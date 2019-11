Jak pobierać pliki z YouTube na Androidzie i iOS - Poradnik 2019

Pokazujemy, jak pobrać piosenki i materiały wideo z YouTube na urządzenie mobilne z Androidem oraz iOS.

YouTube z pewnością zalicza się do największych wynalazków XXI wieku. Usługa, która debiutowała zaledwie 14 lat temu stała się tak popularna, że obecnie praktycznie żaden internauta nie wyobraża sobie internetu bez YouTube'a. Ten popularny serwis internetowy jest miejscem, w którym można znaleźć wiele ciekawych materiałów od recenzji produktów, poradników how-to, aż po filmy historyczne i informacje z ostatniej chwili. Dzięki dostępności na całym świecie i logowaniu za pomocą konta Google, YouTube jako serwis streamingowy stał się z miejsca najpopularniejsza usługą tego typu.

Źródło: techadvisor

YouTube pozwala świetnie spożytkować nadmiar wolnego czasu. Jest także niezastąpiony podczas nauki. Wszyscy uwielbiamy oglądać filmiki z YouTube'a, ale co zrobić, jeżeli użytkownik wybiera się w miejsce, w którym nie będzie miał dostępu do internetu lub chce obejrzeć filmik w drodze do pracy, szkoły czy na uczelnie nie wykorzystując swojego połączenia taryfowego? Już kilka lat temu we wrześniu 2013 roku Google ogłosiło, że YouTube zaoferuje przeglądanie w trybie offline. W niektórych krajach w 2018 roku pojawiła się nawet specjalna oficjalna aplikacja YouTube Go do pobierania filmów w krajach, gdzie transmisja danych przez sieć komórkową jest bardzo droga.

Usługa przez kilkanaście lat swojej obecności znacząco ewoluowała. YouTube zaoferował ostatnio możliwość wykupienia subskrypcji premium pod nazwą YouTube Premium, która pozwala pobierać treści z YouTube'a, aby odtwarzać je później w trybie offline. Kolejną nowością jest słuchanie muzyki z telefonu z wyłączonym ekranem - domyślnie YouTube wymusza, aby wyświetlacz był włączony.

Niestety YouTube Premium jest płatny a miesięczna subskrypcja kosztuje 23,99 zł. Prawdopodobnie znajdzie się wielu użytkowników, którzy zdecydują się na wykupienie tej usługi, ale rozwiązanie to nie jest zbytnio opłacalne podczas okazjonalnego korzystania z usługi. Na szczęście nadal można w prosty sposób zapisać materiały z YouTube'a na komputer oraz urządzenia mobilne.

W tym materiale prezentujemy, jak w łatwy sposób pobrać materiały z YouTube'a na urządzenia pracujące pod kontrolą Androida, iOS'a i iPadOS.

Część internatów zapewne słusznie zastanawia się czy pobieranie filmów z YouTube jest legalne. W największym skrócie Google nie chce, aby użytkownicy pobierali materiały z YouTube'a, ponieważ w zamian za wyświetlanie reklam i ilość odbiorców zarówno usługa, jak i twórcy zarabiają, ale pobieranie na użytek własny nie jest niczym nielegalnym. Mimo tego trzeba wiedzieć, że pobieranie wideo z YouTube narusza pewne warunki korzystania z usług Google.

Pobieranie wideo z YouTube'a na Androidzie

Google naturalnie nie jest zwolennikiem pobierania filmów z YouTube'a, więc wszystkie aplikacje, które posiadają tego typu funkcjonalność są usuwane z oficjalnego sklepu z aplikacjami Google Play. Zamiast tego można pobrać aplikacje ze stron producentów. Jest to trochę bardziej ryzykowne rozwiązanie, ponieważ trzeba zainstalować na urządzeniu plik .APK pobrany z sieci. Na potrzeby artykułu korzystaliśmy z rozwiązania TubeMate, które można pobrać ze strony producenta www.tubemate.net. Po udaniu się na stronę producenta należy pobrać plik instalacyjny. Przeglądarka może poprosić o dostęp do plików na urządzeniu. Trzeba zaakceptować tą prośbę.

Na dole ekranu zapewne pojawi się ostrzeżenie, że plik .APK pobrany z sieci może być niebezpieczny. Niestety instalując aplikacje spoza Google Play nie można mieć 100 procentowej pewności, co tak naprawdę znajduje się w pliku instalacyjnym. Podczas testów TubeMate nie zauważyliśmy żadnych problemów, ale mimo wszystko trzeba wiedzieć, że istnieje pewne ryzyko instalacji złośliwego oprogramowania.

Po zaakceptowaniu wszystkich uwag można zainstalować program. Bardzo często trzeba na chwilę udać się do ustawień systemowych, aby umożliwić instalację z nieznanego źródła.

