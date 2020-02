Jak poprawnie skonfigurować Android Auto? [Poradnik + Wideo]

Masz samochód kompatybilny z Android Auto, ale z nieznanych Ci powodów funkcja ta nie chce działa? Pokazujemy, jak poprawnie skonfigurować Android Auto.

Spis treści

Technologia towarzyszy nam już niemal cały czas. Czy tego chcemy, czy nie coraz większa ilość urządzeń staje się inteligentna i posiada rozbudowane funkcje.

Rynek nowych technologii coraz częściej oddziałuje na inne urządzenia, które jeszcze kilka-kilkanaście lat temu nie były powiązane z komputerami, smartfonami czy tabletami.

Google w 2015 roku wpadło na genialny pomysł. Skoro posiadamy w kieszeni wydajnego smartfona, a nasz samochód staje się coraz bardziej zaawansowany technicznie dlaczego nie można połączyć obu tych elementów w całość?

Z tego właśnie powodu powstało Android Auto. Jak sama nazwa wskazuje jest to nic innego, jak przeniesienie funkcjonalności systemu operacyjnego Android na ekran inforozrywki samochodu. Oczywiście całość posiada specjalnie zaprojektowany interfejs, który nie rozprasza kierowcy podczas prowadzenia auta.

Niestety pomimo tego, że Android Auto ma prawie pięć lat rozwiązanie to nadal nie jest oficjalnie dostępne w Polsce, co powoduje mnóstwo problemów. Najważniejszym z nich jest utrudniona konfiguracja początkowa, ponieważ aplikacja Android Auto nie jest oficjalnie dostępna w polskim Sklepie Play.

W poniższym poradniku pokazujemy, jak poprawnie skonfigurować Android Auto. Całość podzieliliśmy na dwie części. W zależności od tego, jaka wersja systemu operacyjnego Android znajduje się na urządzeniu proces konfiguracji będzie się nieco od siebie różnić.

Jakie elementy są niezbędne do działania Android Auto?

Na samym początku należy upewnić się, że posiadamy wszystkie niezbędne elementy, które pozwolą nam na używanie Android Auto.

Zasadniczo wymagane są trzy rzeczy:

Telefon z systemem operacyjnym Android w wersji 5.0 Lolipop lub nowszej (zaleca się Androida w wersji 6.0 Marschmallow oraz nowsze)

lub nowszej (zaleca się Androida w wersji 6.0 Marschmallow oraz nowsze) Przewód USB kompatybilny zarówno z samochodem, jak i z telefonem komórkowym (element opcjonalny, jeżeli posiadamy auto i telefon kompatybilne z bezprzewodowym Android Auto)

Samochód z systemem inforozrywki kompatybilnym z Android Auto

Zalecamy korzystanie z telefonu posiadającego procesor czterordzeniowy oraz co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej. Na starszych smartfonach Android Auto potrafi się zawieszać.

Jeżeli posiadamy niezbędne elementy możemy przejść do kolejnego kroku

Jak sprawdzić, jakiego Androida ma telefon?

Z Android Auto kompatybilna jest większość smartfonów, nawet tych sprzed kilku lat. W chwili obecnej ciężej znaleźć urządzenie, które jest niekompatybilne.

Aby sprawdzić, jaka wersja systemu operacyjnego Android zainstalowana jest na urządzeniu należy przejść do Ustawień i wybrać opcję System > O telefonie.

Konfiguracja Androida Auto na telefonie z Androidem 10 lub nowszym

W przypadku posiadania telefonu z Androidem 10 sprawa jest stosunkowo prosta, ponieważ Android 10 oraz nadchodzący Android 11 posiadają elementy niezbędne do działania Android Auto wbudowane bezpośrednio w system operacyjny. W tym przypadku omija nas cała zabawa związana z instalacją aplikacji, która nie jest dostępna w polskim Sklepie Play.

