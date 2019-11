Jak podłączyć laptopa do sieci komórkowej 4G LTE - poradnik 2019

Nawet bez routera lub specjalnego modemu można w prosty sposób korzystać z sieci komórkowej w laptopie dzięki funkcji hotspota w smartfonie.

Internet od kilkunastu lat nie jest już nowinką technologiczną, a codziennością. Połączenie z siecią stało się niezbędne praktycznie w każdym aspekcie naszego życia. Odbieranie wiadomości e-mail i szybkie przeglądanie sieci w locie to już nie luksus, a normalność.

Źródło: pcworld.com

Dostęp do szybkiego internetu za pomocą sieci 3G, 4G LTE, a wkrótce również 5G zapewniają nam głównie smartfony wyposażone w specjalne modemy. Co w przypadku, gdy chcemy skorzystać z internetu w laptopie poza biurem/miejscem zamieszkania? Aby połączyć się z internetem potrzebny jest modem lub router z wbudowanym modemem. To urządzenia, które zapewniają punkt dostępowy do sieci i tworzą lokalną sieć LAN, do której można podłączyć się za pomocą przewodu lub połączania bezprzewodowego Wi-Fi.

Na szczęście nawet bez routera i modemu, można używać sieci bezprzewodowej LAN do przesyłania danych pomiędzy dwoma lub więcej urządzeniami. W poniższym artykule pokazujemy, jak w prosty sposób udostępnić internet ze smartfona dla innych urządzeń takich, jak laptop.

Wykorzystaj zewnętrzny modem na USB

Najłatwiejszym sposobem na podłączenie komputera przenośnego do sieci jest wykorzystanie klasycznego modemu wpinanego do gniazda USB. Aby skorzystać z takiego rozwiązania potrzebnych jest kilka elementów. Na początek trzeba posiadać odpowiedni modem, sterowniki do niego oraz kartę SIM umożliwiającą przesyłanie danych pakietowych. Niezbędny jest również komputer z portem USB. W dobie dzisiejszych ultraprzenośnych laptopów może to nie być takie oczywiste. Jeżeli komputer nie posiada klasycznego portu USB Typu A konieczne może być wykorzystanie specjalnego adaptera lub stacji dokującej na USB Typu C.

Posiadając wszystkie niezbędne elementy wystarczy włożyć kartę SIM do modemu i podpiąć go do gniazda USB. Większość nowoczesnych urządzeń wspiera technologię Plug&Play, co oznacza, że sterowniki są instalowane automatycznie po uruchomieniu. Bardzo często zdarza się jednak, że trzeba doinstalować lekki program do zarządzania modemem, który pozwala aktualizować jego oprogramowanie i udostępnia dodatkowe funkcje, jak na przykład obsługa czytnika kart pamięci w formacie microSD.

Windows 10 jest nowoczesnym systemem, który przewiduje możliwość wykorzystania modemu sieci komórkowej w celu połączenia z internetem. Dzięki temu w Ustawieniach > Sieć i internet znajdują się opcje odpowiedzialne za łączność z siecią komórkową. Możliwe jest skonfigurowanie połączenia oraz ustawienie połączenia taryfowego. To szczególnie przydatna opcja, ponieważ system wie, że korzysta z dostępu do sieci z ograniczoną ilością danych, dzięki czemu nie pobiera aktualizacji. Dodatkowo komputer posiadający modem niezależnie od tego czy jest on wpięty w port USB czy wbudowany w urządzenie ma możliwość udostępniania sieci Wi-Fi za pomocą wbudowanego w system Windows Hotspotu mobilnego.

Skorzystaj z wbudowanego modemu

Niektóre komputery przenośne posiadają wbudowany modem sieci 3G lub 4G LTE. Dotyczy to głównie najdroższych ultramobilnych konstrukcji biznesowych takich, jak Lenovo ThinkPad, ThinkBook, HP EliteBook, ProBook lub Acer TravelMate. Mimo wszystko nie każdy biznesowy komputer posiada wbudowany modem. Aby sprawdzić czy komputer posiada modem należy wyszukać nazwę modelu w sieci, sprawdzić Menadżer urządzeń lub wpisać numer seryjny komputera na stronie wsparcia producenta. Jeżeli użytkownik posiada komputer biznesowy, który nie posiada wbudowanego modemu, ale na rynku dostępne są konfiguracje, które go posiadają bardzo prawdopodobne jest, że niewielkim kosztem można doposażyć urządzenie w niezbędne elementy. W takim przypadku komputer powinien posiadać anteny oraz gniazdo na karty SIM. Zakupienie samego modemu i jego instalacja spowoduje, że komputer zyska wbudowany modem sieci komórkowej.

W przypadku posiadania komputera z wbudowanym modemem wystarczy włożyć kartę SIM w odpowiednie miejsce, które najczęściej znajduje się z boku obudowy lub pod baterią i aktywować połączenie w ustawieniach systemu Windows lub dedykowanym oprogramowaniu dostarczonym przez producenta.

