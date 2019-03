Jak pobierać książki na Kindle?

Zapełnienie czytnika Amazon Kindle książkami to tylko kilka kliknięć! Wyjaśniamy, jak przeprowadzić ten proces.

Pobieranie książek na Amazon Kindle to prosta operacja. Ten poradnik pokaże Ci, jak pobierać książki, magazyny, komiksy czy gazety bezpośrednio z sieci lub Twojego komputera.

Kiedy kupujesz nową książkę na Amazon

Jeśli masz czytnik Kindle kupiony na Amazon.de, zostanie on przypisany do niemieckiej filii sieci. Jeśli zakup odbywał się przez Amazon.com - do amerykańskiej. W obydwu przypadkach możesz znaleźć polskie książki, wchodząc do działu Kindle Store. Jednak jest ich tam dosłownie garstka. Nabycie wymaga zalogowania się swoim koncie Amazon, a znajdują się w dziale z pozycjami obcojęzycznymi (Foreign Languages : Other Languages : Polish).

Po wejściu na stronę z opisem danej książki zobaczysz opcję nabycia jednym kliknięciem. Zauważ, że przy niektórych możesz pobrać za darmo fragmenty. Po wybraniu zakupu wybierasz urządzenie, do którego ma zostać dostarczony nabyta pozycja. Może być to Kindle lub inne urządzenie - zostanie wyświetlony każdy smartfon, tablet czy komputer powiązany z twoim kontem Amazon.

Aby wybrać urządzenie (w tym Kindle) dla zakupionego dokumentu, wybierz je z rozwijanej listy. Dokonaj zakupu w normalny sposób.

Czytanie książek z biblioteki Kindle

Jeśli chcesz poczytać książkę, komiks czy gazetę, włącz Kindle, a następnie możesz nawigować po swoich zbiorach dzięki wygodnemu w obsłudze interfejsowi w górnej części wyświetlacza. Do ekranu głównego wracasz zawsze poprzez naciśnięcie przycisku Home. Pod nim widzisz dwa słowa: All oraz Downloaded, czyli "Wszystkie" i "Pobrane".

Po wyborze "Wszystkich" pokaże się lista wszystkich dokumentów i audioboków kupionych na Amazon lub w innym miejscu i przesłanych na Kindle. Upewnij się, że Kindle ma połączenie z Wi-fi - wówczas zakupiona zawartość zostanie pobrana na czytnik. Gdy naciśniesz na "Pobrane", zobaczysz wszystko, co zostało pobrane na urządzenie. Ksiązki dla Kindle mają format .mobi. Jeśli chcesz przerzucić książki z komputera lub laptopa, możesz podłączyć się do maszyny kablem lub bezprzewodowo (w zależności od urządzenia). Pliki należy skopiować do folderu Documents na Kindle.