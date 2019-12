Jak podłączyć urządzenie z systemem Android do telewizora?

Chcesz wyświetlić na telewizorze zdjęcia, materiały wideo lub inne treści zapisane na smartfonie z Androidem? Oto, jak to zrobić.

Połączenie urządzenia z systemem Android może odbyć się za pomocą MHL/SlimPort (poprzez microUSB) lub kabla microHDMI. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić to bezprzewodowo, korzystając z Miracast lub Chromecast. W tym tekście pokazujemy wszystkie możliwości udostępniania treści z telefonu i tabletu na ekranie telewizora.

Tablety i telefony doskonale nadają się do indywidualnego użytku - są lekkie, a baterie pozwalają na pracę przez długi czas. W większości aktualnie używanych modeli mamy również doskonałą jakość obrazu, dzięki czemu z przyjemnością oglądamy klipy wideo czy zdjęcia. Ale jeśli chcesz je pokazać większej ilości osób, dobrze zrobić to za pomocą telewizora. Duży ekran to duży ekran i nie może równać się z nim nawet najlepszy smartfon. Android umożliwia połączenie przewodowe i bezprzewodowe. Przedstawiamy, jak wykorzystać obie te możliwości.

Bezprzewodowe podłączenie urządzenia z Androidem do telewizora

Miracast jest standardem bezprzewodowym, umożliwiającym stworzenie sieci ad hoc pomiędzy dwoma urządzeniami, np. tabletem a telewizorem. Liczba telewizorów wspierających to rozwiązanie cały czas wzrasta, a ponieważ Miracast używa H.264 dla transmisji wideo, zapewnia to doskonałą jakość kompresji przesyłanych danych. Ma także wsparcie dla Digital Rights Management (DRM), co oznacza, że usługi takie, jak iPlayer oraz YouTube mogą być streamowane do telewizora. Miracast jest wspierany przez wszystkie urządzenia z systemem Android od wersji 4.2.

Alternatywą - i to bardziej przyjazną dla użytkowników - jest stworzony przez Google Chromecast. Kosztuje ok. 200 zł. Podpina się go do portu HDMI w telewizorze, co pozwala na stworzenie sieci bezprzewodowej pomiędzy nim a urządzeniem. Można użyć go również to wyświetlenia ekranu Androida, co na przykład umożliwia granie na dużym ekranie przy sterowaniu na tablecie. Oczywiście bez problemu przejrzysz zdjęcia, uruchomisz aplikacje i możesz przeglądać internet - wszystko, co wyświetlane jest na urządzeniu, pojawi się również na ekranie telewizora! Kolejna zaleta to fakt, że Chromecast Ultra streamuje bez problemu treści w 4K.

Google Chromecast

Obecnie niemal wszystkie urządzenia wspierają Chromecast - standard ten upowszechnił się wraz z systemem Android 5 Lollipop, czyli parę dobrych lat temu.

Przewodowe podłączenie urządzenia z Androidem do telewizora

HDMI (High Definition Multimedia Interface) to powszechnie spotykany dziś stndard interfejsu. Jeśli masz telewizor kupiony do 10 lat wstecz - z pewnością odpowiedni porty - a nawet porty - znajdują się w Twoim telewizorze. Mają je także konsole do gier, kamery wideo oraz zestawy set-top. Korzyścią z HDMI jest możliwość równoczesnego przesyłania obrazu i dźwięku, co pozwala na wygodne oglądanie filmów i klipów wideo na dużym ekranie. HDMI ma trzy rozmiary. Zwykłe HDMI (czyli "typ A", po lewej). Jest on przeznaczony dla portów pełnowymiarowych, gdzie przestrzeń nie stanowi problemu: telewizaory, laptopy, konsole do gier. Port, który znajdziesz w tabletach i telefonach to "typ C" (znany także jako Mini HDMI, pośrodku) lub "typ D" (Micro HDMI, po prawej). Typ D jest najmniejszy ze wszystkich.

Obojętnie od tego, jakiego rodzaju port ma Twój tablet, koszt kabla HDMI-Mini HDMI lub HDMI-Micro HDMI to góra kilkadziesiąt złotych. Jeśli nie masz w tablecie porty HDMI, musisz użyć kabla USB - Mini (lub Micro) HDMI.

MHL i SlimPort

HDMI łatwo zrozumieć - pełni tylko jedną rolę. Natomiast MHL (Mobile High Definition Link) oraz młodszy od niego SlimPort wyglądają identycznie, używają również portu microUSB, aby możliwe było przesłanie materiałów audio i wideo. Podobnie jak HDMI, oba posiadają wsparcie dla ośmiu kanałów dźwięku. Wymagają specjalnego adaptera, który przekonwertuje sygnał z telefonu na format kompatybilny z HDMI. Koszt wynosi kilkadziesiąt złotych, może jednak być wyższy i przekraczać nawet 100. MHL ma trzy wersje, te najdroższe posiadają pełne wsparcie dla 4K.

Przejściówka SlimPort

Zaletą MHL jest wsparcie dla różnych producentów telewizorów. Spójrz na tył swojego i zobacz, czy ponad portem HDMI znajduje się logo MHL. Jeśli tak - możesz użyć kabla HDMI - MicroUSB do połączenia. Dodatkowo przy takim połączeniu tablet lub telefon będą zasilane przez telewizor. Jeśli nie widzisz logo MHL lub masz SlimPort, potrzebny będzie adapter.

Zanim zdecydujesz się na zakup MHL lub SlimPort, sprawdź w specyfikacji swojego telewizora, którą wersję wspiera!