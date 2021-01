Jak podłączyć dodatkowe ekrany do Mac'a

Kupiłeś nowego MacBook'a, iMac'a, Maca mini lub Maca Pro i zastanawiasz się, jak podłączyć do niego dodatkowe monitory? Sprawdź, jak podłączyć komputery Apple do zewnętrznych monitorów. Zobacz, jaki wyświetlacz obsługuje Twój komputer Mac.

Spis treści

Drugi monitor znacząco wpływa na wygodę pracy. Dzięki dodatkowej powierzchni możemy pracować w dwóch aplikacjach na pełnym ekranie w tym samym czasie. Wiele osób, które zaczęły korzystać z więcej niż jednego ekranu, nie wyobraża sobie powrotu do pracy na pojedynczym monitorze.

MacBook Pro z dodatkowymi monitorami Źródło: macworld.co.uk

Komputery Mac pozwalają na korzystanie z dodatkowych monitorów o wysokiej rozdzielczości.

W dzisiejszym poradniku pokazujemy, jak podłączyć dodatkowy monitor do komputera Mac. Zwracamy również uwagę na kompatybilność danych modeli Maca z zewnętrznymi ekranami. Z niniejszego materiału dowiesz się również, jak zorganizować pracę na więcej, niż jednym ekranie.

Kompatybilność komputera Mac z dodatkowymi monitorami

Komputery Mac w zależności od procesora oraz zastosowanej karty graficznej obsługują od jednego do kilku monitorów.

Aby sprawdzić ile monitorów obsługuje Twój Mac musisz:

kliknąć logo Apple w lewym górnym roku

Wybrać Ten Mac

Przejść do Wsparcie i kliknąć Specyfikacje

Komputer uruchomi domyślną przeglądarkę internetową i wyświetli specyfikację techniczną posiadanego komputera Mac. W sekcji Obsługa wideo i kamera znajdziesz informacje o kompatybilności z zewnętrznymi monitorami.

Specyfikacja techniczna ze strony Apple

Przykładowo iMac 21,5 Retina 4K z 2017 roku obsługuje (poza wbudowanym wyświetlaczem):

Jeden monitor 5K (5120 x 2880 piksel) przy 60 Hz

Dwa monitory 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) przy 60 Hz

Dwa monitory 4K (4096 x 2304 pikseli) przy 60 Hz

Apple podaje maksymalną specyfikację techniczną obsługiwanych monitorów. W wyżej wymienionym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie aby podłączyć jeden lub dwa monitory w niższej rozdzielczości np. Full HD (1920 x 1080 pikseli)

Uwaga! Wszystkie komputery przenośne Apple z procesorem M1 obsługują jeden wyświetlacz zewnętrzny. Mac mini z procesorem Apple M1 jest w stanie obsłużyć dwa wyświetlacze - jeden 6K, a drugi 4K. Oba z 60 Hz częstotliwością odświeżania.

Podłączanie dodatkowych monitorów

Komputery Apple niestety nie posiadają klasycznych złącz takich, jak VGA, DVI czy HDMI. W zdecydowanej większości nowych komputerów znajdziemy USB Typu C z Thunderbolt 3 lub USB Typu C (MacBook 12). Niezwykle popularny MacBook Air z 2017 roku posiada Thunderbolt 2 z mini Display Port.

Thunderbolt 3 i HDMI w Mac mini

Oznacza to, że w zdecydowanej większości przypadków potrzebować będziemy przejściówki z USB Typu C na HDMI lub kabla USB Typu C do HDMI. Nowoczesne monitory ze złączem USB Typu C podłączymy z wykorzystaniem przewodu USB Typu C do USB Typu C.

Thunderbolt 3 w iMac 2017

Starsze komputery Apple ze złączem mini Display Port, Thunderbolt lub Thunderbolt 2 wymagać będą przejściówki z mini Display Port na HDMI.

Przewód mini Display Port do HDMI

Używanie dodatkowych monitorów w macOS

Po podłączeniu dodatkowego monitora możemy skorzystać z kilku opcji jego wykorzystania. Apple proponuje klonowanie obrazu lub skorzystanie z opcji rozszerzenia pulpitu roboczego.

Ustawienia dotyczące monitorów znajdują się w Preferencje systemowe > Monitory.

W sekcji Rozmieszczenie możemy wybrać, z której strony komputera/laptopa znajduje się dodatkowy ekran. Możemy również przenieść pasek główny na ekran dodatkowy tak, aby stał się on głównym wyświetlaczem naszego komputera.

Ustawienia monitorów w macOS

Z tego menu uruchomimy także klonowanie ekranu.

Ustawienia dodatkowego monitora

AirPlay 2 - bezprzewodowe połączenie z monitorem

Komputery Apple pozwalają również na bezprzewodowe połączenie z monitorem lub telewizorem. Oba urządzenia muszą być zgodne z technologią AirPlay 2. Rozwiązanie to dostępne jest na większości telewizorów wprowadzonych do sprzedaży na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Dokładny sposób konfiguracji i korzystania z dodatkowego monitora bezprzewodowego z wykorzystaniem AirPlay 2 znajdziesz w tym materiale.

Sidecar - iPad jako dodatkowy, bezprzewodowy monitor komputera Mac

Sidecar to najnowsza opcja podłączania dodatkowego monitora do komputera Mac. Rozwiazanie to pozwolą zamienić wybrane modele tabletu iPad w dodatkowy wyświetlacz komputera Mac.

MacBook i iPad z Sidecar Źródło: Macworld.com

Dokładny sposób konfiguracji i korzystania z Sidecar oraz wymagania niezbędne do działania tego rozwiązania znajdziesz w tym materiale.