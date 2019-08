Jak podłączyć kontroler Xbox One do PC?

Jeśli uważasz, że najlepiej steruje się w grach kontrolerem, możesz podpiąć go do swojego PC przewodowo lub bez kabli. W jaki sposób? Wyjaśniamy!

Spis treści

Wielu graczy preferuje sterowanie przy użyciu klawiatury oraz myszki, podczas gdy inni nie wyobrażają sobie gry bez kontrolera w dłoni. Jeśli zaliczasz się do tej drugiej kategorii, dobra wiadomość - nie będzie żadnych problemów z podłączeniem kontrolera z Xbox One do PC - i jest to zdecydowanie łatwiejsze, niż w przypadku DualShock 4.

Podłączanie kontroler Xbox One do PC z Windows 10

Możesz podłączyć kontroler Xbox One do PC z Windows 10 za pomocą kabla microUSB, oficjalnego adaptera bezprzewodowego Microsoftu lub łączności Bluetooth.

Podłączanie kablem microUSB jest najprostsze - po prostu łączysz nim oba urządzenia ze sobą. Po podpięciu Windows powinien automatycznie rozpoznać urządzenie i pobrać oraz zainstalować potrzebne sterowniki. Gdy proces dobiegnie końca, otrzymasz powiadomienie, że kontroler jest zainstalowany i gotowy do użycia. Sytuacja taka ma miejsce tylko przy pierwszym podpięciu kontrolera, dlatego gdy potem go odłączysz i chcesz przypiąć ponownie, jest od razu gotowy do użycia.

Jeśli masz w swoim PC odbiornik Bluetooth - lub korzystasz z adaptera BT - możesz podłączyć kontroler bezprzewodowo. Jednak pamiętaj, że tylko nowe wersje kontrolera mają wsparcie dla Bluetooth. Jak rozpoznasz, czy Twój kontroler się do tego kwalifikuje? W kontrolerach obsługujących protokół Bluetooth plastik dookoła przycisku Xbox jest częścią przedniej powierzchni kontrolera. Natomiast w kontrolerach bez obsługi protokołu Bluetooth plastik dookoła przycisku Xbox jest częścią górnej powierzchni, na której znajdują się bumpery. Jeśli kontroler jest kompatybilny, wejdź w Windowsie do Ustawień, a tam do działu Urządzenia -> Bluetooth i inne urządzenia. Sprawdź, czy Bluetooth jest włączone, a jeśli jest, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk wiązania na kontrolerze, a następnie puść go. Na liście urządzeń bezprzewodowych powinien pojawić się kontroler - pod nazwą Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox . Wybierz znajdującą się przy nim funkcję Paruj.

A co w sytuacji, gdy kontroler nie łączy się lub niespodziewanie rozłącza podczas korzystania z Bluetooth? Wyłącz kontroler, naciskając i przytrzymując przez 6 sekund przycisk Xbox na kontrolerze, a następnie naciśnij ponownie przycisk Xbox, aby z powrotem go włączyć. Jeśli to nie pomaga, sparuj ponownie urządzenie. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia -> Urządzenia -> Bluetooth, następnie kontroler i wybierz pozycję Usuń urządzenie. A potem naciśnij przycisk wiązania na kontrolerze.

Adapter bezprzewodowy Xbox do urządzeń z systemem Windows 10

Jeśli nie masz w PC Bluetooth lub Twój kontroler nie obsługuje tego połączenia, możesz nadal go podłączyć, korzystając z adaptera bezprzewodowy Xbox do urządzeń z systemem Windows 10. To przydatne urządzenie kosztuje mniej niż 100 złotych, a możesz je nabyć zarówno w sklepach online, jak i stacjonarnych. Obojętnie, w jaki sposób wejdziesz w jego posiadanie, gdy już go masz, po prostu włóż do portu USB i zaczekaj, aż pobierze i zainstaluje sterowniki. Następnie przeprowadź takie same czynności, jak opisano to w poprzednim akapicie. Przy adapterze może zajść konieczność każdorazowego parowania z kontrolerem po podpięciu.