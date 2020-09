Jak powiększyć inventory w Windbound

Ograniczona liczba przedmiotów posiadanych przy sobie w Windbound, szybko okazuje się, że naszym głównym. Podpowiadamy jak rozbudować miejsce na ekwipunek oraz jak i gdzie przechowywać przedmioty.

Wyjściowo możemy mieć przy sobie przedmioty fabularne, które nie zajmują nam miejsca oraz 6 elementów w podręcznym inventory. Atutem rzeczy, które tam umieścimy jest to, że w przypadku śmierci (w trybie przetrwania) zostają one z nami.

Windbound zakłada rozbudowę miejsca na ekwipunek przy postaci oraz budowę koszy do przechowywania przedmiotów na łodzi. Warto jednak pamiętać, że rzeczy przechowywane w dodatkowych slotach, znikają po śmierci postaci (w trybie przetrwania).

Zacznijmy od rozbudowy miejsca na ekwipunek przy postaci

Palmowa sakwa - 6 pól inventory przy postaci

5x liście palmy

2x lina z trawy [1x lina z trawy = 2x gęsta trawa]

Palmowa sakwa jest pierwszym powiększeniem naszego podręcznego inventory. Niestety w chwili śmierci postaci, rzeczy w niej umieszczone przepadają. Dlatego bronie oraz bardziej skomplikowane narzędzia powinny znajdować się w pierwszym rzędzie inventory.

Do wykonania sakwy potrzebować będziemy lin z trawy (tych samych które wykorzystywaliśmy do budowy łodzi) oraz liści palmy, które okazują się krzewami rosnącymi na ziemi. Próżno jest szukać ich próbując strzelać w palmy, aczkolwiek one mogą być dobrym znakiem, że gdzieś w pobliżu znajdziemy potrzebny nam surowiec.

Uwaga: Palmową sakwę możemy mieć przy sobie tylko jedną, mimo że możemy wytwarzać je w “nieskończoność”. Jeśli mamy przy sobie już jedną sakwę to wytworzenie kolejnej spowoduje upuszczenie dotychczas posiadanej (wraz z przedmiotami które w niej mieliśmy). Warto pamiętać, że dotychczas posiadaną sakwę upuszczamy wraz ze znajdującymi się w niej przedmiotami. Porzucanie wypełnionych sakiewek, można traktować jako zostawianie "zestawów przetrwania" w bezpiecznych miejscach świata gry.

Ciężka sakwa - 18 pól inventory przy postaci

2x oprawiona skóra

2x jedwabna nić

Dużo więcej możliwości daje nam ciężka sakwa. Do jej wytworzenia potrzebujemy oprawionej skóry i jedwabnej nici.

Nieoporządzoną skórę uzyskujemy ze zwierząt. Na początku może ona wypaść np. z odyńców. Następnie musimy postawić ognisko (z patyków i trawy) oraz wędzarnie (z patyków). Na tak skonstruowanym palenisku możemy oprawić skórę lub upiec mięso.

Drugi element wypadnie nam po zabiciu Silkmaw , niewielkiej fioletowej kuli, która po zaatakowaniu rzuca się na nas z zębami. Nić przyda nam się również do produkcji innych rzeczy - między innymi łuku. Łatwe do zabicia stworzenie możemy spotkać na wyspach z drzewami liściastymi. Po oporządzeniu jego zwłok dostajemy jedwabną nić.

Mając wystarczającą ilość elementów możemy stworzyć ciężką sakwę, który pozwoli nam na przechowywanie do 18 elementów ekwipunku. Jeśli mieliśmy przy sobie palmową sakwę to jej zawartość zostanie przy nas, a sama stara sakwa zostanie upuszczona na ziemię. Jeśli postanowimy ją podnieść - analogicznie, upuścimy tą nową - sakwy nie sumują się ze sobą.

Przejdźmy więc do przechowywania na łodzi

Kosz z trawy - 3 pola inventory na łodzi

4x gęsta trawa

Kosz z trawy możemy wykonać praktycznie od razu po wybudowaniu łodzi. Wystarczy do niego kilka kolejnych kęp gęstej trawy. Dostęp do przechowywanych tam rzeczy będziemy mieli jednak tylko znajdując się przy łodzi. Warto więc przechowywać tam materiały, który nie spodziewamy się używać w najbliższym czasie np. takie których przeznaczenia jeszcze nie znamy ale szkoda nam ich wyrzucić.

Bambusowe wiaderko - 5 pól inventory na łodzi

2x bambus

1 x lina z trawy (wyspy z bambusami pojawiają się od 2 rozdziału)

Pomysł na bambusowe wiadro pojawia się wraz kilkoma innymi rozbudowami dostępnymi dla łodzi, w momencie gdy zetniemy pierwszego bambusa. Do jego ścięcia potrzebujemy tylko podstawowego noża (tak samo jak to pozyskiwania kijów).

Uwaga: Na 1 kanu możemy mieć tylko 1 element wyposażenia powiększający inventory. Tak więc jeśli na łodzi będziemy mieli już kosz z trawy to nie będziemy mogli postawić bambusowego wiadra. Gra pozwala na demontowanie nieużywanych elementów i odzyskiwanie z nich materiałów.

Drewniana skrzynia - 7 pól inwentory na łodzi

2x ciężkie drewno

1x metal

Analogicznie do bambusowego wiaderka, pomysł na drewnianą skrzynię pojawi się zaraz po ścięciu drzewa. Niestety aby ściąć drzewo potrzebować będziemy siekiery, ta z kolei jest możliwa do wykonania dopiero po uzyskaniu żuchwy ze szczątek ciemiężnika posępnego. Jednak jeśli mamy już siekierę to wystarczy ściąć drzewo.

Drugim budulcem jest metal. Pozyskać go możemy ze specjalnych głazów ale tylko pod warunkiem, że mamy już do dyspozycji młotek. Z kolei ten możemy wykonać po pozyskaniu rogu z kotorżca.

Jeśli mamy wszystkie składniki to możemy wykonać skrzynię, ale również jak w przypadku wiadra i kosza - na 1 kanu możemy mieć tylko 1 element powiększający inventory.

DODATKOWO

Gra pozwala również wyposażyć naszą łódź w miejsce na sakwę. To praktyczne rozwiązanie pozwalające na przewożenie ze sobą aż 18 przedmiotów na łodzi oraz szybkie rotowanie sakwami. Do budowy będziemy potrzebować: