Jak podłączyć kontroler DualShock 4 do komputera PC

Czy możesz używać kontrolera DualShock 4 na PS4 do grania w gry na komputerze PC? Oczywiście, ale nie jest to takie proste, jak sobie myślisz.. Przedstawiamy, co musisz zrobić.

Po znacznych wzrostach sprzedaży konsol coraz więcej osób decyduje się na powrót do komputerów PC. Dzieje się tak dlatego, że potężny komputer stacjonarny jest w stanie zapewnić lepszą jakość grafiki oraz większą ilość klatek na sekundę niż kilkuletnia konsola PlayStation 4 lub Xbox One, która posiada wewnątrz niezbyt wydajne już podzespoły. Osoby, którym zależy na jak najlepszej jakości rozgrywki muszą sięgać po mocne komputery stacjonarne. W rzeczywistości odpowiednio skonfigurowany pecet zapewni dużo lepsze doznania z gry niż PlayStation 4 Pro czy Xbox One X.

Źródło: techadvisor

Jeżeli przez długi czas grałeś jedynie na konsoli i przechodzisz na komputer PC możesz mieć problem z przyzwyczajeniem się do obsługi za pomocą klawiatury oraz myszy.

Czy możesz użyć do tego kontrolera DuaShock 4, którego używałeś do grania na konsoli PlayStation 4? Czysto teoretycznie tak, ale nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać.

Czy mój kontroler DuaShock 4 jest kompatybilny z komputerami PC?

Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy się cofnąć na chwilę do 2013 roku, kiedy to zadebiutowała konsola Sony PlayStation 4 oraz kontroler DualShock 4. Producent ku uciesze wielu graczy na całym świecie oficjalnie poinformował, że nowy kontroler jest kompatybilny z systemem Windows (wtedy Windows 8). Oznaczało to, że gracze nie musieli dokupywać dedykowanych do komputera padów lub adapterów, które umożliwiałyby wykorzystanie posiadanego DualShock 4. Sony miało zapewnić swobodę przełączania się pomiędzy obiema platformami.

Niestety w rzeczywistości rozwiązanie wygląda trochę inaczej, niż byśmy sobie tego życzyli. Nie da się podłączyć kontrolera DualShock 4 do komputera PC w prosty sposób typu plug-and-play. Parowanie kontrolera z komputerem PC wymaga poświęcenia większej ilości czasu. Dodatkowo nie wszystkie gry pozwalają na wykorzystanie pada od konsoli PlayStation 4.

Źródło: techadvisor

Kompatybilne gry wideo

Na początku sytuacja nie wyglądała za ciekawie. Większość znanych tytułów nie umożliwiała rozrywki na komputerze PC z użyciem kontrolera DualShock 4. Na szczęście od 2016 roku największe studia zajmujące się produkcją gier wideo zaczęły konsekwentnie dodawać pełne wsparcie dla kontrolera DualShock 4 w nowych tytułach, co znacząco ułatwiało granie w gry na komputerze przy użyciu pada od PlayStation 4.

Tendencja ta utrzymuje się do dziś, a większość flagowych gier oferuje wsparcie typu plug-and-play dla DualShock 4. Pad może być podłączony przez USB lub bezprzewodowo za pomocą wbudowanego interfejsu Bluetooth.

Kompatybilne gry dostosowują interfejs i wyświetlane na ekranie instrukcje wykorzystując informacje z jakiego pada korzystasz. Wykorzystując DualShock 4 gra podpowie Ci, abyś nacisnął klawisz X, a w przypadku rozgrywki przy użyciu kontrolera od Xbox'a One poprosi o naciśnięcie A.

Nie każda gra oferuje wsparcie dla DualShock 4, ale liczba tytułów stale rośnie. Jeżeli nie jesteś pewny, czy interesująca Cię gra pozwala na rozgrywkę z wykorzystaniem kontrolera DualShock 4 sprawdź tę tworzoną przez fanów listę.

Jak korzystać z kontrolera DualShock 4 w grach ze Steam'a?

W 2016 roku również platforma Steam znacząco zwiększyła obsługę kontrolera DualShock 4, dzięki czemu można go używać w trybie Big Picture Mode nawet w połączeniu z Steam Link.

Chociaż początkowo funkcje były ograniczone i nie do końca stabilne obecnie problemy zostały w pełni zażegnane. Wystarczy, że uruchomisz Steam, upewnisz się, że posiadasz najnowszą wersję gry w którą chcesz zagrać i ją uruchomisz. Wcześniej musisz oczywiście podłączyć kontroler do komputera. Podobnie, jak w przypadku innych obsługiwanych gier również w tym przypadku zobaczysz ikony PlayStation, takie jak X i O, zamiast A i B, jak w przypadku kontrolerów Xbox.

Zastanawiasz się, co z grami, które nie są dostępne na Steam? Na szczęście jest sposób, aby używać DualShock 4 z dowolną nieobsługiwaną grą PC.

Jak korzystać z kontrolera DualShock 4 w dowolnej grze na komputery PC?

Jak wspomnieliśmy już wyżej chociaż kontroler DualShock 4 jest kompatybilny z systemem Windows twórcy gier muszą dodać do nich specjalne opcje odpowiedzialne za obsługę pada. Może się zdarzyć, że gra, w którą chcesz zagrać nie jest kompatybilna z kontrolerem DualShock 4. W tym przypadku możesz jednak wykorzystać aplikacje, która mapuje elementy sterujące pada bezpośrednio do interfejsu API XInput firmy Microsoft, co umożliwia rozgrywkę.

Jak wygląda efekt końcowy? Gra, która nie jest kompatybilna z kontrolerem DualShock 4 myśli, że korzystasz z kontrolera od konsoli Xbox 360.

Pobierz i zainstaluj InputMapper. Musisz przejść przez stronę internetową producenta i pobrać najnowszą dostępną wersję. Gdy to zrobisz możesz przystąpić do procesu instalacji. Podłącz kontroler DualShock 4 do komputera. Kolejnym krokiem po zainstalowaniu programu InputMapper jest połączenie pada DualShock 4 z Twoim komputerem. Możesz to zrobić przy użyciu USB lub Bluetooth, ale powinieneś pamiętać, że połączenie Bluetooth nie jest tak stabilne, jak połączenie przewodowe. Jeśli zamierzasz wykorzystać Bluetooth do połączenia kontrolera z komputerem wystarczy, że przytrzymasz przycisk Share i przycisk PlayStation na kontrolerze do momentu, gdy dioda w niego wbudowana zacznie migać. Oznacza to, że DualShock 4 uruchomił tryb parowania, dzięki czemu stanie się wykrywalny dla innych urządzeń. Uruchom InputMapper i przygotuj się do gry. Teraz, gdy zainstalowałeś już InputMapper i podłączyłeś kontroler DualShock 4 do komputera nadszedł czas na otwarcie aplikacji. Po uruchomieniu InputMapper Twój kontroler DualShock 4 powinien zostać rozpoznany i działać identycznie jak kontroler Xbox 360/One.

Warto zauważyć, że może się zdarzyć, że napotkasz specyficzną grę, która ma problemy z kompatybilnością. Jeśli pojawi się ten problem, należy wejść do menu ustawień programu InputMapper i przełączyć pole wyboru oznaczone "Use Exclusive Mode".

Źródło: techadvisor

Jeżeli chcesz dostosować mapowanie przycisków do własnych potrzeb możesz to zrobić poprzez menu Profile w aplikacji InputMapper.

Pamiętaj, że program musi być uruchomiony zawsze, kiedy chcesz grać w grę z wykorzystaniem kontrolera DualShock 4. Może się to wydawać dosyć kłopotliwe, ale jeżeli często grasz na komputerze aplikacja ma opcję automatycznego uruchamiania wraz z systemem Windows. Dodatkowo ponieważ jest on zaprojektowany tak, aby naśladować elementy sterujące Xbox'a, najprawdopodobniej w grze zobaczysz symbole przycisków A i B, w przeciwieństwie do X i O.

Czy są jakieś alternatywy?

Czy są jakieś alternatywy dla InputMapper i kontrolera DualShock 4? Jedyną prostą alternatywą, którą możemy zasugerować, jest zakup kontrolera Xbox 360/One do wykorzystania w grach komputerowych.

Źródło: techadvisor

Interfejs API XInput firmy Microsoft sprawia, że granie z kontrolerem Xbox 360/One jest tak proste, że czasami zapominasz, że grasz na komputerze, a nie na Xboxie. Na dodatek wszystko odbywa się w pełni automatycznie i nie musisz martwić się o odpowiednie konfigurowanie kontrolera w każdej grze.

Pamiętaj, ze dopiero kontroler dostarczany z konsolą Xbox One S/X pozwala na łączenie się z komputerem PC za pomocą Bluetooth. Wersja dostarczana z oryginalną konsolą Xbox potrzebuje dodatkowego adaptera, aby mogła działać bezprzewodowo.

A co z komputerami Mac?

Zastanawiasz się co z graczami wykorzystującymi komputery Mac? Jeżeli tacy w ogóle istnieją to czysto teoretycznie również mogą wykorzystać kontroler DualShock 4. System macOS obsłuży pada podłączonego przewodowo, jak i bezprzewodowo oraz wykryje go jako GamePad, więc wszystko wydaje się jeszcze mniej skomplikowane.

Problemem jest brak interfejsu API XInput, który jest wbudowany w system Windows i sprawia, ze kontrolery Xbox są z nim kompatybilne, a programiści mogą w stosunkowo prosty i mało czasochłonny sposób dodać obsługę pada do swoich gier.

Podczas, gdy DualShock 4 będzie rozpoznawany jako gamepad Twoim problemem stanie się znalezienie gry, która posiada wsparcie dla kontrolerów.