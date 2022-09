Jak odinstalować Microsoft Edge z Windows 10/Windows 11 [PORADNIK]

Nie chcesz korzystać z Microsoft Edge? Opowiadamy, jak odinstalować przeglądrkę na dwa sposoby (i jak ją przywrócić w razie potrzeby).

Spis treści

W Windows użytkownicy będą otrzymują przeglądarkę Microsoft Edge w charakterze jednej z aplikacji systemowych. Nie każdy jednak chce z niej korzystać. Jeśli zaliczasz się do tych osób i stwierdzisz, że nie jest Ci do szczęścia w systemie potrzebna, zapewne chcesz ją usunąć. Jednak co ciekawe - gdy klikniesz na nią prawym przyciskiem myszki w menu Start, nie zobaczysz opcji Odinstaluj. A gdy wejdziesz do systemowych Ustawień, a następnie działu Aplikacje i funkcje, zobaczysz, że przy Edge przycisk odinstalowania jest wyłączony.

Fot. H Tur/PC World

Mimo to, użytkownicy już znaleźli swoje sposoby jak usunąć Edge z Windows. Prezentujemy je w tym tekście.

Zobacz również:

Jak usunąć Microsoft Edge?

Sposób 1

W celu usunięcia przeglądarki należy wejść do folderu, gdzie znajduje się plik "setup.exe" Microsoft Edge. U mnie jest to:

C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\105.0.1343.50\Installer

Fot.: H Tur/PC World

Następnie zaznaczamy wcześniej wspomniany element, klikamy w przycisk "Plik" oraz wybieramy opcję "Otwórz program Windows PowerShell", a potem "Otwórz program Windows PowerShell jako administrator"

W otwartym oknie wywołujemy wiersz poleceń komendą cmd. Zatwierdzamy klawiszem "Enter", a następnie wpisujemy

setup.exe – uninstall – system-level – verbose-logging – force-uninstall

Ponownie zatwierdzamy. Po chwili wszystkie pliki Microsoft Edge powinny zniknąć.

Sposób 2

Na początek pobieramy skrypt usuwający Edge z komputera (tylko 20 kb), a dalej - rozpakowujemy pobraną paczkę ZIP. Teraz uruchamiamy program o nazwie Uninstall Edge.cmd. Uruchamiamy go w trybie administratora - klikamy prawym przyciskiem na ikonę narzędzia i wybieramy "Uruchom jako administrator".

Windows może zablokować program. W takim przypadku z ekranu wybieramy "Więcej informacji", a następnie potwierdzamy chęć wprowadzenia zmian.

Teraz zostanie uruchomiony skrypt, który usunie Microsoft Edge z naszego komputera. Po zakończeniu pracy zobaczymy informację "Microsoft Edge should be uninstalled. Please reboot Windows 10" (lub Windows 11). Teraz wystarczy już tylko zrestartować komputer. Po ponownym uruchomieniu przeglądarka Edge nie będzie już dostępna.

Jak zapobiec ponownej instalacji Edge?

Jeśli nie chcesz, aby Edge trafiło znowu do systemu - na przykład po jego aktualizacji - wówczas musisz wprowadzić blokadę. Jak?

użyj systemowej wyszukiwarki, aby otworzyć wiersz polecenia jako administrator.

Fot. H Tur/PC World

wpisz w linii poleceń regedit ;

; w rejestrze przejdź do lokalizacji HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft

kliknij prawym przyciskiem myszki na folder Microsoft i wybierz Nowy -> Klucz. Nazwij go EdgeUpdate

kliknij prawym przyciskiem myszki i stwórz nową wartość DWORD (32-bit). Nazwij ją DoNotUpdateToEdgeWithChromium

Fot. Tom's Guide

otwórz wartość dwoma kliknięciami lewego przycisku myszki i zmień wartość z 0 na 1. Kliknij OK aby zatwierdzić zmiany

gotowe, zamknij edytor

Pamiętaj, że ponowna zmiana wartości DWORD (32-bit) z 1 na 0 znosi blokadę.

Jak przywrócić Microsoft Edge?

Można to zrobić na dwa sposoby:

wrócić do wcześniejszej wersji Windows za pomocą punktu przywracania systemu

zainstalować Windows 10 jeszcze raz

Źródło: Tom's Guide