Gdy proces instalacji zostanie ukończony można przejść już do aplikacji TubeMate. Należy zaakceptować Warunki użytkowania, które informują, że nie powinno się wykorzystywać pobranych materiałów do celów komercyjnych lub redystrybucji. TubeMate potrzebuje uzyskać dostęp do pamięci masowej urządzenia i innych elementów. Aplikacja sama poprosi o dostęp. Użytkownik musi jedynie zezwolić aplikacji na dostęp do wymaganych rzeczy.

Po zakończeniu konfiguracji użytkownik otrzyma dwie opcje do wyboru: pobierz film wideo z YouTube w aplikacji TubeMate lub uzyskaj dostęp do TubeMate z aplikacji YouTube.

Pobieranie przez TubeMate

Po uruchomieniu aplikacji TubeMate użytkownik zobaczy interfejs mobilny YouTube'a. Można skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć wideo, które chcemy pobrać. Po rozpoczęciu odtwarzania na ekranie pojawi się czerwona ikona, która pozwala na pobranie danego filmu. Możliwy jest wybór rozdzielczości i jakości pobieranego pliku.

Źródło: techadvisor

Pobrane pliki można znaleźć klikając ikonę pobierania znajdującą się na dolnym pasku menu. Z tamtego miejsca można odtworzyć pobrane wideo lub przenieść je w dowolne inne miejsce.

Pobieranie przez YouTube z wykorzystaniem TubeMate

Alternatywnie można uruchomić aplikację YouTube na urządzeniu z Androidem i przejść do wideo, które chcemy pobrać. Po dotknięciu opcji Udostępnij trzeba wybrać z listy pozycję TubeMate. Dotknięcie tej opcji spowoduje uruchomienie wcześniej zainstalowanej aplikacji, która zaoferuje różne możliwości eksportu. Pobrany plik znajdować się będzie w TubeMate, skąd można przenieść go w dowolne miejsce.

Źródło: techadvisor

Pobieranie wideo z YouTube'a na iOS

Apple lubi czasami utrudniać życie swoim użytkownikom i nie inaczej jest w tym przypadku. Pobieranie plików z YouTube'a na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka jest nieco trudniejsze, niż w przypadku Android'a, ale nadal można pobrać pliki z YouTube'a na urządzeniach z iOS oraz iPadOS.

Wykorzystaj aplikacje do zarządzania plikami

Od pewnego czasu Apple pozwala w pewnym stopniu na zarządzanie plikami, które znajdują się na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu pobieranie filmików z YouTube'a stało się nieco prostsze. Polecamy wykorzystać aplikację Documents by Readdle, która znajduje się w App Store. Umożliwia ona zarządzanie plikami oraz co ważniejsze pobieranie wideo z YouTube'a.

Po zainstalowaniu aplikacji należy ją uruchomić i przejść przez proces konfiguracji, który sprowadza się do opisu możliwości programu. W dolnym prawym rogu aplikacji znajduje się ikona podobna do Safari, która otwiera przeglądarkę internetową. Po jej dotknięciu trzeba wyszukać w przeglądarce "savefromnet".

Następnym krokiem jest otworzenie witryny en.savefrom.net.

Otwarta witryna pozwoli na pobranie pliku wideo z YouTube'a, ale potrzebny jest jego link. W tym celu należy uruchomić aplikację YouTube na urządzeniu. Kolejnym krokiem jest wyszukanie filmu, który chcemy pobrać. Po jego uruchomieniu i wyświetleniu ewentualnych reklam należy dotknąć ikonę strzałki z podpisem Udostępnij. Wyświetli się menu udostępniania, z poziomu którego trzeba wybrać opcje Skopiuj link. Skopiowane łącze należy wkleić w aplikacji Documents by Readdle z uruchomioną przeglądarką sieciową i witryną savefrom.net.

Po wklejeniu poprawnego linku witryna pokaże miniaturkę pobieranego pliku i pozwoli na wybór parametrów takich, jak rodzaj pliku oraz rozdzielczość. Po kliknięciu przycisku Download można nazwać pobierany plik i zmienić domyślne miejsce pobierania.

Jeżeli plik jest duży na dole można kliknąć ikonę pobierania i sprawdzić status pobierania.

Gdy pobieranie się zakończy można powrócić do przeglądarki plików w obrębie aplikacji Documents by Readdle. W folderze Downloads pojawi się pobrany z YouTube plik wideo. Można go odtworzyć bezpośrednio z aplikacji lub udostępnić do systemowej galerii w programie Zdjęcia. Aby to zrobić należy dotknąć trzy kropki pod wideo i wybrać opcję Share.

W kolejnym kroku należy wybrać Save Video. Gdy proces wykonywany jest po raz pierwszy należy dać aplikacji Documents by Readdle dostęp do Zdjęć klikając Ok. To wszystko co trzeba zrobić, aby pobrać wideo z YouTube'a na urządzenie z systemem iOS lub iPadOS.