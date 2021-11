Jak odtworzyć filmy z iPhone'a w Windows 10/Windows 11 - instalacja kodeku HEVC [PORADNIK]

Systemy operacyjne Windows 10 oraz Windows 11 domyślnie nie są w stanie odtworzyć filmów nagranych iPhone'm z iOS 11 lub nowszym. Dziś pokazujemy, jak doinstalować kodeki HEVC, które pozwolą Ci oglądać filmy z iPhone'a na komputerze z systemem operacyjnym Windows 10/Windows 11.

W 2017 roku Apple wprowadziło małą rewolucję do swoich systemów operacyjnych. Wszystkie wydania iOS 11 oraz nowsze, a także macOS High Sierra oraz nowsze korzystają z nowoczesnych formatów multimedialnych HEIC oraz HEVC.

iPhone nagrywający wideo Źródło: Aditya Chinchure/Unsplash

HEIF to z języka angielskiego High Efficiency Image File Format. W skrócie jest to następca popularnych plików .JPEG i .JPG. HEVC (High Efficiency Video Coding) to z kolei nic innego, jak inna nazwa dla nowoczesnego formatu wideo H.265.

Domyślnie smartfony Apple iPhone 7 oraz nowsze po aktualizacji do iOS 11 i nowszych wersji systemu iOS nagrywają wideo w formacie HEVC, który domyślnie nie jest obsługiwany w systemie operacyjnym Windows 10.

Ustawienia formatów w iOS

Wielu internautów posiadających iPhone'a i komputer z Windowsem 10/Windows 11 boryka się z poważnym problemem. Po zgraniu filmów z telefonu komputer nie jest w stanie ich odtworzyć w żadnym z zainstalowanych programów. Podobny problem może zdarzyć się również podczas próby odtworzenia innych materiałów w formatach, które nie są natywnie wspierane w systemu operacyjnym Windows 10/Windows 11.

Jednym z tego typu formatów jest HEVC znany również jako H.265. To coraz popularniejszy format zapisu materiałów wideo, który oferuje wysoką jakość obrazu przy jednoczesnych zachowaniu rozsądnych rozmiarów nagrań.

Dzięki stosowaniu HEVC (H.265) zamiast klasycznego H.264 materiały wideo ważą mniej oraz mają większą rozpiętość tonalną.

O ile Apple dodało pełne wsparcie dla HEVC i HEIF w swoich urządzeniach w drugiej połowie 2017 roku, to Windows natywnie nie posiada zainstalowanych sterowników HEVC. Oznacza to, że po zgraniu plików z iPhone'a nie możemy ich odtworzyć na komputerze z Windowsem.

Na szczęście instalacja kodeków HEVC nie jest skomplikowana. Dziś przedstawiamy dwie metody (darmową oraz płatną), które pozwolą odtworzyć nagrania HEVC z iPhone'a na komputerze z systemem operacyjnym Windows 10/Windows 11.

Instalacja oficjalnych kodeków Microsoft z Microsoft Store

Microsoft zdaje sobie sprawę z rosnącej popularności formatu HEVC i postanowił na niej nieco zarobić. Inżynierowie z Redmond napisali płatne sterowniki HEVC, które sprzedawane są w oficjalnym sklepie Microsoft Store.

Rozszerzenie HEVC w Windows 10

Rozszerzenie HEVC w Windows 11

Aplikacja o nazwie Rozszerzenia wideo HEVC kosztuje 4,49 zł i dodaje możliwość automatycznego odtwarzania materiałów nagranych w formacie HEVC/H.265 z wykorzystaniem wbudowanej w system aplikacji Filmy i TV.

Wystarczy ją kupić i zainstalować, aby móc odtwarzać materiały w HEVC/H.265.

Jak odtworzyć HEVC/H.265 w Windows za darmo?

Chcesz oglądać materiały zapisane w formacie HEVC/H.265, ale nie chcesz płacić za oficjalne kodeki? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować odtwarzacz multimediów, który posiada preinstalowany kodek HEVC.

Polecamy popularny program VLC Player, którego pobierzesz za darmo. Posiada on wbudowane wsparcie dla HEVC/H.265.

Po instancji przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje domyślne > i w sekcji Odtwarzacz wideo wybierz VLC Player.

Aplikacje domyślne w Windows 10

Aplikacje domyślne w Windows 11

To wszystko, co trzeba zrobić, aby zainstalować kodeki HEVC/H.265 i móc oglądać filmy nagranie z wykorzystaniem iPhone'a na naszym komputerze z systemem operacyjnym Windows 10/Windows 11.