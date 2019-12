Jak odzyskać skasowane wiadomości tekstowe na iPhone?

Istnieją trzy sposoby odzyskania skasowanych wiadomości tekstowych na iPhone: użycie iCloud, użycie iTunes lub posłużenie się aplikacją firmy trzeciej. W tym tekście zostaną pokazane wszystkie trzy metody.

Gdy przeprowadzasz od czasu do czasu porządki na telefonie, kasujesz przy tym starsze wiadomości. Niespodziewanie jednak może okazać się, że któraś z nich jest Ci potrzebna. Co wówczas robić? Przede wszystkim zachować spokój i przeczytać poniższy tekst. Wyjaśniamy w nim sposoby na odzyskanie skasowanych z iPhona wiadomości. Właściwie najważniejsze jest odzyskanie ich z wykonanej kopii zapasowej - do czego polecamy iTunes. W najgorszym wypadku trzeba będzie użyć aplikacji firmy trzeciej.

Odzyskanie wiadomości dzięki iCloud

Jeśli kiedykolwiek wykonywałeś kopię zapasową iPhone do iCloud lub iTunes, możesz odzyskać wszystkie skasowane wiadomości z kopii - oczywiście będą tam tylko te, które znajdowały się na telefonie w momencie jej wykonywania. Pamiętaj, że niektóre rzeczy uległy zmianie, a Wiadomości weszły do iCloud jakiś czas temu. Możesz uruchomić synchronizację pomiędzy wszystkimi urządzeniami, które używają tego samego Apple ID. Synchronizacja oznacza jednak, że skasowane zostaną wiadomości z każdego z nich. Dlatego jedyną metodą na odzyskanie wiadomości poprzez iCloud jest kompletne wyczyszczenie iPhone i odzyskanie zapisanej uprzednio w chmurze kopii.

Dlatego pamiętaj o regularnym wykonywaniu kopii zapasowej. Jej ustawienia znajdziesz w Ustawieniach -> imię właściciela -> iCloud -> Zarządzanie pamięcią -> Kopie zapasowe. Gdy wykonasz kopię zapasową, musisz przeprowadzić reset do ustawień fabrycznych, zanim przywrócisz utworzony w iCloud backup. Zauważ, że kopie zapasowe oznaczone są czasem i datą - możesz wybrać najbardziej odpowiednią.

Odzyskanie wiadomości dzięki iTunes

Gdy powyższy sposób nie zadziałała, masz dwie inne opcje. Pierwsza to próba odzyskania skasowanych wiadomości poprzez iTunes. Czasem jest to szybszy i lepszy sposób, niż inne. Jeśli synchronizacja z iTunes nie została wyłączona, kopia zapasowa jest tworzona zawsze, gdy synchronizujesz iPhone z PC lub Mac. Aby wykorzystać tę metodę:

podłącz iPhone do PC, z którym jest zsynchronizowany

powinno otworzyć się iTunes - jeśli tak się nie stanie, otwórz je ręcznie

zostanie wyświetlony Twój iPhone - wybierz go

- wybierz go kliknij na opcję Restore backup

Znajdujące się w kopii zapasowej danej zastąpią obecne na telefonie. Może to zająć kilka minut. Jeśli przy tworzeniu kopii zapasowej istniały w pamięci telefonu wiadomości, które skasowałeś po jej wykonaniu - będą one z powrotem na telefonie.

Odzyskiwanie skasowanych danych za pomocą aplikacji firmy trzeciej

Jeśli dwie powyższe metody nie skutkują sukcesem, czas na wytoczenie cięższych dział - ale bez gwarancji, że wystrzelą celnie. W sieci dostępnych jest kilka specjalistycznych aplikacji, pozwalających na odzyskiwanie skasowanych na iPhone wiadomości. najlepszymi ocenami użytkowników cieszą się następujące: PhoneRescue (producent - iMobie), Enigma Recovery, WonderShare Dr.Fone for iOS, iMyFone D-Back Data Recovery oraz Tenorshare iPhone Data Recovery.

Ponieważ po skasowaniu wiadomości zostaje ona w pamięci do momentu nadpisania, jest możliwe ich odzyskanie za pomocą wymienionych narzędzi - ale nie ma na to stuprocentowej gwarancji.