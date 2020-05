Jak poprawnie nakleić szkło ochronne na ekran [PORADNIK]

Kupiłeś nowego smartfona i zastanawiasz się jak zabezpieczyć ekran? Zbiłeś szkło ochronne? Pokazujemy, jak szybko, skutecznie i w prosty sposób poprawnie nakleić szkło na ekran.

Spis treści

Na rynku na próżno szukać już urządzeń z plastikowymi, oporowymi ekranami dotykowymi. Smartfony, tablety oraz coraz częściej inne urządzenia takie, jak laptopy, systemy infotainment w samochodach czy nawet wyświetlacze w urządzeniach smart home posiadają pojemnościowe ekrany dotykowe zabezpieczone szkłem. Rozwiązanie to ma wiele zalet, ale niestety nawet ekrany pokryte wzmocnionym szkłem szafirowym lub technologią Corning Gorilla Glass mają bardzo dużą wadę. Podobnie, jak wszystkie inne materiały wykonane ze szkła również wyświetlacze dotykowe podatne są na stłuczenia.

Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie akcesoryjnych szkieł ochronnych naklejanych na wyświetlacz. Druga, zewnętrzna warstwa chroni właściwy ekran przed zbiciem. Przy okazji szkło ochronne zapobiega porysowaniu się wyświetlacza.

W sklepach znajdziemy szkła ochronne do prawie każdego popularnego urządzenia elektronicznego. Konsumenci mogą wybierać spośród najprostszych szkieł 2D, aż po zaawansowane konstrukcje klejone za pomocą szkła UV. Niestety zakup odpowiedniego szkła to jedynie 1/4 sukcesu. Dużo większym problemem jest odpowiednie przygotowanie powierzchni i naklejenie szkła.

W tym poradniku pokażemy Ci, jak w prosty sposób nakleić szkło ochronne na ekran. W tym celu posłużymy się iPhone'm 11 ze zbitym szkłem ochronnym, z którego zdejmiemy uszkodzone szkło, odpowiednio przygotujemy wyświetlacz oraz ponownie zaaplikujemy szkło ochronne.

Przygotowanie do aplikacji

Jeszcze przed przystąpieniem do aplikacji szkła ochronnego musimy zadbać o odpowiednie elementy oraz otoczenie z jak najmniejsza ilością pyłków. Aplikację proponujemy wykonywać w posprzątanym pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami oraz oknami. Do wygodnego naklejenia szkła ochronnego przyda nam się stół oraz krzesło. Niezbędne będzie urządzenie, na które naklejać będziemy szkło ochronne oraz kompatybilne szkło. Przed przystąpieniem do procesu naklejania szkła ochronnego należy umyć oraz dokładnie wysuszyć ręce.

Etap 1 - zdjęcie zużytego szkła

Etap 1 możemy pominąć, jeżeli naklejamy szkło na nowe urządzenie lub sprzęt nie posiadał nigdy naklejonego szkła ochronnego.

Mogłoby się wydawać, że odklejenie uszkodzonego szkła ochronnego to nic trudnego. Niestety prawda jest zupełnie inna. W pierwszym etapie musimy zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Niewłaściwie demontowane, pęknięte szkło ochronne może skaleczyć nasze dłonie.

Aby poprawnie zdjąć uszkodzone szkło ochronne złap je w dwóch rogach i lekko poważ do góry. Później stopniowo, delikatnym ruchem pociągnij szkło do góry i do przodu, aby odkleić je od urządzenia. Szkło w tym momencie może jeszcze bardziej popękać. Na etap demontażu uszkodzonego szkła można wyposażyć się w rękawiczki ochronne np. lateksowe.

Etap 2 - czyszczenie powierzchni ekranu

Etap 2 to odpowiednie przygotowanie wyświetlacza do naklejenia szkła ochronnego. Od naszej staranności podczas czyszczenia zależeć będzie efekt finalny w postaci naklejonego szkła ochronnego bez paprochu pomiędzy szkłem, a wyświetlaczem urządzenia.

Na początku korzystamy z mokrej ściereczki, która dołączona jest do prawie każdego zestawu ze szkłem ochronnym. Bardzo ważne jest, aby przecierać ekran zawsze w jednym kierunku - z góry do dołu lub z dołu do góry. Taki schemat działania ułatwia usunięcie wszelkich zabrudzeń.

Kolejnym krokiem jest wytarcie wyświetlacza do sucha za pomocą niepylącej ściereczki z mikrofibry. Również w tym kroku wycieramy w jedną stronę - z góry do dołu lub z dołu do góry.

Niektóre szkła ochronne dołączane są ze specjalną taśmą Dust Remover, która pozwala zebrać wszystkie drobinki kurzu przed samą aplikacją oraz służy w dalszych fazach do usuwania zabrudzeń pomiędzy ekranem, a szkłem ochronnym. Jeżeli nasze szkło ochronne nie posiada tego elementu możemy wykorzystać zwykłą, szarą taśmę.

Dust Remover przyklejamy delikatnie do ekranu po czym odrywamy. Proces powtarzamy na całej powierzchni ekranu.

Etap 3 - naklejenie szkła ochronnego

Po przygotowaniu ekranu czas na naklejenie szkła. W tym etapie musimy wykazać się dużą dokładnością, aby równo przykleić szkło.

Szkło ochronne przed aplikacją posiada dwie dodatkowe warstwy - folię zabezpieczającą klej oraz folię zabezpieczającą szkło przed porysowaniem.

Odklejamy folię zabezpieczającą klej. W kolejnym kroku musimy przymierzyć i wypoziomować szkło do ekranu. Najlepiej rozpocząć od otworów np głośnika do rozmów. Posiadacze starszych urządzeń z przyciskiem na froncie mają łatwiej - posiadają dwa punkty odniesienia na górze i na dole ekranu, które pomagają wypoziomować szkło.

W przypadku, gdy nakleimy szkło krzywo możemy je lekko unieść i odkleić od urządzenia. Niezwykle ważne jest, aby nie dociskać szkła do ekranu od razu po naklejeniu.

Jeżeli po naklejeniu okaże się, że między szkłem a wyświetlaczem pozostały drobinki kurzu lub innego rodzaju zanieczyszczenia możemy wykorzystać Dust Remover lub taśmę, aby je usunąć. W tym celu należy podważyć szkło i przykleić Dust Remover do wewnętrznej strony szkła - drobinki kurzu przylegają do kleju. W kolejnym kroku należy lekko odkleić Dust Remover od szkła i przykleić je ponownie do urządzenia. Proces można powtarzać kilkukrotnie.

Gdy jesteśmy już pewni, że szkło zostało naklejone poprawnie możemy docisnąć je do urządzenia.

Na początku między szkłem, a ekranem mogą pozostać drobne bąble powietrzne. Powinny zniknąć w ciągu 24 godzin od naklejenia. Dodatkowo po naklejeniu radzimy przez dobę nie wkładać urządzenia w etui ochronne, które może lekko podważyć świeżo przyklejone szkło.