Podobnie, jak przy wykorzystaniu zewnętrznego modemu można skonfigurować hotspot i współdzielić połączenie z innymi urządzeniami posiadającymi moduł Wi-Fi.

Zamiana komputera przenośnego w zaawansowany router

Narzędzie Hotspot mobilny zaszyte w Ustawieniach systemu Windows 10 powinno wystarczyć większości użytkowników, ale przedstawiamy również sposób na utworzenie bardziej zaawansowanej sieci WLAN przy wykorzystaniu komputera przenośnego. Na rynku dostępne są bezpłatne narzędzia takie, jak My Public Wifi, które zamieniają komputer z systemem Windows w punkt dostępowy. Na dodatek oprogramowanie to nie ogranicza się jedynie do sieci komórkowych.

My Public Wifi jest szczególnie przydatne w pokojach hotelowych oraz akademikach, gdzie użytkownik posiada dostęp do sieci, ale za pomocą połączenia przewodowego, przez co nie można korzystać z internetu na przykład na smartfonie lub tablecie. Wykorzystując program taki, jak My Public Wifi można szybko i skutecznie zamienić komputer w punkt dostępowy.

Alternatywą dla My Public Wifi jest również OS Toto Hotspot. Oba programy dostępne są na komputery z kartą sieciową Wi-Fi oraz z zainstalowanym systemem Windows 7, 8, 8.1 lub 10.

Wykorzystanie technologii Wi-Fi Direct

Bezprzewodowe połączenie WLAN pomiędzy dwoma urządzeniami bez wykorzystania routera możliwe jest dzięki technologii Wi-Fi Direct. Umożliwia ona połączenie ad hoc pomiędzy urządzeniami, które spełniają wymagania tego standardu. Dzięki Wi-Fi Direct tworzona jest dodatkowa sieć bezprzewodowa, która umożliwia łatwe i szybkie połączenie dwóch urządzeń z całkowitym pominięciem punktu dostępowego.

Dzięki Wi-Fi Direct również możliwe jest połączenie z internetem, ale producenci wykorzystują tą technologię do łączenia telewizorów z komputerami. Z Wi-Fi Direct korzysta Miracast, Intel Wireless Display oraz Samsung Screen Mirroring.

Tethering czyli najpopularniejsza metoda na połączenie z internetem

Tethering umożliwia wykorzystanie smartfona z wbudowanym modemem oraz modułem sieci Wi-Fi jako hotspot mobilny, dzięki czemu staje się on punktem dostępu do sieci WLAN i internetu dla wielu innych urządzeń. Konfiguracja tego rozwiązania jest różna w zależności od wykorzystywanego urządzenia. W systemie Android ustawienia odpowiedzialne za funkcje hotspotu mobilnego znajdują się najczęściej w ustawieniach sieci. Jeżeli ustawienia systemowe posiadają wbudowaną wyszukiwarkę można z niej skorzystać.

W przypadku urządzeń z systemem iOS ustawienia znajdują się w Ustawienia > Hotspot osobisty.

Oba systemy operacyjne umożliwiają stworzenie sieci bezprzewodowej LAN o zdefiniowanej prze użytkownika nazwie i sieci. Niektóre urządzenia pozwalają także na połączenie przez Bluetooth lub USB. W przypadku wykorzystania łączności przewodowej trzeba posiadać odpowiedni przewód oraz konieczna może być instalacja dedykowanego oprogramowania ze sterownikami.

Niestety korzystanie z tetheringu ma kilka wad. Największą z nich jest szybki spadek poziomu naładowania akumulatora. Hotspot mobilny wykorzystuje modem sieci komórkowej oraz moduł Wi-Fi, które są mało wydajne energetycznie. Podczas korzystania z udostępniania sieci urządzenie może się nagrzewać. W pełni naładowana bateria w zależności od modelu smartfona starczy na kilka godzin.

Po zakończonym korzystaniu polecamy wyłączyć tethering.

Zakup mobilnego routera Mi-Fi

Mi-Fi to małe, przenośne urządzenie, które łączy funkcjonalność modemu i routera. Dzięki Mi-Fi możliwe jest stworzenie szybkiego punktu dostępowego do sieci LAN. Urządzenie tego typu kosztuje najczęściej kilkaset złotych, ale zapewnia dużo stabilniejsze połączenie, niż w przypadku wykorzystania smartfona. Mobilne routery posiadają jeszcze jedną zaletę - żywotność baterii. Urządzenie tego typu może udostępniać internet przez wiele godzin, a na dodatek nie rozładuje akumulatora naszego smartfona.

Nowoczesne Mi-Fi posiadają również dodatkowe funkcje takie, jak udostępnianie zasobów sieciowych lub zaawansowane systemu zabezpieczeń.