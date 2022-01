Jak odinstalować programy w Windows 11? [PORADNIK]

Nie trzymaj zbędnych aplikacji w systemie - szkoda na nie miejsca. Pokażemy Ci, jak szybko usunąć je w Windows 11.

Spis treści

Wypada od czasu do czasu zrobić porządki w systemie Windows 11 i usunąć z niego rzeczy niepotrzebne - czyli na przykład aplikacje, z których już nie korzystasz lub zainstalowałeś, aby sprawdzić ich możliwości i Cię rozczarowały. Dzięki temu zachowasz nie tylko większą higienę w cyfrowym życiu, ale również zwolnisz cenne miejsce na dysku twardym. Oto sposoby, które możesz wykorzystać do pozbycia się niechcianych aplikacji.

Windows 11: usuwanie programów z menu Start

Szybki i prosty sposób dla każdego. Kliknij na ikonkę Windows na pasku zadań, aby otworzyć menu Start. Na jego górze zobaczysz przypięte aplikacje. Jeśli jest tam taka, które chcesz się pozbyć, kliknij na niej prawym przyciskiem myszki i wybierz Odinstaluj z menu kontekstowego.

Fot.: D Kujawski/PC World

Jeśli aplikacji tam nie ma, kliknij na Wszystkie aplikacje. Zobaczysz ich listę w porządku alfabetycznym.

Fot.: D Kujawski/PC World

I tutaj tak samo - kliknij na wybranej aplikacji prawym przyciskiem myszki i wybierz Odinstaluj z menu kontekstowego.

Fot.: D Kujawski/PC World

Windows 11: usuwanie programów z Ustawień

Odinstalowanie można przeprowadzić bezpośrednio z systemowych Ustawień. W tym celu kliknij na systemową wyszukiwarkę i wpisz dodaj - wybierz z wyników Dodaj lub usuń programy.

Fot.: D Kujawski/PC World

Tu również aplikacje posegregowane zostały w kolejności alfabetycznej. Przy każdej znajdują się trzy kropki, czyli menu - kliknij na nie i wybierz opcję Odinstaluj.

Fot.: D Kujawski/PC World

W okienku potwierdź lub anuluj wykonanie operacji. I gotowe.

Windows 11: usuwanie programów z Panelu Sterowania

Kolejne miejsce, w którym możesz odinstalować aplikacje, to Panel Sterowania. Możesz go znaleźć poprzez systemową wyszukiwarkę. Wybierz w głównym menu opcję Odinstaluj program.

Fot.: D Kujawski/PC World

Pokaże się alfabetyczna lista zainstalowanych aplikacji. I podobnie jak w poprzednich przykładach - kliknij na wybranej prawym przyciskiem myszki i wybierz Odinstaluj z menu kontekstowego. Musisz potwierdzić usunięcie.

Fot.: D Kujawski/PC World

Windows 11: usuwanie programów z Terminalu Windows

Fot.: D Kujawski/PC World

Jeśli chcesz się poczuć jak haker, możesz użyć do usunięcia aplikacji systemowego Terminala. Aby do go otworzyć, kliknij prawym przyciskiem myszki menu Start i wybierz z menu Terminal Windows (admin). Do odinstalowania aplikacji musisz mieć narzędzie WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line). Aby je uruchomić, wpisz po prostu WMIC, jak na zrzucie ekranu poniżej:

Fot.: D Kujawski/PC World

Znajdziesz się w lokalizacji wmic:rootcli. Aby wyświetlić listę zainstalowanych w Windows 11 aplikacji, użyj komendy product get name. To ważne, ponieważ w trakcie procesu deinstalacji musisz użyć dokładnie takiej nazwy, jaką zobaczysz na liście.

Gdy już masz nazwę aplikacji, wpisz komendę:

product where name=”nazwa aplikacji” call uninstall

Czyli np. chcąć usunąć Cyberpunk 2077, wpisujesz:

product where name=”Cyberpunk 2077” call uninstall

Zatwierdź wykonanie akcji klawiszem Y.

Źródło: PC World