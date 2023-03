Jak odczytać klucz systemu Windows? [PORADNIK]

Jeśli chcesz poznać klucz aktualnie używanego systemu, podpowiadamy, jak to zrobić.

Spis treści

Czym jest klucz produktu systemu Windows 10? Jest to kod zawierający 25 cyfr, który służy do aktywacji systemu. Jeżeli utraciłeś swój klucz, a jest Ci nagle potrzebny, istnieje kilka sposobów na jego odzyskanie. Klucz produktu Windows znajdziesz w kilku miejscach, zależnie od sposobu pozyskania systemu:

w pudełku z komputerem, na jego obudowie lub na Certyfikacie Autentyczności (COA), jeżeli nabyłeś urządzenie z preinstalowanym Windowsem;

w pudełku z nośnikiem zawierającym system Windows lub na jego etykiecie;

w wiadomości e-mail od sprzedawcy, jeżeli kupiłeś Windowsa za pośrednictwem internetu;

w wiadomości e-mail od Microsoftu, jeżeli nabyłeś Windows w Microsoft Store.

To sposoby dość proste w zastosowaniu, jeżeli masz dostęp do powyższych źródeł. Sprawa się komplikuje, jeżeli pozostał Ci tylko komputer z systemem i nic więcej. Wtedy musisz uciec się do metod odzyskania klucza z samego Windowsa.

Jak odczytać klucz Windows 10 z systemu?

Aby odczytać klucz zaszyty w systemie:

wpisz do systemowej wyszukiwarki "Wiersz polecenia" ;

; w wynikach wyszukiwania kliknij "Wiersz polecenia" - "Uruchom jako administrator";

- "Uruchom jako administrator"; wpisz: wmic path softwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey

Na ekranie powinien zostać wyświetlony klucz Twojego Windowsa.

Fot.: H Tur/PC World

Kolejnym sposobem uzyskania klucza jest wykorzystanie programu Powershell. Aby go uruchomić, kliknij na przycisku start prawym przyciskiem myszki i wybierz Program Windows PowerShell (Administrator). Po otwarciu wpisz następujący kod i zatwierdź go klawiszem enter:

powershell "(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey"

To również powinno spowodować wyświetlenie klucza produktu.

Jeśli w żadnym z dwóch przypadków klucz nie został wyświetlony, być może używasz wersji testowej Windows. Gdy masz pewność, że to pełna wersja, pozostaje nam ostatni sposób.

Zobacz również:

Odczytanie klucza produktu z rejestru systemu Windows

Dostęp do Edytora Rejestru uzyskasz, wpisując w polu wyszukiwania słowo "regedit". Uruchom go z uprawnieniami administratora.

W pasku adresu edytora, po słowie "Komputer", wpisujemy następujący ciąg:

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform

Fot.: H Tur/PC World

Po prawej stronie okna, pod pozycją BackupProductKeyDefault, znajdziesz swój klucz.

Gdy masz już klucz, warto zapisać go na kartce czy w pliku tekstowym, dzięki czemu zawsze będzie pod ręką.