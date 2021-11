Jak powrócić do poprzedniej wersji systemu Windows 10/Windows 11?

Czy możesz powrócić do starszego systemu Windows lub wcześniejszej wersji Windowsa 10/Windowsa 11? Odpowiadamy na pytania dotyczące downgrade'u Windowsa.

System Windows 10 dostępny jest na rynku od lipca 2015 roku, a Windows 11 pojawił się zaledwie w październiku 2021 roku. Od niespełna cztery lata znacząca większość nowych komputerów PC i laptopów (z wyjątkiem Chromebook'ów i komputerów od Apple) sprzedawana jest z preinstalowanym Windowsem 10, a część z nich zaktualizujemy do Windowsa 11. Można oczywiście kupić komputer bez systemu lub z systemem Linux, ale takie sytuacje to wyjątki.

Komputer z Windows 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Znacząca część urządzeń działających pod kontrolą Windowsa 10 i Windowsa 11 to urządzenie, które zostały zaktualizowane z poprzednich edycji systemu operacyjnego. Przypominamy, że każdy komputer, który posiada licencję na system Windows 7 lub 8 mógł być za darmo zaktualizowany do odpowiedniej wersji systemu Windows 10. Identycznie wygląda sprawa aktualizacji Windowsa 10 do Windowsa 11, ale tu na przeszkodzie stoją często nowe wymagania systemowe.

Windows 10 oraz Windows 11 wprowadziły wiele zmian względem poprzednich edycji i w porównaniu do nich są stale udoskonalane - otrzymują dwie aktualizacje rozwojowe w ciągu roku i niezliczoną ilość poprawek pomiędzy nimi. Dodatkowo ilość urządzeń, które pracują pod kontrolą tych systemów sprawia, że nie na każdym urządzeniu wszystko działa tak, jak powinno. Najczęściej są to drobnostki, ale znamy również poważniejsze problemy związane z aktualizacjami systemu Windows. Przy okazji jednej z nich urządzenie hybrydowe 2 w 1 firmy HP przestało współpracować z dedykowaną klawiaturą i myszą na Bluetooth. Pomocny był powrót do poprzedniej kompilacji (wersji) systemu Windows.

Wyjaśniamy, jakie jakie są możliwości powrotu do poprzednich wersji systemu Windows 10 i Windowsa 11 oraz czy możesz zainstalować z powrotem którąś ze starszych edycji systemu np. Windows'a 7 lub 8.1.

Czy mogę powrócić do poprzedniej wersji systemu Windows?

Czysto teoretycznie TAK. Microsoft oferuje opcję powrotu do poprzedniej wersji systemu operacyjnego Windows 10 oraz Windows 11.

Znajdziesz ją w Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Odzyskiwanie.

Opcja ta jest jednak aktywna tylko przez okres do 10 dni po zainstalowaniu głównej aktualizacji systemu Windows. Później nie będziesz mógł jej aktywować.

Opcje odzyskiwania w Windows 10

Opcje odzyskiwania w Windows 11

W przypadku, gdy posiadasz nowo zainstalowany system Windows, który nie został jeszcze zaktualizowany do kolejnej wersji (oznaczane są one czterema znakami - rokiem oraz miesiącem/kwartałem roku, kiedy ukończono pracę nad daną aktualizacją) nie będziesz mógł skorzystać z tej opcji. Pojawi się ona, gdy zaktualizujesz swój system z wersji 21H1 do wersji 21H2 lub innych.

Gdy będziesz chciał przywrócić system do poprzedniej kompilacji musisz wybrać Rozpocznij w sekcji Wróć do poprzedniej kompilacji.

W przypadku, gdy ta opcja nie będzie dostępna dla Twojego komputera w tej sekcji ustawień znajdziesz jedynie możliwość reinstalacji systemu operacyjnego Windows.

Menu odzyskiwanie w Windows 10

Istnieją również inne możliwości odinstalowania ostatnio zainstalowanych aktualizacji.

Przejdź do ustawień Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update > Wyświetl historię aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje.

Windows Update w Windows 10

Historia aktualizacji w Windows 10

Windows Update w Windows 11

Historia aktualizacji w Windows 11

Przejście do tej opcji spowoduje otwarcie starego Panelu sterowania i wyświetlenie listy aktualizacji, które zostały zainstalowane w ostatnim czasie. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie określić, która aktualizacja jest przyczyną Twoich problemów z komputerem, ale są one uporządkowane według daty instalacji, więc będziesz w stanie oszacować, która aktualizacja może powodować problemy. Odinstaluj ją i sprawdź, czy wszystko wróciło do normy.

Odinstalowywanie aktualizacji w Windows 10

Odinstalowywanie aktualizacji w Windows 11

Odinstalowywanie aktualizacji w Windows 11

Czy mogę powrócić do Windowsa 10, 8.1 lub 7?

Prawdopodobna odpowiedź brzmi NIE. Jeżeli kupiłeś komputer PC lub laptopa z preinstalowanym Windowsem 10 lub Windows 11 nie będziesz mógł zainstalować Windowsa 7 lub 8.1 bez zakupu oddzielnego klucza licencyjnego i instalacji systemu na nowo. Takie rozwiązanie spowoduje jednak utratę wszystkich plików, aplikacji oraz ustawień. Jeżeli zdecydujesz się na taką opcję musisz wykonać kopię zapasową wszystkich Twoich danych. Dodatkowo nie wszystkie nowe komputery projektowane do współpracy z systemem Windows 10 i Windows 11 będą odpowiednio działały ze starszymi systemami operacyjnymi od Microsoft. Bardzo możliwe, że producent nie napisał odpowiednich sterowników.

Źródło: techadvisor

Jeżeli dopiero niedawno zaktualizowałeś system Windows 10 lub Windows 11 przechodząc z Windowsa 10, 8.1, 8 lub 7 w ciągu 10 dni możesz powrócić do starszego systemu operacyjnego. Opcję tą znajdziesz w Ustawieniach > Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie.

Prawdopodobnie nawet, jeżeli zaktualizowałeś komputera z systemu Windows 7 lub 8,1 do Windowsa 10 lub Windowsa 11 to zrobiłeś to już dawno temu. W takim przypadku możesz zainstalować system od nowa używając klucza licencyjnego. Możesz także poszukać partycji RECOVERY lub opcji odzyskiwania na dysku. Możliwe, że w raz z laptopem otrzymałeś płyty DVD, na których znajdziesz instalator systemu, z którym zakupiłeś komputer z niezbędnymi do pracy sterownikami.

Jak przywrócić Windows 10/Windows 11 do stanu fabrycznego?

Możesz przywrócić system Windows 10/Windows 11 do stanu początkowego przechodząc do Ustawień > Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie. Wybierz opcję Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego. Możesz zdecydować się na usunięcie wszystkich plików, aplikacji i ustawień lub samą reinstalacje systemu, która nie powinna usnąć Twoich plików.

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym poradniku.