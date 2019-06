Jak prosto i szybko przerzucić wszystko z iPhone na Androida?

Zmieniasz iPhone na telefon z systemem Android? Zabierz ze sobą wszystko - dzięki dr.fone to łatwy i szybki proces.

Spis treści

Ustawianie nowego smartfona może być prostym i szybkim procesem. Przenoszenie kontaktów, zdjęć, filmów, muzyki, ustawień i innych danych wydaje się procesem, który zajmie dużo czasu, a gdy do tego dochodzi także zmiana systemu - rzecz wygląda na bardzo skomplikowaną. Android i iOS nie współpracują ze sobą tak, jakby mogły, co łatwo prowadzi do frustracji. Kilka lat temu w sklepie Google Play pojawiła się aplikacja Move to iOS, stworzona w celu umożliwienia łatwego przejścia z Androida na iPhone. Nie była aktualizowana przez 3 ostatnie lata, a recenzje użytkowników są dalekie od zachwytu - aplikacja jest zabugowana, ma ograniczenia transferu i wymaga mocnego połączenia Wi-Fi, a także działa bardzo wolno. Nie ma także możliwości przeniesienia danych w drugą stronę.

Niektórzy producenci smartfonów tworzą własne aplikacje do migracji, ale są ograniczeni kompatybilnością urządzeń. Można co prawda ręcznie przekopiować wszystkie dane z jednego telefonu na drugi, ale przy dużej ilości danych może to zająć wiele godzin. Ponadto przy ręcznym kopiowaniu możesz po prostu coś przegapić, a podczas transferu istnieje ryzyko (małe, ale zawsze), że plik zostanie uszkodzony. Nawet dla osób znających dobrze sprawy techniczne, przenoszenie danych z jednego systemu na drugi może być koszmarem. I tak jest, ponieważ producenci systemów chcą przywiązać do nich użytkowników.

Rozwiązaniem jest dr.fone, który zwalnia Cię z obowiązku przeprowadzania skomplikowanych działań. Pracuje w tle, a Ty masz pewność, że wszystko zostanie dokładnie przeniesione. Jest to obecnie jedno z najszybszych rozwiązań dostępnych na rynku, a cały proces zajmie kilka minut. Doskonale sprawdza się na ponad 8 tysiącach urządzeń z iOS i Androidem. Aplikacja oferuje nie tylko przerzucanie danych z iOS na Androida, ale również proces odwrotny, a także szybki transfer pomiędzy urządzeniami z iOS. Wspiera najnowsze wersje wszystkich systemów, w tym Android 9 Pie oraz iOS 12.3. Transfer obejmuje wszystko - kontakty (w tym zablokowane numery), wiadomości tekstowe, historię połączeń, ustawienia przeglądarek wraz z ulubionymi, wpisy do kalendarza, przypominacze, dzwonki, tapety oraz notatki. Po transferze poczujesz się z nowy telefonem jak w domu.

dr.fone wymaga od użytkownika tylko jednego kliknięcia, a wszystko, co musisz zrobić, aby zacząć, to połączenie poprzez USB smartfonów z komputerem.

dr.fone - switch - zalety

wsparcie dla ponad 8 tysięcy urządzeń iOS oraz Android

bezproblemowe kopiowanie plików każdego rodzaju

wystarczy jedno klikniecie

działa bardzo szybko, a cały proces zajmuje zaledwie kilka minut

Jak przenieść dane z iOS na Androida przy użyciu dr.fone - switch?

1. Podłącz oba telefony do komputera i uruchom dr.fone – switch

2. Wybierz iPhone jako źródło (Source) i telefon z Androidem jako cel (Destination).

3. Wybierz wszystkie kategorie i naciśnij na Transfer

4. Zaczekaj na skończenie procesu.

dr.fone - switch nie jest darmową aplikacją, ale możesz wypróbować go bezpłatnie dzięki wersji trial - umożliwia on przerzucenie pięciu kontaktów z jednego urządzenia na drugie. Koszt zakupu aplikacji na rok to 29,95 USD, a jednorazowa opłata i możliwość korzystania z niej przez cały czas to 39,95 USD. Zakupu można dokonać na tej stronie.