Jak odnaleźć skradzionego laptopa - poradnik 2019

Jeżeli komputer przenośny został zgubiony lub skradziony można spróbować odnaleźć go wykorzystując kilka narzędzi obecnych w systemie Windows oraz macOS.

Spis treści

Kradzieże niestety są nieodłączną częścią życia w XXI wieku. Utrata portfeli, dokumentów, smartfonów oraz komputerów przenośnych jest obecnie codziennością. Szczególnie łatwo o kradzież w dużych miastach, zatłoczonych miejscach oraz ogólnodostępnej komunikacji miejskiej. Ze względu na specyfikę komputerów przenośny dużo trudniej je odnaleźć. Niestety laptopy nie posiadają wbudowanych modułów GPS, a bardzo mało modeli posiada modem sieci komórkowej, chociaż wraz z erą komputerów Always-On powinno się to niedługo zmienić.

Źródło: techadvisor

Na szczęście pomimo tego, że poszukiwania komputera są dużo bardziej skomplikowane, niż w przypadku smartfona producenci systemów operacyjnych wprowadzili do swoich produktów funkcje pozwalające na odnalezienie zgubionego/skradzionego komputera.

W poniższym artykule pokazujemy kilka sposobów na próbę odnalezienia zgubionego/skradzionego komputera z systemem Windows oraz macOS.

Co zrobić w przypadku kradzieży laptopa?

Podczas, gdy poniższe metody mają na celu pomóc w odnalezieniu zgubionego urządzenia w przypadku kradzieży komputera przenośnego należy niezwłocznie udać się na komisariat w celu zgłoszenia tego faktu. Bardzo nierozsądnym pomysłem jest próba własnoręcznego odnalezienia złodzieja za pomocą przedstawionych przez nas metod.

Lokalizacja komputera przenośnego pokazywana będzie w przybliżeniu, ponieważ mało który laptop posiada budowany system GPS, więc nawet Policja może mieć problem z dokładnym namierzeniem złodzieja.

Jak używać funkcji Znajdź moje urządzenie w systemie Windows 10?

Windows 10 to najpopularniejszy obecnie system na komputery osobiste. Na szczęście Microsoft przewidział, że laptop może paść ofiarą kradzieży, dzięki czemu w systemie zaimplementowano funkcje Znajdź moje urządzenie. Jest ona dostępna w systemie Windows 10 po aktualizacji Creators Update z listopada 2015 roku. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc założyć, że większość laptopów ma możliwość skorzystania z funkcji, ale domyślnie jest ona wyłączona.

Jak sama nazwa wskazuje Znajdź moje urządzenie służy do określenia przybliżonej lokalizacji laptopa. Niestety nie wiemy dlaczego Microsoft nie aktywuje tej funkcji na wszystkich nowo uruchomionych komputerach osobistych. Aby skorzystać z Znajdź moje urządzenie należy skonfigurować tą funkcje jeszcze przed utratą komputera.

Jak włączyć Znajdź moje urządzenie w systemie Windows 10?

Aby zaktywować funkcję Znajdź moje urządzenie trzeba mieć fizyczny dostęp do komputera. Niestety nie ma możliwości zdalnej aktywacji funkcji już po zgubieniu/kradzieży urządzenia. Na komputerze z systemem Windows 10 należy uruchomić aplikację Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Znajdź moje urządzenie. W sekcji odpowiedzialnej za znalezienie zgubionego urządzenia należy kliknąć przycisk Zmień i aktywować opcję Znajdź moje urządzenie.

Ważne! Aby funkcja Znajdź moje urządzenie działała należy korzystać z konta Microsoft.

Jak odnaleźć zgubione/skradzione urządzenie z wykorzystaniem funkcji Znajdź moje urządzenie?

Aby śledzić komputer należy uruchomić na dowolnym urządzeniu z dostępem do sieci stronę account.microsoft.com/devices . Po uruchomieniu witryny należy zalogować się za pomocą swojego identyfikatora Microsoft. Po poprawnym zalogowaniu użytkownik zobaczy wszystkie swoje urządzenia. Wystarczy wybrać opcję Znajdź moje urządzenie w górnej części witryny. Strona zaktualizuje się i pokaże wszystkie urządzenia z ich ostatnią lokalizacją.

Użytkownik może manualnie wymusić odświeżenie lokalizacji komputera. Niestety opcja ta zadziała jedynie w momencie, gdy komputer jest naładowany, uruchomiony i podłączony do sieci. Jak widać funkcja ta nie jest doskonała, ponieważ mało który złodziej podepnie do sieci skradzione urządzenie. Z drugiej strony Znajdź moje urządzenie można wykorzystać, aby upewnić się czy komputer został w biurze lub domu.

