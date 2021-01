Jak promować profil na Instagramie - kilka prostych wskazówek

Sama obecność na Instagramie i wrzucanie pojedynczych postów nie wystarcza, aby wypromować swój profil i zdobywać "followersów". Podpowiadamy, jakie działania warto podjąć i na co zwrócić szczególną uwagę, aby skutecznie poszerzać swoje grono odbiorców.

Instagram to obecnie jeden z najpopularniejszych kanałów social media, który coraz częściej wykorzystywany jest przez użytkowników do promowania swojej marki. Niestety samo założenie konta na Instagramie i umieszczanie dużej ilości treści nie wystarczy, aby profil cieszył się znaczącym zainteresowaniem. Potrzebna jest odpowiednia strategia i postępowanie według pewnych zasad, które dają szansę na zwiększenie zasięgów i popularyzację danego konta. Poniżej przedstawiamy kilka prostych kroków i narzędzi, które mogą okazać się pomocne podczas promowania profilu na Instagramie.

Przemyślany pomysł

Nie da się do końca przewidzieć, jak treści umieszczane na naszym profilu zostaną odebrane przez odbiorców i czy rzeczywiście okażą się dla nich na tyle ciekawe, aby kliknąć "obserwuj". Jedno jest jednak pewne - wiele zależy od formy prezentacji, jaką zastosujemy. Warto mieć świadomość, że nawet najnudniejszy temat można przedstawić w taki sposób, aby wzbudził zainteresowanie odbiorców. Dlatego zanim zaczniemy publikować treści na Instagramie, powinniśmy przemyśleć tematykę oraz to, w jaki sposób chcemy prezentować swoje działania.

Spójna forma

Warto zadbać o spójność wizualną umieszczanych postów. Liczy się przecież pierwsze wrażenie. Instagram to przede wszystkim "obrazki" - zdjęcia, grafiki, wideo - dlatego tak istotne jest, aby zadbać o odpowiednią estetykę naszego profilu, szczególnie jeśli zależy nam na reklamie i promowaniu konta. Bardzo ważna jest przy tym spójność kompozycji wybranych zdjęć - warto zadbać o to, aby umieszczane posty pasowały do siebie nie tylko tematycznie, ale także kolorystycznie czy jakościowo. Przejrzyjcie najpopularniejsze profile na Instagramie, aby przekonać się, że aspekt wizualny odgrywa tutaj jedną z najważniejszych ról.

Regularność

Konsekwentne i regularne umieszczanie treści to kolejny ważny krok promowania swojego profilu na Instagramie. Należy zadbać o to, aby twoje konto było cały czas aktywne - warto w tym celu wykorzystać także Instastories. Ilość publikowanych postów powinna być dostosowana do tematyki i działania profilu. Ciężko jednoznacznie określić czy wzbudzimy większe zainteresowanie wrzucając kilka postów dziennie czy raczej w większych odstępach. W tym przypadku należy po prostu przyglądać się, jak reagują odbiorcy i jakie jest ich zaangażowanie. Warto jednak zadbać o to, aby publikować posty o stałych porach i dniach.

Stała aktywność i interakcja

Budowanie relacji z innymi użytkownikami to również istotny punkt promowania swojego instagramowego konta. Odwiedzanie i obserwacja innych profili, a także lajkowanie i komentowanie postów innych użytkowników zwiększa twoje szanse na dotarcie do większego grona odbiorców. Dobrym rozwiązaniem jest oznaczenie innych profili w swoich opisach, na zdjęciach czy w Instastories - w ten sposób wchodzimy w interakcję z innymi użytkownikami i poszerzamy swoje zasięgi.

Liczy się również angażowanie swoich odbiorców - można to robić przede wszystkim przez zadawanie pytań czy tworzenie różnego rodzaju konkursów tematycznych.

Opisy i hashtagi

Oprócz przemyślanej tematyki i estetyki profilu istotna jest również część tekstowa - opisy pod postami i odpowiednio dobrane hashtagi to kolejny ważny krok, aby odpowiednio promować swój profil. Opis zależy w dużej mierze od tematyki zdjęcia i naszych przemyśleń. Natomiast hashtagi pozwalają grupować treści wokół konkretnego tematu. Używając konkretnych hashtagów zwiększasz zasięg swoich postów, a tym samym możesz liczyć na nowych odbiorców czy klientów. Obecnie na Instagramie można użyć maksymalnie 30 hashtagów. Warto wybierać te, które związane są z poruszaną tematyką. Warto zaczynać od tych najpopularniejszych (zazwyczaj w języku angielskim), które mogą zwiększać zasięg naszych postów.

Najpopularniejsze hashtagi na Instagramie:

# love

# instagood

# fashion

# photooftheday

# beautiful

# art

# photography

# happy

# picoftheday

# cute

Więcej popularnych hashtagów znajdziecie na: top-hashtags.com/instagram

Jak założyć konto profesjonalne na Instagramie?

Profesjonalne konto na Instagramie, czyli konto firmowe lub twórcy, umożliwia przede wszystkim dostęp do statystyk dotyczących naszych postów, relacji oraz osób, które nas obserwują. Dzięki temu możemy na bieżąco obserwować do kogo najczęściej trafiają nasze treści oraz porównywać zasięg i odbiór poszczególnych postów. W ten sposób znacznie łatwiej planować nam kolejne działania. Oprócz statystyk istnieją również inne korzyści wynikające z prowadzenia konta biznesowego, dzięki którym możemy szerzej promować swoją markę, np. dostęp do narzędzie promocyjnych. Aby założyć tego rodzaju konto, należy:

Wejść na swój profil, Kliknąć w menu w prawym górnym rogu i wybrać ustawienia, Wybrać opcje Konto, a następnie Przejść na konto profesjonalne, Tam pojawi się możliwość wybrania odpowiedniej kategorii - konta Twórcy lub konta Firmy, Po wybraniu pojawią się dalsze wskazówki dotyczące prowadzenia tego typu konta.

Zakładanie konta profesjonalnego