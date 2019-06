Jak odczytać klucz produktu z Microsoft Office?

Utrata kodu aktywacyjnego pakietu biurowego Office może być bardzo bolesna podczas jego reinstalacji. Na szczęście istnieje prosty sposób na odczytanie klucza produktu z systemu Windows. Pokazujemy, jak to zrobić.

Spis treści

Zlokalizowanie kluczy produktów takich, jak system Windows lub pakiet biurowy Microsoft Office może być problematyczne. Używasz ich tylko podczas instalacji (w przypadku Windows'a większość urządzeń posiada klucz zapisany w oprogramowaniu układowym), co powoduje, że łatwo je zgubić. Przy kolejnej instalacji systemu lub Microsoft Office możesz mieć problem z odnalezieniem kluczy aktywacyjnych. Możliwe, że posiadałeś jedynie kartkę z wydrukowanym kodem, którą wyrzuciłeś. Nieraz klucze aktywacyjne wysyłane są również e-mailem, ale co zrobić, jeżeli go usunąłeś? Na szczęście dopóki oprogramowanie jest nadal zainstalowane na komputerze PC lub laptopie i masz do niego dostęp możesz w łatwy sposób sczytać klucz produktu Twojego Microsoft Office.

Źródło: techadvisor

Jak znaleźć klucz produktu Microsoft Office?

Jeżeli znasz się trochę na komputerach i nowych technologiach być może pomyślałeś, aby zlokalizować klucz produktu poprzez rejestr systemu Windows. Niestety, ale nie jest to możliwe, ponieważ dane te są zaszyfrowane. Na szczęcie w Internecie znajdziesz wiele aplikacji, które w łatwy sposób wykonają za Ciebie całą pracę i wyodrębnią klucz produktu pakietu biurowego Microsoft Office.

Polecamy narzędzie ProduKey. To darmowa aplikacja, która przeszukuje cały rejestr systemowy w poszukiwaniu kluczy systemowych i rozszyfrowuje je. Program ten potrafi odczytać klucze produktu Office'a starszego, niż wersja 2013.

Źródło: techadvisor

Po pobraniu programu uruchom go, a już po chwili zobaczysz klucze produktów dowolnego oprogramowania od Microsoft takiego, jak pakiet biurowy Office lub system operacyjny. Możesz je skopiować lub wyeksportować do pliku HTML, aby bez problemu móc je wykorzystać ponownie.

Jeśli metoda ta nie zadziała spróbuj użyć Belarc Advisor. Jeśli jesteś gotowy zapłacić za oprogramowanie skorzystaj z Recovery Keys. To dużo bardziej rozbudowana aplikacja, która posiada znacznie większe funkcjonalności, niż darmowe odpowiedniki.

Źródło: techadvisor

RecoveryKeys obsługuje ponad 9000 aplikacji i umożliwi zdalne skanowanie komputerów z systemem Windows oraz macOS, odzyskiwanie kluczy licencyjnych z zewnętrznych pamięci masowych, a także wiele innych rozwiązań. Niestety nie jest to tanie rozwiązanie i kosztuje 29,95 Euro (niecałe 130 zł).

Jak znaleźć klucz produktu Microsoft Office 2013, 2016 oraz 2019?

Jeżeli pakiet Microsoft Office w wersji 2013 lub nowszej został wstępnie zainstalowany jeszcze na etapie produkcji komputera prawdopodobnie znajdziesz naklejkę z kodem na samym komputerze lub w instrukcji obsługi. Zakładamy jednak, że sprawdziłeś to przed poszukiwaniami w sieci.

Niezależnie od tego, czy Office został zainstalowany fabrycznie, czy nie mamy dla Ciebie złą wiadomość. Microsoft zmienił sposób przechowywania kluczy w nowszych wersjach pakietu biurowego Office (od 2013 włącznie). System Windows zapisuje w swoim rejestrze jedynie ostatnie pięć cyfr z 25 znakowego klucza licencyjnego Office 2013, 2016 lub 2019.

Oznacza to, że podobnie, jak w przypadku systemu Windows 10 nie ma łatwej możliwości odczytania klucza produktu bezpośrednio z systemu. Nawet, jeżeli jakiejś aplikacji uda się uzyskać dostęp do klucza prawdopodobnie nie będzie on działał. Posiadając jednak ostatnie pięć cyfr możesz przeszukać swoją pocztę elektroniczną oraz dokumenty. Być może znajdziesz cały klucz produktu. Tak, jak już wcześniej wspominaliśmy czasami jest on wysyłany pocztą elektroniczną.

Jeżeli nie uda Ci się odnaleźć klucza produktu, a pakiet Office był preinstalowany na komputerze możesz skorzystać z opcji pełnego przywrócenia do ustawień fabrycznych, które jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje partycja odzyskiwania, która zawiera całe oprogramowanie, jakie znajdowało się na komputerze podczas zakupu. Powinien znaleźć się tam również pakiet biurowy Microsoft Office.