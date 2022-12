Jak odtwarzać DVD na Windows 10 i Windows 11?

W Windows 10 Microsoft usunął wbudowaną w system funkcję odtwarzania płyt DVD. Na szczęście dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu możesz to zmienić. Oto, jak odtwarzać płyty DVD na Windows 10 za pomocą VLC.

W porównaniu z poprzednikami, Windows 10 ma mnóstwo nowych, praktycznych funkcji. Jednak coś za coś - zniknęło Windows Media Centre, a wraz z nim funkcja odtwarzania płyty DVD. Co prawda obecnie wiele laptopów oraz desktopów sprzedawanych jest bez tego napędu, jeśli jednak go masz - dlaczego nie skorzystać i nie pooglądać filmu z DVD? Pomoże w tym bardzo popularny odtwarzacz multimedialny VLC Media Player. A gdy ktoś chce, może nabyć w Microsoft Store aplikację Windows DVD Player - kosztuje 14,99 USD (ok. 57 zł), ale... nie obsługuje płyt Blu-ray oraz ma ocenę 3 gwiazdek na 5 (na bazie 7,1 tys. głosów).

Jak oglądać DVD na Windows 10 za darmo?

VLC Media Player (pełna nazwa VideoLAN Media Player) to jeden z najpopularniejszych odtwarzaczy multimedialnych na świecie, który od lat słynie z tego, że wspiera niemal każdy istniejących format audio i wideo, ma również możliwość odtwarzania płyt CD, DVD, odbierania streamingu, itp. Jest całkowicie darmowy, a z dodatkami wspiera także Blu-ray. Można go pobrać z naszego serwisu:

Kliknij tutaj, aby pobrać VLC Media Player w wersji 32-bit

Zobacz również:

Kliknij tutaj, aby pobrać VLC Media Player w wersji 64-bit

Po instalacji - w trakcie której można wybrać m.in. polską wersję językową interfejsu - uruchom program, włóż płytę DVD do napędu i wybierz z zakładki menu Plik opcję "Otwórz płytę". Wybierz napęd, a następnie potwierdź wybór. I... gotowe.

Zauważ, że w menu Plik ma także opcję konwersji - możesz wybrać wykonanie tej operacji na płycie DVD, aby zmienić ją w .mp4, który to format odtworzy każde urządzenia mobilne. To dobry pomysł, aby zarzucić swoje płyty do formatu plików i mieć zawsze pod ręką - obojętnie od płyt DVD.

Jeżeli posiadasz pliki wideo w wysokiej rozdzielczości np. 4K polecamy wypróbować program 5KPlayer, który poradzi sobie z odtwarzaniem treści w formatach DVD, ISO oraz video_ts. To wielofunkcyjny odtwarzacz multimediów, który został zaprojektowany pod kątem odtwarzania najnowszych, wysokowydajnych formatów. Aplikacja 5KPlayer posiada wsparcie dla akceleracji Intel QSV oraz akceleracji graficznej z wykorzystaniem kart NVIDIA oraz AMD.

Dzięki temu rozwiązaniu możesz szybko i bez większego obciążania systemu oglądać materiały 4K/HEVC/HDR/AV1, a nawet 8K. Co ważne 5KPlayer posiada pełne wsparcie dla Apple AirPlay oraz DLNA. Program na systemy Windows oraz Mac pobierzesz prosto ze strony producenta.