Aby poprawnie skonfigurować Android Auto z telefonem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 należy:

Uruchomić zapłon w samochodzie (zalecamy uruchomienie silnika) i poczekać, aż system inforozrywki się uruchomi

Podpiąć kompatybilny z autem i telefonem przewód USB (zalecamy kable wysokiej jakości) do gniazda w samochodzie

Odblokować urządzenie i podpiąć do przewodu USB wpiętego wcześniej w auto

W zależności od rodzaju posiadanego samochodu konieczne może okazać się zaakceptowanie połączenia w systemie inforozrywki. Stosowne informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do pojazdu.

Przy pierwszym połączeniu z Android Auto telefon komórkowy poprosi o szereg uprawnień takich, jak dostęp do lokalizacji czy rejestru połączeń. W celu poprawnego działania Android Auto należy zaakceptować wszystkie poświadczenia.

Konfiguracja Androida Auto na telefonie z Androidem 9.0 Pie lub starszym

W przypadku posiadania urządzenia pracującego pod kontrolą Androida 9.0 Pie lub starszego potrzebna jest aplikacja Android Auto. W tym miejscu sprawy się komplikują, ponieważ program nie jest oficjalnie dostępny w polskim Sklepie Play.

Aby skorzystać z Android Auto z wykorzystaniem telefonu pracującego pod kontrolą starszej wersji Androida niezbędne jest pobranie aplikacji Android Auto. Można to zrobić będą za granicą w kraju, gdzie Android Auto jest oficjalnie dostępne (np. w Niemczech), skorzystać z sieci VPN lub pobrać program z internetu.

Na potrzeby niniejszego poradnika pobierzemy aplikację z internetu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wszystkie kroki użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność. Pobranie pliku .APK z sieci wiąże się z pewnymi zagrożeniami, dlatego polecamy upewnić się, że aplikacja została pobrana z zaufanego źródła. Najłatwiej wyszukać frazę "Android Auto APK Download" w wyszukiwarce sieciowej. W redakcji PCWorld.pl wielokrotnie korzystaliśmy z usług portalu apkmirror i nigdy nie mieliśmy żadnych problemów po pobraniu i instalacji pliku APK z Android Auto.

Po pobraniu pliku .APK należy go zainstalować. Pobrany plik znajduje się w folderze Downloads. Można dostać się do niego przy użyciu wbudowanego w system menedżerowi plików. Alternatywnie można pobrać z Sklepu Play aplikację Files by Google.

Po odnalezieniu instalatora (pliku APK) z Android Auto należy go zainstalować. Urządzenie poprosi o zgodę na instalacje pliku z nieznanego źródła. Po jej udzieleniu system zainstaluje aplikację Android Auto.

Gdy mamy już zainstalowaną aplikację Android Auto na naszym urządzeniu możemy udać się do samochodu i wykonać następujące czynności:

Uruchomić zapłon w samochodzie (zalecamy uruchomienie silnika) i poczekać, aż system inforozrywki się uruchomi

Podpiąć kompatybilny z autem i telefonem przewód USB (zalecamy kable wysokiej jakości) do gniazda w samochodzie

Odblokować urządzenie i podpiąć do przewodu USB wpiętego wcześniej w auto

W zależności od rodzaju posiadanego samochodu konieczne może okazać się zaakceptowanie połączenia z telefonem w systemie inforozrywki. Stosowne informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do pojazdu.

Przy pierwszym połączeniu z Android Auto telefon komórkowy poprosi o szereg uprawnień takich, jak dostęp do lokalizacji czy rejestru połączeń. W celu poprawnego działania Android Auto należy zaakceptować wszystkie poświadczenia.

Jeżeli posiadamy telefon z systemem operacyjnym Android 9.0 Pie i nie chcemy ryzykować instalacji aplikacji z nieznanego źródła proponujemy sprawdzić, czy smartfon nie otrzyma przypadkiem w najbliższym czasie aktualizacji do Androida 10 z wbudowanym Android Auto.

Poniżej umieszczamy film, w którym pokazujemy, jak skonfigurować Android Auto na smartfonie z Androidem 9.0 Pie lub starszym.

Jeżeli udało Ci się poprawnie skonfigurować Android Auto sprawdź, jakie są jego możliwości. Przygotowaliśmy specjalny materiał wideo o Android Auto.