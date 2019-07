Jak odbierać wiadomości SMS na Mac'u?

Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych na komputerze Mac jest możliwe i bardzo proste.

Spis treści

Ekosystem Apple jest jednym z najlepszych na rynku i świetnie łączy wszystkie urządzenia z Cupertino w całość. Przez lata Apple przenosiło wiele aplikacji z komputerów Mac na iPhone'a i odwrotnie. Z czasem pojawiły się nowe urządzenia takie, jak Apple Watch oraz słuchawki z chipami W1 i H1, a cały system stał się bardziej rozbudowany.

Od kilku lat na komputerach Mac możemy wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe SMS oraz iMessage.

Należy wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje wiadomości, jakie mogą być wysyłane przy użyciu komputerów Mac. Pierwsze z nich to iMessage, które wysyłane są przez serwery Apple jedynie do urządzeń z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Drugi rodzaj to klasyczne wiadomości tekstowe SMS, które wysyłane są przy użyciu sieci komórkowej. Aby wysłać SMS'a potrzebny jest więc iPhone z aktywną kartą SIM.

W tym artykule przedstawiamy, jak wysyłać i odbierać oba rodzaje wiadomości na komputerach od Apple.

Jak wysłać wiadomość tekstową z Mac'a?

Kliknij ikonę Wiadomości znajdującą się w Dock'u na dole ekranu. Jeżeli ikony aplikacji nie ma w Dock'u znajduje się w Launch Pad. Można również wykorzystać skrót CMD + spacja otwierający wyszukiwarkę i wpisać hasło Wiadomości. W aplikacji należy zalogować się przy użyciu identyfikatora Apple ID. Należy wykorzystać to samo konto, do którego przypisany jest już iPhone. Wybierz ikonę nowej wiadomości - znajduje się ona w okolicy lewego górnego rogu okna przy wyszukiwarce. Umieść kursor w polu Do:, wpisz numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy (adres e-mail musi być zarejestrowany w usłudze iMessage). Wciśnij Enter. Alternatywnie jeżeli kontakty zostały wcześniej zsynchronizowane z komputerem Mac można kliknąć znak + i wybrać osobę z listy kontaktów. W przypadku wysyłania wiadomości na iPhone'a lub inny komputer Mac numer zaświeci się na kolor niebieski. Oznacza to, że odbiorca korzysta z usługi iMessage. Wiadomości te wysyłane są przez serwery Apple. Należy wiedzieć, że wiadomość typu iMessage może dotrzeć do odbiorcy z adresem identyfikatora Apple ID zamiast numeru telefonu nadawcy. Wszystko zależy od ustawień w iMessage. Wpisz tekst właściwy wiadomości i wyślij ją.

Po zalogowaniu się przy użyciu identyfikatora Apple ID do aplikacji Wiadomości na komputerze Mac możliwe jest odbieranie i wysyłanie wiadomości iMessage. Cała historia pojawi się również na telefonie iPhone, aby zapewnić ciągłość konwersacji.

Jak wysłać wiadomość z komputera Mac na urządzenie firmy innej, niż Apple?

W przypadku, gdy odbiorca korzysta z urządzenia wyprodukowanego przez inną firmę, niż Apple jego numer w aplikacji Wiadomości może wyświetlać się na czerwono. Oznacza to, że numer ten nie został zarejestrowany w usłudze iMessage i niemożliwe jest wysłanie wiadomości. Każda próba zakończy się błędem.

Nie oznacz to jednak, że przy użyciu komputera Mac nie można wysyłać klasycznych SMS'ów.

Potrzebny jest kompatybilny sprzęt:

Telefon lub tablet: iPhone 5 lub nowszy, iPad Pro, iPad (4. generacji) lub nowszy, iPad Air lub nowszy, iPad mini lub nowszy

iPhone 5 lub nowszy, iPad Pro, iPad (4. generacji) lub nowszy, iPad Air lub nowszy, iPad mini lub nowszy Komputer: MacBook (początek 2015 r. lub nowszy), MacBook Pro (2012 r. lub nowszy), MacBook Air (2012 r. lub nowszy), Mac mini (2012 r. lub nowszy), iMac (2012 r. lub nowszy), iMac Pro, Mac Pro (koniec 2013 r. lub nowszy) z zainstalowanym systemem OS X Yosemite lub nowszym

Kompatybilne są jedynie iPad'y z wbudowanym modemem 4G LTE.

Oto, co musisz zrobić, aby wysyłać i odbierać SMS'y za pomocą Mac'a:

Upewnij się, że zarówno komputer, jak i telefon/tablet są podłączone do tego samego konta iCloud przy użyciu identyfikatora Apple ID. Na komputerze Mac przejdź do Preferencji systemowych > iCloud i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Apple Na telefonie/tablecie przejdź do Ustawień > iCloud i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Apple Otwórz aplikację Wiadomości na komputerze Mac Na telefonie/tablecie przejdź do Ustawienia > Wiadomości i przejdź do opcji Przekazywanie. Zezwól na przekazywanie komputerowi Mac (należy przesunąć suwak). Konieczne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu weryfikacji dwuskładnikowej lub kodu wyświetlonego na innym urządzeniu połączonym do konta iCloud, z którego korzystasz.

Od teraz próba wysłania wiadomości do osoby nie korzystającej z iMessage spowoduje wysłanie klasycznej wiadomości SMS za pomocą iPhone'a. Cała historia konwersacji na bieżąco synchronizuje się pomiędzy wszystkimi urządzeniami od Apple podłączonymi do tego samego konta iCloud.

Jak odbierać wiadomości tekstowe na komputerze Mac?

Możliwe jest odbieranie klasycznych wiadomości SMS za pomocą komputera Mac. Należy w tym celu odpowiednio skonfigurować oba urządzenia. W przypadku, gdy konfiguracja pozwalająca na wysyłanie wiadomości SMS z poziomu komputera Mac przy użyciu iPhone'a została wykonana nie potrzeba żadnych dodatkowych korków, aby odbierać przychodzące wiadomości z poziomu komputera Mac.