Jak odinstalować Microsoft Edge z Windows 10

Nie chcesz korzystać z Microsoft Edge? Opowiadamy, jak odinstalować przeglądrkę na dwa sposoby (i jak ją przywrócić w razie potrzeby).

Spis treści

W nowym Windows 10 użytkownicy będą mieli mozliwość korzystania z przeglądarki Microsoft Edge. Ale jeśli ktoś woli dalej korzystać na przykład z Google Chrome, a przeglądarkę Edge usunąć, może być problem. Chodzi o to, że Windows nie przewiduje możliwości odinstalowania Edge - "Rozpoczynając w styczniu publiczne wdrażanie Microsoft Edge, etapowo przenieśliśmy klientów systemu Windows do nowej wersji przeglądarki. Pragniemy upewnić się, że wszyscy użytkownicy oprogramowania Windows posiadają najnowszą usługę Microsoft Edge ze względu na oferowaną przez nią wydajność, prywatność, ochronę, produktywność oraz funkcje wsparcia. Nowa wersja Microsoft Edge daje konsumentom pełną kontrolę nad opcją importu danych zapisanych w starszej odsłonie przeglądarki. Najnowsza wersja Microsoft Edge zawarta jest w aktualizacji systemu Windows – z tego też powodu opcja jej odinstalowania lub użycia starszego wariantu Microsoft Edge nie będą dłużej dostępne."

Mimo to, użytkownicy już znaleźli swoje sposoby. Poniżej przeczytasz jak to zrobić.

Jak usunąć Microsoft Edge?

Sposób 1

W celu usunięcia przeglądarki należy wejść do folderu, gdzie znajduje się plik "setup.exe" Microsoft Edge. U mnie jest to: C:Program Files (x86)MicrosoftEdgeApplication84.0.522.52Installer.

Następnie zaznaczamy wcześniej wspomniany element, klikamy w przycisk "Plik" oraz wybieramy opcję "Otwórz program Windows PowerShell", a potem "Otwórz program Windows PowerShell jako administrator"

W otwartym oknie wywołujemy wiersz poleceń komendą cmd. Zatwierdzamy klawiszem "Enter", a następnie wpisujemy setup.exe – uninstall – system-level – verbose-logging – force-uninstall. Ponownie zatwierdzamy. Po chwili wszystkie pliki Microsoft Edge powinny zniknąć.

Sposób 2

Na początek pobieramy skrypt usuwający Edge z komputera, a dalej - rozpakowujemy pobraną paczkę ZIP. Teraz uruchamiamy program o nazwie Uninstall Edge.cmd. Uruchamiamy go w trybie administratora - klikamy prawym przyciskiem na ikonę narzędzia i wybieramy "Uruchom jako administrator".

Windows 10 może zablokować program. W takim przypadku z ekranu wybieramy "Więcej informacji", a następnie potwierdzamy chęć wprowadzenia zmian.

Teraz zostanie uruchomiony skrypt, który usunie Microsoft Edge z naszego komputera. Po zakończeniu pracy zobaczymy informację "Microsoft Edge should be uninstalled. Please reboot Windows 10". Teraz wystarczy już tylko zrestartować komputer. Po ponownym uruchomieniu przeglądarka Edge nie będzie już dostępna.

Jak przywrócić Microsoft Edge?

Można to zrobić na dwa sposoby:

1. Wrócić do wcześniejszej wersji Windows za pomocą punktu przywracania systemu

2. Zainstakować Windows 10 jeszcze raz

Źródło: dowload.net.pl, instalki.pl