Jak używać funkcji Znajdź mój Mac?

Apple od lat oferuje swoim użytkownikom zestaw funkcji chmurowych pod nazwą iCloud. Rozwiązanie to zaprezentowane zostało w 2011 roku wraz z iPhone'm 4s i asystentką głosową Siri. Mało użytkowników wie, że w skład iCloud wchodzi bardzo przydatne narzędzie Znajdź mój (Mac, iPhone, iPad ...). To rozwiązanie, które pozwala zlokalizować i zdalnie zablokować zgubione urządzenie od Apple.

Podobnie, jak w przypadku funkcji Znajdź moje urządzenie od Microsoftu, rozwiązanie od Apple musi być aktywowana przed kradzieżą komputera. Na szczęście Apple zaleca włączenie opcji podczas konfiguracji początkowej komputera.

Jak włączyć Znajdź mój Mac na komputerze z systemem macOS?

Aktywacja funkcji odpowiedzialnej za lokalizacje urządzenia nie jest skomplikowana. Należy uruchomić Preferencje systemowe i przejść do opcji iCloud, które znajdują się w sekcji Apple ID. Na dole listy znajduje się opcja Znajdź mój Mac, którą trzeba aktywować.

Od tej pory opcja Znajdź mój Mac jest aktywna. Alternatywnie komputer może poprosić o zezwolenie na wykorzystanie usług lokalizacyjnych, jeżeli są one nieaktywne.

Jak odnaleźć zgubione/skradzione urządzenie z wykorzystaniem funkcji Znajdź mój Mac?

Apple oferuje kilka sposobów na odnalezienie zgubionego/skradzionego komputera. Można wykorzystać inny komputer Mac zalogowany do tego samego Apple ID, urządzenie z iOS/iPadOS lub stronę internetową iCloud. Na potrzeby poradnika wykorzystujemy ostatni sposób, ponieważ jest on najbardziej uniwersalny i działa z urządzeniami firm innych, niż Apple.

Aby sprawdzić lokalizację komputera Mac należy uruchomić witrynę icloud.com na dowolnym urządzeniu z przeglądarką i dostępem do sieci. Po zalogowaniu się do iCloud za pomocą Apple ID (może być wymagana autoryzacja dwuskładnikowa) należy wybrać opcję Znajdź. Witryna iCloud przez pewien czas będzie lokalizować wszystkie urządzenia podpięte do konta Apple ID i wyświetli ich przybliżoną lokalizację. Podobnie, jak w przypadku rozwiązania od Microsoftu komputer musi być uruchomiony i podłączony do sieci.

Z poziomu Znajdź mój Mac można zdalnie zablokować urządzenie, całkowicie je wymazać lub odtworzyć na nim dźwięk.

Wykorzystaj Gmail lub Dropbox do śledzenia adresu IP komputera

Jeżeli użytkownik nie aktywował żadnej z powyższych funkcji przed zgubieniem/kradzieżą komputera nie wszystko stracone. Nadal można śledzić adres IP urządzenia, jeżeli jest ono aktywne w sieci i ktoś z niego korzysta. Podobnie, jak w przypadku usług Znajdź mój Mac i Znajdź moje urządzenie informacja zwrotna nie pokaże dokładnej lokalizacji urządzenia, ale powinna wskazać miasto, a może nawet konkretną ulicę przy której znajduje się komputer.

Jeżeli użytkownik korzystał na komputerze z konta Gmail to najlepiej zacząć od śledzenia tej usługi. Należy zalogować się do Gmail'a na innym komputerze i przewinąć stronę na sam dół. Znajduje się tam zakładka Szczegóły, którą trzeba kliknąć. Otworzy ona spis aktywności danego konta. Na liście wyszczególnione będą urządzenia, czas oraz adres IP, dzięki któremu Policja może ustalić przybliżoną lokalizację komputera.

Bardzo podobną funkcje posiada również usługa Dropbox. Aby z niej skorzystać należy zalogować się na konto w przeglądarce sieciowej i kliknąć ikonę konta w prawym górnym rogu i wybrać opcję Ustawienia. W ustawieniach należy przejść do zakładki Bezpieczeństwo. W tym miejscu można uzyskać dostęp do ostatniej aktywności na koncie. Wśród danych znajduje się również adres IP.

To już wszystkie sposoby, które mogą pomóc odnaleźć laptopa. Jak widać żadne rozwiązanie nie jest w 100 procentach skuteczne, co wiąże się bezpośrednio z konstrukcją komputera, który nie jest stale podłączony do sieci i najczęściej nie posiada wbudowanego modułu GPS, który pozwala precyzyjnie określić jego lokalizacje.