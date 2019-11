Jak podłączyć Androida do telewizora?

Chcesz zobaczyć obraz ze smartfona lub tableta na dużym ekranie? Nie powinno to być problemem - pokazujemy wszystkie sposoby, jak tego dokonać.

Spis treści

Aby podłączyć urządzenie z systemem Android do telewizora, możesz posłużyć się portem MHL/SlimPort lub połączeniem bezprzewodowym przy użyciu Miracast lub Chromecast. Dzięki połączeniu zobaczysz na dużym ekranie zdjęcia, filmy oraz wszelkie treści, jakie przechowywane są na urządzeniu. To dobry pomysł na pokazanie kilku osobom np. zdjęć z wakacji czy też wspólne oglądanie filmu z Netflixa. Nie można porównywać wyświetlacza największego nawet smartfona z kilkudziesięcioma calami, jakie udostępnia odbiornik telewizyjny.

Połączenie bezprzewodowe

Twórcy systemu Android umieścili w nim Miaracast - jest to możliwość utworzenia sieci ad hoc pomiędzy dwoma urządzeniami, na przykład smartfonem a telewizorem. Coraz więcej modeli wspiera to rozwiązanie, dzięki czemu nie musisz kupować kabli ani żadnego innego, dodatkowego sprzętu. Miracast korzysta z transmisji wideo H.264, co oznacza dobrą szybkość i kompresję pozwalającą się cieszyć pełnym Full HD. Ponadto wsparcie dla Digital Rights Management (DRM) to możliwość streamingu treści z serwisów takich, jak YouTube czy iPlayer. Nie wszystkie usługi są wspierane, jednak większość współpracuje z Miracast. Funkcja ta znajduje się w każdej edycji Androida od wersji 4.2

Alternatywa to Chromecast. Stworzona przez Google przystawka kosztuje poniżej 100 złotych. Wkłada się ją w port HDMI telewizora, gdzie służy za odbiornik transmisji z urządzenia. Można korzystać z tego, aby wyświetlać to, co dzieje się na ekranie tableta czy smartfona, a także streamować treści z różnych serwisów - droższe Chromecasty (mające w nazwie "Ultra") obsługują rozdzielczość 4K.

Połączenie przez HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) to standard interfejsu, który wprowadzony został na dobre dekadę temu, a obecnie spotyka się go zarówno w telewizorach, jak i konsolach do gier oraz zestawach set-top. Jego zaletą jest szybki transfer danych oraz fakt, że kable tego typu są bardzo tanie. Dzięki wspomnianej, wysokiej jakości transferu, doskonale nadaje się do równoczesnej transmisji audio i wideo, zapewniając na urządzeniu odbiorczym taką samą jakość, jak w źródłowym. Będzie również działać z urządzeniami mającymi port USB typu C, dzięki czemu podepniesz do telewizora poprzez port HDMI również takie urządzenia, jak iPad Pro 2018.

MHL lub SlimPort

MHL (Mobile High Definition Link) i nowszy SlimPort wydają się tym samym, tym bardziej, że oba korzystają z portu microUSB, aby transmitować treści multimedialne. Aby wiedzieć, czy twój telewizor obsługuje MHL, musisz po prostu popatrzeć na panel z portami, znajdujący na "plecach" telewizora. Jeśli nad portem HDMI znajduje się logo MHL, wówczas możesz użyć kabla HDMI-microUSB do podłączenia urządzenia.

Jeżeli Twój telewizor nie wspiera MHL, wówczas potrzebny będzie adapter. Przejściówka taka kosztuje kilkanaście - kilkadziesiąt złotych. W chwili obecnej standard MHL ma numer 3 i umożliwia osiągnięcie rozdzielczości 4K. To samo dotyczy SlimPort - choć koszt może być nieco droższy. MHL 3 pobiera około 10W z urządzenia, do którego jest podpięte, przejściówka do SlimPort może wymagać zasilania zewnętrznego.

Warto dodać, że MHL to rozwiązanie rzadko już spotykane, ponieważ większość telewizorów obsługuje bez problemu połączenie Wi-fi.