywać się na Twoim PC.

Czym jest Twój Telefon?

W 2015 roku Microsoft udostępnił aplikację "Pomocnik aplikacji Twój Telefon". Umożliwiała ona przerzucanie zdjęć między PC a smartfonem z Androidem. Obecnie obsługuje również powiadomienia, dzięki czemu jest znacznie bardziej praktyczna. Aby skorzystać z jej możliwości, trzeba mieć smartfona z wersją systemu 7.0 (Nougat) lub nowszą, a na komputerze czy laptopie Windows 10 z aktualizacją Kwiecień 2018 lub późniejszymi. Istnieje także wersja dla iPhone, ale jest bardzo ograniczona - umożliwia dzielenie się pomiędzy urządzeniami linkami do stron internetowych. Ale - jak na razie powiadomienia dostępne są dla członków programu Windows Insider, czyli używających najnowszych wersji beta Windows 10. Jeśli korzysta się tylko ze stabilnych wydań, aplikacja Twój Telefon umożliwi synchronizację zdjęć oraz wiadomości tekstowych. Wygląda to mniej więcej tak:

Jednak uwaga - nie każdy Insider od razu otrzyma opisane w tekście możliwości. Microsoft podaje, że będą one udostępniane falami, a prawdopodobnie w tym roku wejdzie ona do stabilnych wydań.

Jak połączyć komputer ze smartfonem?

Zacznij od sprawdzenia, czy używasz najnowszej wersji Windows 10. Wejdź w Ustawienia -> Aktualizacja i zabezpieczenia, a tam zobacz do Windows Update. Jeśli jest nowa wersja, otrzymasz o tym informację. W takim wypadku przed podjęciem dalszych działań zaktualizuj system. Następnie przejdź do sklepu Google Play i pobierz Pomocnik aplikacji Twój telefon. Po instalacji musisz wprowadzić odpowiednie ustawienia. Zaloguj się w tym celu do swojego konta Microsoft, zgódź się na wszystkie ewentualne zezwolenia dostępu - mogą obejmować zdjęcia i multimedia, SMS-y oraz kontakty.

Pamiętaj, że aplikacja pracuje cały czas w tle, co ma wpływ na żywotność baterii. A pracuje, ponieważ musi na bieżąco komunikować ze smartfonem, sprawdzając przychodzące na niego powiadomienia. Następnie zaloguj się na swoje konto Microsoft w Windows 10. Jeśli nie masz w systemie aplikacji Twój Telefon, możesz ją pobrać z Microsoft Store. Po uruchomieniu zajrzyj do ustawień, czy masz włączone odpowiednie zezwolenia, pozwalająca na przesyłanie na komputer wiadomości SMS, powiadomień, itp. Jeżeli nie są włączone - poprzesuwaj odpowiednie suwaki.

I to wszystko - od tego momentu możesz odbierać i wysyłać wiadomości tekstowe prosto ze swojego Windows 10.